Sverige vurderer å slutte å fly NH90 på grunn av skyhøye driftskostnader

I forrige uke ble det klart at den norske kystvakten trolig må klare seg uten NH90-helikoptre. Årsaken er at de 14 helikoptrene ikke vil være i stand til å produsere nok flytimer til å kunne brukes både av Kystvakten og fregattvåpenet. Derfor anbefaler forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at hele flåten prioriteres til de fem fregattene.

I Sverige er problemstillingen noe annerledes: Der vurderer Forsvaret nå å redusere eller droppe helt bruken av alle NH90-helikoptrene som ikke brukes til ubåtjakt. Årsaken er skyhøye driftkostnader.

Ifølge Sveriges Radio koster det 200.000 kroner per flytime med maskinen som i Sverige heter Helikopter 14.

Trenger mer penger til drift

Det pekes blant annet på at helikopteret har moderne og avanserte systemer med meget kostbare reservedeler. Etter det Ekot erfarer, kommer Forsvaret i sin budsjettinnstilling 1. mars til å be om økte midler til å drifte de nye helikoptrene.

Blant sparetiltakene som vurderes, er å sette NH90-helikoptrene som er utrustet for landoperasjoner på bakken, og kun opprettholde driften av de fem helikoptrene som er utrustet for anti-ubåtkrigføring (ASW).

– Her er det en lang historikk og mange forventninger som ikke er innfridd. Livssykluskostnadene og driftskostnadene burde vært utredet slik at vi hadde kontroll på dette. Men nå er vi der vi er, og jeg vil se hele beregningsgrunnlaget før vi har stilling, sier forsvarsminister Peter Hultqvist til radiokanalen.

Har mottatt 18 helikoptre

Inne i cockpit på et HKP 14 som flyr i nærheten av marinebasen i Karlskrona. Bilde: Ola Jacobsen

Mandag 22. januar nådde det norske forsvaret en lenge etterlengtet milepæl. Da landet det første NH90-fregatthelikopteret i endelig konfigurasjon for første gang på norsk jord – ti år etter at samtlige helikoptre etter opprinnelig kontrakt skulle vært levert.

Forsvaret baserer seg på erfaringer fra andre NH90-brukere, og anslår at det kun kan forventes en årlig leveranse på cirka 2.100 flytimer når helikoptrene er operative. Med andre ord 150 timer i året per helikopter.

Sverige mottok for to år siden sitt første NH90 med ASW-konfigurasjon, blant annet dyppesonar. Bilde: Picasa

Dermed blir det umulig å følge planen som har ligget der helt siden bestillingen ble gjort i 2001, å dele flytimene mellom fregatt og kystvakt, ettersom behovet til sammen er cirka 5.400 flytimer årlig.

Sverige har ventet nesten like lenge som Norge. I juni i fjor ble det siste av 18 bestilte NH90 levert til Försvarets materielverk (FMV). Per i dag har det svenske forsvaret 15 helikoptre i drift, tre maskiner har fløyet tilbake til fabrikken for såkalt retrofit, slik planen er også for de første seks norske NH90-ene.

De svenske NH90-helikoptrene har 25 cm høyere kabin enn de norske. Bilde: Ola Jacobsen

De 18 helikoptrene skal i utgangspunktet fordeles på ni sjøoperative HKP 14F og ni landoperative HKP 14E. I dag er det fem sjøoperative HKP 14 i drift. Det første helikopteret med ASW-teknologi som taktisk radar og dyppesonar ble tatt i bruk sent i 2015.

Amerikansk hyllevare

Svenskene satte inn avbøtende tiltak på grunn av NH90-forsinkelsene. I starten av april 2011 ble det bestilt 15 Black Hawk-helikoptre fra amerikanske Sikorsky.

På dette tidspunktet hadde Sverige fortsatt kun mottatt én NH90 fra Patria-fabrikken i Finland - to år etter at hele systemet skulle vært faset inn ifølge kontrakten som ble inngått i 2001.

Daværende forsvarsminister Sven Tolgfors erkjente at Sverige selv måtte bære sin del av ansvaret for forsinkelsen. For eksempel er Sverige er det eneste landet som har bestilt NH90 der innvendig kabinhøyde er økt fra 157 til 182 centimeter, det NHIndustries nå kaller «High Cabin Version».

De første to Black Hawk-helikoptrene ankom Sverige i et Boeing C-17 Globemaster III bare et halvår etter bestilling. Bilde: Nina Karlsson, Försvarsmakten

Uansett valgte Sverige da å gå for utprøvd teknologi – et helikopter som fløy første gang allerede i 1974. Det betalte seg: Allerede i september 2012 leverte Sikorsky de to siste UH-60M Black Hawk-helikoptrene til det svenske forsvaret.

Samtidig skal det sies at det som gjorde det mulig å få 15 nye helikoptre på kun 16 måneder, var at de kunne hentes rett fra sluttmonteringslinja i uforandret US Goverment UH-60M-spesifikasjon.

Helikopter 16, som det heter i Sverige, skal ifølge Sverige Radio koste 40.000 kroner per flytime, altså kun en femtedel av driftskostnadene de har på NH90.