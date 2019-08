AW101-helikopteret som veltet på Sola er reparert og flyr igjen

Innfasingsplanen som var gjeldende da den første nye basen ble åpnet for to år siden, tilsa at Sola skulle være operativ med AW101 i april 2018 og deretter følges av Ørland i oktober 2018, Banak i april 2019, Bodø i oktober 2019, Rygge i mai 2020 og Florø i november 2020.

Rekkefølgen er fortsatt slik, men ikke nødvendigvis med tilsvarende tidsintervall mellom hver baseoppstart.

– Det pågår fortsatt et planleggingsarbeid mellom Luftforsvaret, Forsvarsmateriell og JD for å kunne angi en konkret tidsplan for oppstart av beredskap med AW101 på første base, Sola, og for de øvrige basene. Et sentralt premiss for en slik plan har vært nettopp kritiske programvareoppdateringer for å kunne gjennomføre resterende trening, testing og evaluering med riktig konfigurasjon på helikopteret, er forklaringa fra departementet.

Åpning av ny Banak-base

Når samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tirsdag åpner den nye redningshelikopterbasen på Banak, er dette den tredje av 330-skvadronens baser som er bygget for å huse de nye AW101-helikoptrene som skal erstatte Sea King.

Banak ble 330-skvadronens fjerde base da den ble operativ med Sea King i august 1973. Dette bildet er fra 2001. Foto: Erik Skjerve

En vesentlig del av anskaffelsen av nye redningshelikoptre, er den tilhørende infrastrukturen. 330-skvadronens hovedbase på Sola var den første og ble offisielt åpnet i juni 2017. Et tilnærmet identisk anlegg var ferdig omtrent samtidig på Ørland.