Nå flys nesten alle politioppdrag med AW169 – er på vei for å hente enda et nytt helikopter

Det har gått snart fire måneder siden politiet mottok sine første, etterlengtede nye helikoptre, og de italienske AW169-maskinene har ikke skuffet:

– Erfaringene så langt er gode. Vi har nå passert 400 flytimer med de to helikoptrene, og så godt som alle politioppdrag flys nå med AW169, forteller Gunnar Arnekleiv som er flygesjef i Politiets helikoptertjeneste.

Helikoptertjenesten har base på Gardermoen. Tirsdag morgen befant Arnekleiv seg på den andre sida av vestre rullebane, på passasjerterminalen på vei til Italia for å hente hjem det tredje og foreløpig siste av de bestilte helikoptrene (LN-ORC).

Siste testing denne uka

På Leonardo Helicopters-fabrikken i Vergiate i Nord-Italia skal det denne uka være akseptansetesting. Dette skjer noe forsinket, ettersom det under leveransen av de to første helikoptrene ble sagt at siste leveranse ville skje i juli.

Flygesjef Gunnar Arnekleiv (nærmest) i cockpiten på et av de nye AW169-helikoptrene. Foto: Eirik Helland Urke

Mottaket nå vil i utgangspunktet gå noe raskere enn på første maskin, ettersom politiet kjenner produktet bedre etter å ha operert det en stund hjemme. Men det er selvsagt en grundig prosess å gå gjennom og forsikre seg om at alt fungerer som det skal før helikopteret kan mottas og flys hjem.

Når det gjelder innfasinga i Norge, sier Arnekleiv at det i det store og hele har gått veldig bra.

– Det er selvsagt visse utfordringer med et helikopter som er nytt både for dem som flyr og dem som driver vedlikehold, samt for Leonardo som har totalansvaret for leveransen og tilgjengeligheten. Det har vært en hektisk sommer, sier Arnekleiv.

Siden de to første maskinene ankom i starten av juni, har det vært gjennom en såkalt stabiliseringsperiode som blant annet har handlet om å teste helikoptrene i norske forhold. Her har det blitt gjort visse justeringer på eksempelvis kommunikasjonsystemer og kartsystemer.

Det ene helikopteret har passert 400 flytimer (inkludert testflyging på fabrikken), og det andre har passert 120 flytimer, så langt på overbevisende vis. Foto: Eirik Helland Urke

– Det er ikke alt man får testet på labb og på fabrikk. For eksempel Tetra-sambandet måtte testes i Norge, forteller flygesjefen.

Helikoptertjenesten hadde fram til nylig to helikoptre av typen EC135 T2+ fra Airbus Helicopters, men det ene var innleid fra England og ble levert tilbake 1. juni. Helikopteret som gjenstår (LN-OCP) eier Norge selv, og planen er å beholde det i drift ut 2019. Denne har i det siste stort sett stått som backup.

Dobbel utholdenhet

Det første nye politihelikopteret fløy første gang 22. november 2018. Når politiet selv anser dette som en beredskapsrevolusjon, skyldes det den samlede pakka av siste skrik innen sensorer og kraftig økt transportkapasitet og rekkevidde.

AW169 Lengde: 14,65 m

Høyde: 4,50 m

Rotordiameter: 12,12 m

Kabinvolum/areal: 6,3 m 3 /4,5 m 2

/4,5 m Bagasjevolum: 1,75 m3

Maks pax: 2 + 10

Motorer: PW210A

Takeoff-kraft: 2 x 1.108 shp

Maksimal avgangsvekt: 4.800 kg

Maks/marsjhastighet: 165/140 knop (306/260 km/t)

Tørrgang-evne: 33 min

Standard drivstoffkapasitet: 888 kg

Maksimal utholdenhet: 4 t 20 min

Maksimal rekkevidde: 440 nautiske mil (815 km)

De forrige helikoptrene hadde en utholdenhet på cirka to timer før de måtte lande og fylle drivstoff, mens AW169 klarer cirka det dobbelte. Større rekkevidde og transportkapasitet gjør at helikoptertjenesten lettere kunne understøtte politidistriktene når det trengs innsatspersonell.

– Foreløpig har vi brukt de nye helikoptrene i de samme rollene og med samme oppgaver som forgjengerne. Men fra sommeren 2020 skal vi stille transportkapasitet, der vi virkelig får merke forskjellen i løftekraft, rekkevidde og utholdenhet, sier flygesjefen.

Når AW169-ene brukes som transporthelikopter, er det seks seter i selve kabinen pluss to ekstraseter lengst bak. I overvåkingskonfigurasjon byttes en del av setene ut for å gjøre plass til en systemoperatør og vedkommendes konsoll.

Norge har kjøpt inn to pakker med overvåkingsutstyr til de tre helikoptrene, av kost/nytte-hensyn får Teknisk Ukeblad opplyst. Det ene helikopteret er uansett en backupmaskin. Kravet til tilgjengelighetsgrad er 98-98-35 prosent.

Om et års tid skal helikoptrene flytte fra dagens base på Gardermoen og samlokaliseres med blant annet beredskapstroppen og bombegruppa på Taraldrud.