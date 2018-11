Her flyr det nye norske politihelikopteret for første gang

Vergiate: Helikopteret som flyr her i Italia er blant verdens mest moderne politihelikoptre, og kommer til å bli norsk om bare tre måneder.

Dette er det første av de tre AW169-helikoptrene Norge bestilte i 2017. Når det tas i bruk neste år, er det med kraftig økt transportkapasitet og rekkevidde, noe som gjør det til et solid verktøy for overvåking og bekjempelse av terror og alvorlig kriminalitet.

Politiet selv bruker enda større ord, og beskriver det som en revolusjon for beredskapen i Norge.

Tre til Norge før sommeren

For etatens egne folk, som har jobbet med AW169-prosjektet i nesten halvannet år, var det selvsagt en stor begivenhet å se det kommende politihelikopteret i lufta for første gang.

Flygningen fant sted torsdag ettermiddag fra Leonardo Helicopters-fabrikken i Vergiate, like nordvest for Milano.

Den rutinerte testflygeren Piero Missarino tok «bestillinger» før flygningen av typen «hva vil dere se?» og gjennomførte deretter en jomfruferd som minnet mer om flyshowoppvisning enn en forsiktig første tur. Selv med 600 kilo drivstoff om bord er det bra kraftoverskudd i denne maskinen, særlig nå før mesteparten av utstyret er montert.

Piero Missarino jobber som testpilot i Leonardo Helicopters. Foto: Per Erlien Dalløkken

En uke tidligere hadde det norske helikopteret blitt flyttet fra sluttmonteringslinja til «flight line». Det som ifølge Missarino skal skje framover nå, er fintuning av rotorbladene og flyging i gradvis høyere hastigheter fram til alt det mekaniske er ferdig testet. Deretter går de over til testing av avionikk og til slutt andre integrerte systemer som det jo er mye av i et politihelikopter.

– Vi bruker vanligvis 10-15 timer på et nytt helikopter, men det kan bli flere flytimer jo mer komplekse systemer som er ombord, forteller testpiloten.

Freddy Rotseth, seksjonssjef for Politiets helikoptertjeneste, studerer cockpit etter testflygningen. Foto: Per Erlien Dalløkken

Dersom alt går etter planen, inkludert den norske mottakskontrollen, skal helikopteret overtas 28. februar og deretter flys hjem til Norge. Hjemme får helikopteret, som har serienummer 69089, registreringa LN-ORA.

Helikopter nummer to og tre (LN-ORB/69092 og LN-ORC/69094) skal følge i mai og i juli.

– Vi ser alle veldig fram til å ta AW169 i bruk. Dagens helikopter har fungert utmerket, men teknologien har gått videre. Forhåpentlig vil AW169 bidra til at vi kan gjøre jobben vår enda bedre, sier Freddy Rotseth som er seksjonssjef for Politiets helikoptertjeneste.

Helikopteret er ennå ikke lakkert. Der tidlige illustrasjoner av helikoptrene brukte den delvis selvlysende gule dekoren som politibilene har, er designet nå blitt atskillig mer diskret. Foto: Leonardo Helicopters

Langt bedre kapasitet

Helikoptertjenesten har i dag to helikoptre av typen EC135 T2+ produsert av Airbus Helicopters. Disse er i overkant av 16 år gamle og er blant EC135-eksemplarene med flest flytimer i verden.

AW169 konfigurert til henholdsvis overvåking (t.v) og transport. Foto: Leonardo

Helikoptrene fungerer godt til primæroppgaven, som er søk, observasjon, overvåking og å støtte innsatspersonell på bakken, men kommer til kort på rekkevidde og utholdenhet i lufta. Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet, har alderen tynget lenge, slik at det går med stadig mer tid og kostnader til vedlikehold.

Besetningen om bord består av pilot, systemoperatør og oppdragsleder (PCM). Begrensninger både i kabinstørrelse og nyttelastkapasitet gjør at disse dagens politihelikoptre er lite egnet til transportoppdrag.

Dagens helikoptre har en utholdenhet på cirka to timer før det må lande og fylle drivstoff. AW169 klarer cirka det dobbelte.

AW169 Lengde: 14,65 m

Høyde: 4,50 m

Rotordiameter: 12,12 m

Kabinvolum/areal: 6,3 m 3 /4,5 m 2

/4,5 m Bagasjevolum: 1,75 m3

Maks pax: 2 + 10

Motorer: PW210A

Takeoff-kraft: 2 x 1.108 shp

Maksimal avgangsvekt: 4.800 kg

Maks/marsjhastighet: 165/140 knop (306/260 km/t)

Tørrgang-evne: 33 min

Standard drivstoffkapasitet: 888 kg

Maksimal utholdenhet: 4 t 20 min

Maksimal rekkevidde: 440 nautiske mil (815 km)

Heller ikke AW169 er noe enormt helikopter, men det vil uansett være et stort framskritt ettersom det har klassens største kabin. Det vil være plass til å frakte seks tjenestefolk med utrustning, eventuelt seks seter og ei båre på tvers. Det vil være plass til to passasjerer bakerst også når helikopteret er konfigurert for overvåking. Helikopteret er sertifisert for 4,8 tonn maksimal avgangsvekt.

Politiets helikoptertjeneste tilhører driftsenheten Nasjonale bistandsressurser under Oslo politidistrikt, og har base på Oslo lufthavn Gardermoen. Det vil de ha fram til de samlokaliseres med blant annet beredskapstroppen og bombegruppa på Taraldrud om knappe to år.

De tre helikoptrene har en samlet pris på 313 millioner kroner, mens kontrakten inkludert ti års drift og vedlikehold er verdt cirka 670 millioner kroner. Det er i tillegg inngått opsjonsavtale på ytterligere tre maskiner.

(Flere tekniske detaljer om sensorer og annen utrustning kommer i en egen artikkel)

Det ble dratt godt på da det kommende norske politihelikopteret var i lufta for første gang. Foto: Per Erlien Dalløkken