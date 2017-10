Airbus har laget video: Slik mener de Turøy-ulykken skjedde

Hvordan kunne Turøy-ulykken skje, og hva slags tiltak er gjort på Super Puma-helikoptrene etterpå?

Det er spørsmål Airbus Helicopters nå gir sine svar på i en ny og detaljert gjennomgang.

Den ni minutter lange videoen (nederst i artikkelen) ble vist for offentligheten første gang på Solakonferansen i september. Nå har Airbus publisert den på nett.

Hendelsesforløpet

Videoen er i stort sett i samsvar med hva Statens havarikommisjon for transport (SHT) presenterte i sin grundige foreløpige rapport i april, ett år etter ulykken.

Samtidig har helikopterprodusenten laget nye animasjoner som kan gi en bedre forståelse av hendelseskjeden enn det ord kan få fram.

I tillegg til å gå gjennom alle medvirkende faktorer til ulykken har Airbus en gjennomgang av tiltakene de har gjennomført etter ulykken som også gjorde at norske og britiske luftfartstilsyn i juli godkjente at H225/AS332L2 Super Puma kunne fly igjen.

– Vi gjør alt som er i vår makt for å lære av dette og sikre at Super Puma-helikopteret flyr med et økt sikkerhetsnivå. Dere kan stole på at vi er urokkelige når det kommer til sikkerhet, avslutter helikopterprodusenten videoen.

Vil ikke ta dem i bruk

Imidlertid er tilliten både til helikoptertypen og produsenten fortsatt meget tynnslitt. Budskapet på konferansen var at det er fullstendig uaktuelt å ta i bruk helikoptrene før Statens havarikommisjon for transport (SHT) er ferdige med sin undersøkelse, og den såkalte rotårsaken er funnet. Det vil si å finne den grunnleggende årsaken til at utmattingsbruddet på giret kunne oppstå og fortsette uhindret og uoppdaget.

En gjeninnføring på norsk sokkel ser ikke ut til å skje med det første:

– Super Puma har en historikk på 2000-tallet som vil gjøre det utrolig problematisk å ta den i bruk igjen, fastslo John Arild Gundersen som er fungerende leder i Norsk olje og gass' såkalte Aviation Forum (tidligere luftfartsfaglig ekspertutvalg).

Han fikk støtte fra Heidi Wulff Heimark som er sjef for Bristow Norway. Hun snakket mye om tillit i sitt innlegg på Solakonferansen, og påpekte at dette ikke er noe noen kan abonnere på. Det er noe hele helikopterindustrien kontinuerlig må kontinuerlig jobbe hardt for å gjøre seg fortjent til.

– Vi kan slå fast at det dessverre er svært liten tillit til Super Puma. Verken passasjerer eller oljeselskap vil ha den. Samtidig må vi gi Airbus sjansen til å gjenoppbygge tilliten. For vi trenger alle fire helikopterprodusentene. Konkurranse stimulerer til kontinuerlig forbedring og dermed for sikkerheten på norsk sokkel, sa Heimark.

Når det gjelder H225 (tidligere EC225LP) og AS332L2 Super Puma, er det i dag kun 50 slike maskiner som brukes offshore til såkalt mannskapsbytte. Dette foregår i Kina og Vietnam.

To like ulykker

Det var Régis Magnac, sjef for operational marketing i Airbus Helicopters, som hadde med seg videoen til bransjen på Solakonferansen, der det var flere nære kolleger av de 13 som omkom for halvannet år siden. Han understreket at intensjonen var å informere - ikke markedsføre.

Den direkte årsaken til at hovedrotoren løsnet på H225 Super Puma helikopteret i Turøy-ulykken var et utmattingsbrudd i ett av åtte planetgir i andre trinn i den episykliske modulen i hovedgirkassa (MGB). Det samme skjedde sju år tidligere med et AS332L2 Super Puma utenfor kysten av Skottland.

– Hvorfor gjorde dere ikke noe med dette i 2009, ble Airbus spurt på Sola.

– Fordi vi ikke fant denne delen da. Det er hovedårsaken, svarte Magnac.