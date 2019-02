Sea King-en fløy i Bosnia og Afghanistan og endte opp som portvokter på Bardufoss

Etter 50 år med helikopterøvelser i Indre Troms syntes britene det var på tide med en markering og en skikkelig takk til det norske forsvaret og Bardufoss flystasjon.

Torsdag ettermiddag overrakte Storbritannias ambassadør Richard Wood en Sea King som gave til Norge, representert ved Luftforsvarets sjef, generalmajor Tonje Skinnarland.

Den symbolske gaven er en skikkelig veteran, ikke helt ulik dem som fortsatt er i full drift som redningshelikoptre i den norske 330-skvadronen.

Britene bygde nye fasiliteter på Bardufoss, som sto ferdig i 2016, og planlegger å øke aktiviteten framover. Det mener Skinnarland er positivt. Britenes tilstedeværelse bidrar til den norske målsettingen om økt alliert tilstedeværelse i nordområdene.

Storbritannias ambassadør Richard Wood overrakte en Sea King som gave til Norge, representert ved Luftforsvarets sjef, generalmajor Tonje Skinnarland. Foto: Marius Brustad / Luftforsvaret

– Jeg setter stor pris på denne gaven fra våre nære allierte. Det viser at forholdet mellom våre to nasjoner fortsatt er nært og tett, sa hun.

Det samme budskapet kom fra den britiske ambassadøren, ifølge NTB.

– Det er ytterst viktig at det norske og britiske forsvaret fortsetter det tette samarbeidet, og dagen i dag symboliserer dette nære forholdet, sa Wood.

Den siste ferden

Det er et helikopter med mye historie som nå pryder leiren på Bardufoss.

Maskinen med halenummer ZE 427 er et Sea King HC4 som ble rullet ut av Westland-fabrikken i Yeovil i november 1985. Siden den gang har det fløyet tusenvis av timer for Commando Helicopter Force (CHF). Blant annet for de fredsbevarende styrkene i Bosnia i 1997 og i Afghanistan i 2009.

Sea Kingen flys ut fra hjemmebasen med en Chinook.

Den siste reisen var kanskje ikke så verdig for en smekker flymaskin, der hun ble fløyet som underhengende last med en Chinook fra hjemmebasen, Royal Navy Air Station Yeovilton, 18. desember i fjor.

Deretter ble helikopteret fraktet sjøveien til Sørreisa. Det ankom for tre uker siden og fikk lastebilskyss de siste tre milene til Bardufoss. Etter å ha fått påmontert igjen halerotor og hovedrotor, ble det altså avduket på sokkel torsdag ettermiddag. Nå starter en ny tilværelse som portvokter på flystasjonen.

Helikopteret er lakkert i det britene kalle «junglie-grønt» - oppkalt etter CHFs kallenavn «The Junglies». Deres hovedoppgave er å støtte 3 Commando Brigade, den største manøveravdelingen i Royal Marines. Jobben handler å frakte marineinfanteristene dit de trenger, enten det er i ørkenen eller i arktiske strøk. Det er for å være rustet til det sistnevnte at britene trener på Bardufoss.

På igjen med rotorbladene når Sea Kingen har fått sin plass på Bardufoss ved siden av Kystvaktens gamle Lynx. Foto: POPhot Des Wade

CHFs siste Sea King-helikoptrene ble faset ut i 2016 og avdelingen flyr i dag Merlin HC3A/HC4 og Wildcat. Merlin er et AW101 slik også Luftforsvarets 330-skvadron er i ferd med å fase inn som erstatning for sine tolv Sea King Mk43B.

Kongelig besøk

Prins Harry var også til stede på Bardufoss torsdag. Han ankom i en innleid Cessna Citation V og brukte ettermiddagen på å treffe egne soldater og inspisere deres Apache-, Merlin- og Wildcat-helikoptre i stedet for gaveseremoni. Han har selv tidligere blant annet fløyet Apache-helikopter i Army Air Corps.

Som Teknisk Ukeblad skrev onsdag, har britene på årets «Exercise Clockwork» for første gang testet sine Apache-helikoptre under arktiske forhold.

Prins Harry besøkte Bardufoss flystasjon og det britiske helikopterdetasjementet Clockwork, her med en Apache og en Wildcat i bakgrunnen. Foto: Marius Brustad / Forsvaret

Siden oppstarten i 1969 har britene fløyet mer enn 40.000 timer i dette området. De britiske flybesetningene og støttepersonellet må gjennom et obligatorisk overlevelseskurs for å kvalifiseres til å delta i operasjoner og vinterøvelser i Norge.

Ifølge Forsvaret trener de opptil tre perioder på Bardufoss i løpet av ett år. Hovedperioden er vintertrening fra oktober til mars, deretter har det vært vanlig med «Mountain Flying Training» i juni og september.