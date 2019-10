Forsinkelsen fortsetter for de nye redningshelikoptrene: AW101 kan bli tatt i bruk to år senere enn planlagt

Det vil fortsatt gå opp til åtte måneder før de nye AW101-redningshelikoptrene kan tas i bruk operativt.

Det kommer fram i forslaget til neste års forsvarsbudsjett som ble lagt fram mandag. For første gang siden et AW101 veltet på Sola, oppgis det nå er omtrentlig dato for når de nye redningshelikoptrene vil begynne å overta for Sea King:

– Det tas sikte på å sette de første helikoptrene i drift første halvår 2020, heter det i budsjettet.

Dermed er innfasingen av Sea King-erstatteren i 330 skvadron rundt to år forsinket i forhold til de opprinnelige planene.

Alle i drift i 2022

Ifølge kontrakten om 16 nye helikoptre, som Leonardo Helicopters (daværende AgustaWestland) vant før jul i 2013, skulle de første AW101-maskinene blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

I revidert statsbudsjett i mai, ble det opplyst at tidspunktet for å sette første base i drift fremdeles var til vurdering. Den gang ble det påpekt at leverandøren har utfordringer med utvikling og godkjenning av de nye redningshelikoptrene, med påfølgende konsekvenser for Forsvarets innføringsprogram.

AW101 på Sola i forbindelse med åpningen av den nye basen i juni 2017. Den gang visste ingen at det ville ta tre år før helikoptrene ble tatt i bruk operativt fra denne basen. Foto: Eirik Helland Urke

I august opplyste Justisdepartementet til Teknisk Ukeblad er det god framdrift i dette nå, og viser til en større programvareoppdatering som nettopp er blitt installert på samtlige helikoptre etter en del forsinkelse.

– Denne oppdateringen har vært nødvendig for å kunne bruke helikoptrene i en beredskapsrolle. Det gjenstår imidlertid fortsatt enkelte mindre fysiske tilpasninger av blant annet kabininnredning og utvendig belysning før helikopteret ansees å være klart til å kunne gå på beredskap, skrev departementet.

Innfasingsplanen som var gjeldende da den første nye basen ble åpnet for litt over to år siden, tilsa at Sola skulle være operativ med AW101 i april 2018 og deretter følges av Ørland i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020 og Florø i november 2020.

I 2020-budsjettet heter det at alle helikoptrene er planlagt å være i drift i løpet av første halvår 2022.

Holder liv i Sea King-ene

Med nåværende innfasingsplan ligger det an til at noen av dagens Sea King-helikoptre må holde ut til de er 50 år gamle.

– Det er vesentlig at samfunnsberedskapen opprettholdes, og det omfattende vedlikeholds- og modifiseringsprogrammet SK 2020 for dagens Sea King-redningshelikoptre videreføres i 2020. Programmet skal anskaffe reservedeler for å sikre en forutsigbar og god beredskap og tilgjengelighet i perioden frem til nye redningshelikoptre AW101 er innfaset, skriver regjeringen.

I august ble det sjuende og siste av redningshelikoptrene som har vært gjennom dette oppgraderingsprogrammet rullet ut fra verkstedet til Kongsberg Aviation Systems Maintenance (KAMS) på Kjeller. Sea King MK43B-helikopteret med halenummer 062 ble rullet ut fra Westland-fabrikken i Yeovil i England i 1972, og er nå klar for inntil tre nye års tjeneste.

AW101 Lengde: 22,83 m Høyde: 6,66 m Rotordiameter: 18,60 m Kabinvolum/areal: 29 m3/15,3 m2 Motorer: (3 x CT7-8E) Takeoff-kraft: 3 x 1 884 kW (3 x 2 527 shp) Maksimal avgangsvekt: 16.000 kg Tomvekt: >5500 kg Maksimal marsjhastighet: 150 knop (277 km/t) Makshøyde: 15.000 fot Hover IGE: 10.850 fot Standard drivstofftanker: 5135 l Liten/stor ekstratank: 649/1389 l Maks rekkevidde tre motorer: 735 nm Maks rekkevidde to motorer: 810 nm, 6 t 50 min utholdenhet Klatreevne: 8,5 m/s (1680 ft/min)

Jomfruferden for det første norske AW101-helikopteret fant sted 21. mars i 2016. Test- og sertifiseringsarbeidet trakk ut i tid, visstnok i stor grad knyttet til en del utfordringer med radarinstallasjonen og som bidro til at leveransen startet sju måneder senere enn planlagt i november 2017.

Operativ test og evaluering (OT&E) er en prosess som i utgangspunktet var berammet å ta ett år, men prosjektet kom skjevt ut. Bare en uke og fire treningsoppdrag etter at det første helikopteret ble fløyet fra fabrikken til 330-skvadronens hovedbase, veltet helikopteret under bakkekjøring på Sola 24. november i 2017.

På den positive sida, er det mye som tyder på at Norge får noe av det beste som finnes av redningshelikoptre når de endelig settes i drift. Leonardo brukte en norsk AW101-612 som blikkfang på Farnborough-utstillinga i England i fjor sommer. Dette er hva produsenten selv hevder er «verdens beste redningshelikopter – med god margin».

Leonardos plan er å bruke versjonen som er utviklet for Norge som grunnlag for kommende redningshelikoptre og midtlivsoppdateringer som eksisterende kunder står overfor. Canada er blant brukerlandene som har vedtatt å oppgradere sine AW101-helikoptre til «norsk standard».