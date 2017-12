Her flyr det som kan bli USAs nye militærhelikopter for første gang

43 år etter at Sikorsky UH-60 Black Hawk fløy første gang og 42 år etter jomfruferden med Boeing AH-64 Apache, har flytypen som kan erstatte dem begge for første gang vært i lufta.

Bell Helicopters V-280 Valor fløy første gang fra fabrikken i Amarillo i Texas 18. desember.

Nye militærhelikoptre: To uvanlige design kniver om å erstatte Black Hawk og Apache

Slo konkurrentene

Det som foreløpig er publisert av bilder av at V-280-prototypen flyr, viser en liten luftetur opp til hover noen meter over bakken. Men enhver jomfruferd for et nykonstruert luftfartøy er selvsagt betydningsfullt.

Og i dette tilfellet er det dessuten et ekstra konkurranseelement, ettersom Bell Helicopter her konkurrerer mot Sikorsky og Boeing som har gått sammen om å konstruere SB>1 Defiant. De har måtte utsette sin jomfruferd til neste år.

– Jeg kunne ikke vært mer stolt enn jeg er av framskrittene vi har gjort i forbindelse med første flygning med V-280, sier Bell-sjef Mitch Snyder i ei pressemelding.

Der påpeker han at Valor er designet for å revolusjonere den amerikanske hærens helikopteroperasjoner. Et av de store framskrittene vil være hastigheten. Navnet spiller på at marsjhastigheten skal ligge på 280 knop (519 kilometer i timen). Det er omtrent det dobbelte av cruisehastigheten på dagens helikoptre.

Blant partnerne Bell har med seg i Valor-prosjektet er Lockheed Martin som etter at konkurransen startet har kjøpt opp konkurrenten Sikorsky.

Flerbruksplattform

Det begge kandidatene nå har laget, er testfly i prosessen som heter Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR-TD) og som leder fram til det amerikanske forsvarsdepartementets program som heter Future Vertical Lift (FVL).

Det handler om å ta fram en multirolleplattform som kan erstatte både flerbrukshelikopteret Black Hawk og angrepshelikopteret Apache. Den nye helikopterfamilien skal introduseres en gang på 2030-tallet og det vil etter alt å dømme bli produsert i flere tusen eksemplarer.

V-280 er et tiltrotorfly som kan ses på som en hybrid mellom helikopter og konvensjonelt fly og som skal kunne utnytte fordelene både ved roterende og faste vinger. Med andre ord at det kan ta av og lande som et helikopter, mens propellene kan vippes fram slik at det flyr horisontalt som en turboprop.

Bell beskriver Valor som tredje generasjon tiltrotor. Teknologien bygger videre på den som ble benyttet i eksperimentelle XV-15 og V-22 Osprey som har vært operativt i ti år. Tiltrotorteknologien brukes også i AW609 fra Leonardo Helicopters, som har vært i testing i 15 års tid nå.

Når det gjelder den konkurrerende SB>1 Defiant, bygger den videre på Sikorsky S-97 Raider, som fløy første gang i mai 2015, og som igjen er basert på teknologi som ble tatt fram X2-demonstratoren som i 2010 var først til å bryte 250-knopsgrensa.

Den grunnleggende konfigurasjonen er to kontraroterende hovedrotorer med rigide blader og en skyvepropell i hekken og en marsjhastighet på over 250 knop.

