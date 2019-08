Dette er trolig det siste Sea King-helikopteret som skal fly for den norske redningstjenesten

Det var i 1972 at Sea King MK43B-helikopteret med halenummer 062 ble rullet ut fra Westland-fabrikken i Yeovil i England.

Torsdag var det klart for en ny seremoniell utrulling, denne gang fra verkstedet til Kongsberg Aviation Systems Maintenance (KAMS), tidligere AIM Norway, på Kjeller.

Dette er det sjuende og siste av redningshelikoptrene som har vært gjennom oppgraderingsprogrammet Sea King 2020. Nå er den 47 år gamle arbeidshesten klar for inntil tre nye års tjeneste i 330-skvadronen. Det betyr at det fort kan rekke å fylle 50 år mens det fortsatt er operativt.

– Dette har vært et meget vellykket prosjekt med tanke på utbedring av systemene på Sea King og for å sikre beredskapen på Sea King-flåten, sa brigader Diederik Kolff i Forsvarsmateriell på arrangementet torsdag formiddag.

Mye nytt utstyr

De fleste av den norske redningstjenestens 12 Westland Sea King MK43B-helikoptre er 47 år gamle og skulle for lengst blitt erstattet av AW101. Men i påvente av den mer moderne, men forsinkede, etterfølgeren, har et teknologisk løft på tampen av levetida beholdt Sea King som en effektiv plattform for søk- og redning.

Sea King-helikopteret fra da det passerte 15.000 flytimer i 2011. Helikopteret kan rekke å fylle 50 mens det ennå er operativt i 330-skvadronen. Foto: Forsvaret

Sea King 2020 startet da Justisdepartementet i 2010 ba sine kolleger i Forsvarsdepartementet om å utrede konsekvensene av å operere Sea King i ytterligere ti år.

Her ble det gjennomført flere tiltak og installasjoner, noe Teknisk Ukeblad omtalte for fem år siden. Eksempler på dette var videreføring av IRAN (Inspect and Repair As Necessary), det vil si tungt preventivt vedlikehold.

Det ble det pekt ut en rekke tiltak for å opprettholde kvaliteten på redningstjenesten, deriblant nye EO/IR-sensorer med tilhørende skjermer, ny multiradio til erstatning for VHF/UHF-radio, ny gps, Tetra nødnettradio inkludert ny intercom, ny radarhøydemåler og nytt flygekontrollsystem.

Sju maskiner som nye

– Sea King 2020 bidrar til bedre oppdragsløsning, understreket brigader Charles Svensson i Luftforsvaret på seremonien.

Brigader Charles Svensson, Luftforsvaret (f.v), brigader Diederik Kollf, Forsvarsmateriell, direktør Atle Wøllo, Kongsberg Aviation Maintenance Systems, Tim Gilbert, prosjektleder Leonardo og Adrian Bell, Leonardo. Foto: Schei/Luftforsvaret

Oppgraderingskontrakten med Leonardo ble inngått i januar 2014, og KAMS ble kontrahert til å utføre modifikasjonen.

Den første Sea King som skulle inn for oppgraderingsprogrammet landet på Kjeller i 2015 og levert tilbake til Luftforsvaret ett år senere. Nå har altså sju maskiner vært gjennom den samme øvelsen.

– Sammen har vi utført utallige modifikasjoner for å sikre en betydelig kapabilitet. Hvis jeg ikke hadde visst bedre, ville jeg med letthet ha trodd at dette unike helikopteret var helt nytt, sa administrerende direktør Atle Wøllo i KAMS på overrekkelsen.

Rekord i alder og flytimer

Det er 46 år siden 330-skvadronen ble operativ med Sea King. Først ute var basene Bodø, Sola og Ørland 1. mai 1973, mens Banak ble operativ i august samme år. Siden har det kommet til to baser: Rygge og Florø.

Den norske redningstjenestens opprinnelige bolk på ti helikoptre ble anskaffet i 1972. To skrog har gått tapt. Disse ble erstattet i 1978 og 1992, mens de to siste ble kjøpt inn i 1996.

Siste oppgraderte Sea King gjøres klart til overlevering. Foto: Forsvarsmateriell

Det er mange år siden de norske Sea King-maskinene begynte å sette rekorder basert på alder og bruk, noe som tyder på at helikoptrene blir godt ivaretatt: I 2011 passerte nettopp helikopteret med halenummer 062 som første norske og fjerde Sea King i verden 15 000 flytimer. I 2010 hadde Rolls-Royce Gnome-motoren med serienummer 550017 som første av sitt slag i verden passert 10 000 timer i lufta.

Gamle systemer krever mer vedlikehold fordi de feiler stadig oftere. Det skjer samtidig som tilgangen på komponenter går nedover.

Med færre nasjoner som flyr Sea King, går etterspørselen etter materiell ned, og firmaene som har solgt disse delene har gjerne lagt ned denne virksomheten. Produksjonsmateriell er utslitt og lar seg ikke reparere, samtidig som mye kompetanse har gått av med pensjon.

Ingen ny dato for AW101

Innfasingen av de nye helikoptrene er i øyeblikket 17 måneder forsinket. Ifølge kontrakten om 16 nye helikoptre, som Leonardo Helicopters (daværende AgustaWestland) vant før jul i 2013, skulle de første AW101-maskinene blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

AW101 er i ferd med å overta for Sea King. Foto: Eirik Helland Urke

Mens Justis- og beredskapsdepartementet og Luftforsvaret tidligere snakket velvillig om tidsskjema og innfasingsplaner for AW101, har det vært påfallende stille det siste halvannet året. Det har ikke kommet noen ny offisiell dato.

– Tidspunktet for å sette første base i drift er fremdeles til vurdering, het det i revidert statsbudsjett i mai.

I nyeste utgave av Forsvarets forum skriver Luftforsvaret selv om konverteringen til ny helikoptertype. De skriver ikke når innfasing skal skje, men slår fast det selvsagte i at første milepæl passeres når første base Sola er operativ med AW101. I en faktaboks heter det om AW101 følgende: «Innfases frem til 2020», hva enn det betyr.

– Det pågår fortsatt et planleggingsarbeid mellom Luftforsvaret, Forsvarsmateriell og JD for å kunne angi en konkret tidsplan for oppstart av beredskap med AW101 på Sola og de øvrige basene, skrev Justis- og beredskapsdepartementet til Teknisk Ukeblad tidligere i august.