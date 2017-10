To uvanlige helikopter-design kniver om å erstatte Black Hawk og Apache

Den amerikanske hæren jakter på en multirolleplattform som både kan erstatte flerbrukshelikopteret Sikorsky UH-60 Black Hawk og angrepshelikopteret Boeing AH-64 Apache.

Å løse en slik oppgave krevde design fra blanke ark. Rundt fem år etter at Sikorsky/Boeing og Bell Helicopters startet utviklingen av hver sine testfly, nærmer det seg nå jomfruferd, iallfall for den ene av dem.

Bell Helicopter har tilsynelatende kommet lengst med sitt prosjekt, V-280 Valor. I forrige uke ble rotorer og motorer kjørt i bakketesting, og det legges opp til å fly for første gang i løpet av noen uker.

Sikorsky har derimot varslet at første flygning med deres SB>1 Defiant-prototyp, som også skulle skjedd i høst, er utsatt til 2018.

Partnerbytter i fleng

Bell beskriver sin kandidat som tredje generasjon tiltrotor-fly, og navnet spiller på at designmålet er at marsjhastigheten skal ligge på 280 knop (519 kilometer i timen). Omtrent det dobbelte av hva dagens helikoptre er i stand til.

Tiltrotor kan ses på som en hybrid mellom helikopter og konvensjonelt fly, som på papiret skal nyte godt av fordelene både ved roterende og faste vinger. Med andre ord at det kan ta av og lande som et helikopter, mens propellene kan vippes fram slik at det flyr horisontalt som en turboprop.

Teknologien bygger videre på den som ble benyttet i eksperimentelle XV-15 og operative V-22 Osprey. Sistnevnte konstruerte Bell i samarbeid med Boeing som de altså nå konkurrerer med. På den andre sida har Bell med seg Lockheed Martin som partner, som igjen eier Sikorsky som altså samarbeider med Boeing i denne konkurransen.

Det kan i tillegg nevnes at den samme tiltrotorteknologien også brukes i AW609 fra Leonardo Helicopters (tidligere Agusta Westland) som opprinnelig startet som et Bell/Boeing-prosjekt på midten av 1990-tallet. Boeing trakk seg ganske raskt fra prosjektet og ble erstattet av Agusta, mens Bell ble kjøpt ut for seks år siden.

Helikopterverdenen kan noen ganger minne om en swingersklubb.

Snart i lufta

Videoen viser altså kjøring med GE-motorene og rotorene på helikopteret som står fasttjoret ved Bell-anlegget i Amarillo i Texas.

– Vi kjører motorene på maksimalt turtall nå og testingen på bakken går strålende. Vi er i rute for første flygning i løpet av høsten, understreket Keith Flail, direktør for Advanced Tiltrotor Systems i Bell, på en pressekonferanse på The Association of the United States Army årlige møte (AUSA) i Washington D.C. denne uka.

Der hadde han med seg partnere som Lockheed Martin, som leverer avionikk, sensorer og kampsystem for helikoptrene, Spirit, som produserer skroget og Eaton som lager hydraulikksystemer og aktuatorer.

Faste vinger er gunstig også for rekkevidden. Med en ekstra drivstofftank i kabinen vil V-280 få en rekkevidde på 2.100 nautiske mil, og vil dermed være i stand til å fly fra vestkysten til Hawaii uten etterfylling av drivstoff, opplyste Flail tirsdag.

Oppskalering av X2

Det er altså Sikorsky/Boeing som er den andre konkurrenten som ble plukket ut til å få statlig støtte til å ta fram testfly i prosessen som heter Joint Multi-Role Technology Demonstrator (JMR-TD) og som leder fram til programmet som heter Future Vertical Lift (FVL).

Det er nå i overkant av tre år siden organisasjonen, som heter Aviation Technology Directorate (AATD) og som sorterer under den amerikanske hæren, fattet denne avgjørelsen. Den nye helikopterfamilien skal introduseres en gang på 2030-tallet og det vil etter alt å dømme bli produsert i flere tusen eksemplarer.

SB>1 Defiant-designen bygger videre på S-97 Raider, som fløy første gang i mai 2015, og som igjen er basert på teknologi som ble tatt fram X2-demonstratoren som i 2010 var først til å bryte 250-knopsgrensa.

Den grunnleggende konfigurasjonen er to kontraroterende hovedrotorer med rigide blader og en skyvepropell i hekken og en marsjhastighet på over 250 knop.

90 års drift

Teknisk Ukeblad omtalte testprogrammet for S-97 for et år siden, og på dette tidspunktet var det første Defiant-helikopteret også i ferd med å ferdigstilles. Siden skal det ha vært noe trøbbel med S-97 som kulminerte i at den første prototypen ble skadet i en hard landing i august. Men Sikorsky holder kortene tett til brystet og det er usikkert om dette har bidratt til forsinkelsen for den oppskalerte etterkommeren.

Det er neppe slik at noen måneders forsinket jomfruferd i forhold til tidligere planer vil ha all verdens å si i det store bildet. FVL-prosjektet tar sikte på innfasing av nye helikoptre om 15 års tid. Dette er for øvrig helikoptre som også skal kunne operere uten flygere om bord («optionally piloted»).

S-97 Raider har testfløyet i halvannet år. Foto: Sikorsky

Det er heller ikke akkurat slik at for eksempel Black Hawk skal settes på bakken i morgen. Ifølge Simon Gharibian, direktør for «fleet management, supportability & training» i Sikorsky, er planen nå å fly disse helikoptrene til 2070. Med andre ord over 90 år etter at de første eksemplarene ble tatt i bruk av den amerikanske hæren i 1979.

Han deltok på Solakonferansen i september der han riktignok viet stordelen av sitt foredrag til S-92A, arbeidshesten på norsk sokkel.

Flere tiltrotor-prosjekter

Det er ikke bare Bell som fortsetter å utvikle tiltrotorteknologi. Mens andre generasjon tiltrotor har vært operativt i ti år med V-22 Osprey, jobber Leonardo Helicopters fortsatt med sin AW609 - snart femten år etter jomfruferden.

AW609 skal etter planen sertifiseres snarlig. Foto: Leonardo

Utviklingsarbeidet har dratt ut i tid, ikke minst på grunn av en ulykke under høyhastighetstesting i Nord-Italia 30. oktober 2015, der begge testflygerne omkom. Helikoptertypen skal etter planen bli sertifisert av amerikanske luftfartsmyndigheter (FAA) i løpet av året. Motoren, PT6C-67A fra Pratt & Whitney Canada, ble sertifisert i forrige uke.

Roberto Garavaglia, direktør for «competitive analysis & strategy» i Leonardo Helicopters, fortalte på Solakonferansen at de fortsatt har ambisjon om å selge denne inn til oljeindustrien. Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, er det mye med denne maskinen som frister når boreriggene flyttes stadig lengre ut fra land.

AW609 er utstyrt med trykkabin og kan fly i marsjhastighet på 275 knop i 25 000 fots høyde, altså over været. Det er nesten dobbelt så fort som cruisehastigheten til dagens transporthelikoptre.

Leonardo har siden 2014 ledet utviklingen av «Next Generation Civil Tiltrotor» (NextGenCTR) som er en del av det EU-støttede Clean Sky 2-programmet.

– Neste generasjon tiltrotor vil bli en 19-20 seter som klarer mer enn 330 knop og har en rekkevidde på mer enn 700 nautiske mil, fortalte Garavaglia.

Planen er å ha en prototyp i lufta i løpet av seks år. Men det er trolig ikke før rundt 2030 at dette blir noe alternativ for oljenæringa og andre.