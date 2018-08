Black Hawk vil være en hundre år gammel design når helikopteret omsider pensjoneres

Det er vanskelig å forestille seg at det amerikanske flyvåpenet nå i 2018 skulle brukt flytyper som stammer fra Første verdenskrig.

Slike fly er stort sett å se på museum, i beste fall på et flyshow.

Men slik planen er nå, vil USA faktisk bruke flerbrukshelikopteret UH-60 Black Hawk til ut på 2070-tallet. Det vil det være hundre år siden helikoptertypen var i lufta første gang.

40 år siden første leveranse

Om to måneder er det nøyaktig 40 år siden siden det første UH-60A Black Hawk-helikopteret ble levert til den amerikanske hæren, og flytypen ligger an til å ha over 50 års tjenestetid igjen.

Den første Black Hawk-prototypen fløy første gang i 1974 etter at Sikorsky hadde vunnet konkurransen om å lage en erstatter for Bell UH-1 «Huey».

Sikorsky feirer nå 40 års produksjon av helikopteret Black Hawk. Foto: Sikorsky

Levetida er jevnt over lengre på fly med roterende vinger i forhold til dem med faste. Et nærliggende eksempel er våre egne Westland Sea King-helikoptre som vil være rundt 50 år gamle når de omsider fases ut fra 330-skvadronen. Så er det selvsagt et spørsmål om hvor mange av originaldelene fra 1972 som fortsatt befinner seg på redningshelikoptrene.

Også Bell 412, som det norske forsvaret bruker i dag, er for så vidt en videreutviklet versjon av Huey som fløy første gang allerede for 62 år siden.

S-70i Black Hawk produsert i Polen. Foto: kris trzaski fotografia

Når det gjelder Black Hawk, er det designen som er 100 år når de pensjoneres. Det er neppe noen flyindivid som kommer til å fly så lenge. Siden 70-tallet har det vært mye utvikling av flytypen. Den vanligste versjonen som produseres nå er UH-60M, og eksemplar nummer tusen vil bli levert i oktober i år.

Her kan vi slippe til Sergei Sikorsky, grunnleggeren Igor Sikorskys eldste sønn, med litt skryt: Han beskriver Black Hawk som det mest allsidige og pålitelige flerbrukshelikopteret som finnes (se jubileumsvideo under).

40 år med Black Hawk

Sverige og Danmark

Siden urutgaven ble konstruert på tidlig 70-tall er det tatt fram ei lang rekke versjoner, inkludert noen i det stille:

Tredje generasjon Black Hawk i bruk som brannhelikopter, under navnet S-70i Firehawk. Foto: RYAN W LING

At det finnes stealth-utgaver av Black Hawk, altså med mindre lyd- og radarsignatur, ble kjent for hele verden etter operasjonen der Osama bin Laden ble likvidert i mai 2011. Et av helikoptrene ble skadet i operasjonen og deretter ødelagt av amerikanerne selv. Imidlertid var det tydelig ut fra restene av halebommen og -rotoren at dette var en modifisert UH-60.

Ifølge Sikorsky har de amerikanske Black Hawk-maskinene akkumulert over ti millioner flytimer, hvorav to millioner er i kamp.

Sikorsky har ikke lyktes å selge militærhelikoptre til Norge. Her vises Black Hawk fram på Gardermoen i 1996. Foto: Espen Rasmussen/Forsvaret

Militærhelikopteret brukes i dag ikke bare av USA, men også av 28 andre nasjoner. Det er over fire tusen i drift rundt om i verden i dag. Sikorsky må kunne sies å ha dekning for å kalle Black Hawk ryggraden til militær luftfart.

Det har vært framstøt for å få Norge over på Black Hawk også - uten å lykkes så langt.

På våre kanter brukes Black Hawk i Sverige. De hastekjøpte UH-60M (Helikopter 16) som følge av NH90-forsinkelsene. I starten av april 2011 ble det bestilt 15 Black Hawk-helikoptre fra amerikanske Sikorsky. Allerede i september 2012 leverte Sikorsky de to siste UH-60M Black Hawk-helikoptrene til det svenske forsvaret.

Svenske Helikopter 16 under øvelsen Aurora 17. Foto: Försvarsmakten

Danmark har den maritime versjonen MH-60R Seahawk som har tatt over for Westland Lynx, tilsvarende dem Norge har pensjonert men er i ferd med å erstatte med NH90.

Nylig kom det fram at det koster svenskene fem ganger så mye å fly NH90 som Black Hawk: Sverige vurderer å slutte å fly NH90 på grunn av skyhøye driftskostnader

To mulige erstattere

USA har i flere år hatt et program som handler om å ta fram en multirolleplattform som kan erstatte både Black Hawk og angrepshelikopteret Boeing AH-64 Apache.

Her konkurrerer Bell Helicopter med sin V-280 Valor mot Sikorsky og Boeing som har gått sammen om å konstruere SB>1 Defiant.

Lockheed Martin har helgardert seg: De eier Sikorsky og er med som partner på Valor-prosjektet.

Den nye helikopterfamilien skal introduseres en gang på 2030-tallet og det vil etter alt å dømme bli produsert i flere tusen eksemplarer.

Bell V-280 Valor på en testflygning tidligere i år. Foto: Bell Helicopter

V-280 er tredje generasjon tiltrotorfly - en teknologi som forenklet kan beskrives som en hybrid mellom helikopter og konvensjonelt fly og som skal kunne utnytte fordelene både ved roterende og faste vinger. Med andre ord at det kan ta av og lande som et helikopter, mens propellene kan vippes fram slik at det flyr horisontalt som en turboprop.

Når det gjelder den konkurrerende SB>1 Defiant, ligger den bak i løypa. Den bygger videre på Sikorsky S-97 Raider, som fløy første gang i mai 2015, og som igjen er basert på teknologi som ble tatt fram X2-demonstratoren som i 2010 var først til å bryte 250-knopsgrensa. Den grunnleggende konfigurasjonen er to kontraroterende hovedrotorer med rigide blader og en skyvepropell i hekken.