Nye politihelikoptre skal lages av samme selskap som lager de nye redningshelikoptrene

Norges nye politihelikoptre heter AW169 og skal lages av Leonardo Helicopters i Italia.

Det er klart etter at Politidirektoratet nå har sluttført forhandlingene og avgjort at de kjøper tre helikoptre til en samlet pris av 313 millioner kroner.

Inkludert ti år drift og vedlikehold er kontrakten verdt cirka 670 millioner kroner. Det skal også tegnes opsjonsavtale på ytterligere tre maskiner.

– Kontrakten med leverandøren skal etter planen signeres i august. Før signering vil Politidirektoratet ikke gi ytterligere kommentarer, heter det i en kortfattet pressemelding onsdag.

Ildstøtteplattform

Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere opplyst at helikoptrene skal leveres i løpet av 2019 og i starten ha base på Gardermoen som i dag, fram til det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski kommune sør for Oslo er ferdig.

De nye politihelikoptrene får mer enn dobbelt så stor utholdenhet som dagens. Foto: Leonardo

Hovedkravet til de nye helikoptrene er at de skal gi en reell transportkapasitet i stedet for kun å være en observasjonsplattform, slik tilfellet er med dagens EC135-helikoptre.

Med kun sin egen besetning om bord i tillegg til politifaglig utstyr, kan disse kun ta av med tre fjerdedels fulle drivstofftanker. Maksimal avgangsvekt (MTOW) er 2910 kg og utholdenheten er to timer.

AW169 skal i politiets konfigurasjon kunne frakte seks personer i tillegg til besetningen, ifølge direktoratet. Kabinen ifølge produsenten ta inntil ti personer i helikopteret som har en utholdenhet på nærmere 4,5 timer og 4,6/4,6 tonn MTOW.

Politihelikoptrenes oppgaver består av spesialoppdrag for politiet (spaning, overvåkning, transport) og de skal være klare til å rykke ut i løpet av 15 minutter 24/7. Nye helikoptre vil kunne understøtte Forsvaret og gjøre politiet i stand til å frakte personell fra beredskapstroppen, bombegruppa og krise- og gisselforhandlertjenesten i øyeblikkelig innsats-aksjoner.

Ifølge direktoratet er det besluttet at helikoptrene også skal kunne benyttes som ildstøtteplattform (ISP) for skarpskyttere.

Det vil medføre blant annet behov for ballistisk beskyttelse. Politiet påpeker at helikoptrene er bygget slik at omkonfigurering mellom de ulike rollene gjøres raskt og enkelt.

Eneste nyutviklede i sin klasse

AW169 er en splitter ny helikoptertype som ble Easa-sertifisert så sent som 15. juli 2015. Det ble satt i serieproduksjon sent samme år, mens jomfruferden skjedde i 2012. Det er utstyrt med to Pratt & Whitney Canada PW210A-turbiner à 826 kW og har en rekkevidde på 820 kilometer (443 nautiske mil).

Helikopteret er sertifisert med 40 minutters såkalt «run-dry»-kapasitet, altså hvor langvarig gange hovedgirboksen skal takle uten smøring før den bryter sammen.

Før Politidirektoratets beslutning var Teknisk Ukeblad i kontakt med Roberto Macchiavello i Leonardo Helicopters. Han har ansvaret for International Government Sales i Nord-Europa.

AW169 kan konfigureres med både åtte og ti seter i kabinen. Foto: Leonardo

Han trekker fram allværskapasitet, stor kabin, fleksibilitet, nyeste sikkerhetsteknologi samt moderne og effektive vedlikeholdsløsninger som AW169s største fortrinn. AW169-kabinen er 6,3 m3. Til sammenligning er kabinen på dagens EC135-politihelikoptre 4,9 m3.

Cockpiten påAW169. Foto: Leonardo

– AW169 er det første helt nye helikopteret i «light intermediate»-klassen på over 30 år. Det er designet for å møte økende krav til ny teknologi, ytelse, kabinkapasitet og sikkerhetsnivå. Blant annet er dette det første lette helikopteret med full isingbeskyttelse slik at det kan opp i lufta under forhold der andre helikoptre i samme klasse må holde seg i hangaren, påpeker han.

Delfin følger puma: Nå får Turøy-ulykken konsekvenser også for disse helikoptrene

Sikkerhetsteknologi

Helikopteret har selvsagt glasscockpit med avansert avionikk og det siste av antikollisjonssystemer og andre hjelpemidler som bidrar til å øke besetningens situasjonsforståelse.

Et viktig eksempel er det som heter «Obstacle Proximity LiDAR System» (OPLS), der lidarsensorer rundt flyet varsler besetningen dersom de kommer for nært et hinder under avgang eller landing.

Flygeren har tilgang på en tredimensjonal reproduksjon av terrenget de flyr i på en av skjermene, ved hjelp av terrengdatabaser og sensordata i et såkalt «synthetic vision system». Andre ting Macchiavello trekker fram er tilrettelegging for ADS-B-ut, elektrisk landingsstell og NVG-kompabilitet (nattsyn).

Om to år skal endelig de aldrende EC135-politihelikoptrene få avløsning. I starten skal de fortsatt ha base her på Gardermoen. Foto: Eirik Helland Urke

For politiets økonomi er det gunstig at helikoptrene ifølge Leonardo-sjefen har utvidet tid mellom overhaling og komponentlevetid, i kombinasjon med et avansert tilstandsovervåkingssystem («Health and Usage Monitoring System», HUMS) for å drive driftskostnadene ned og tilgjengeligheten opp.

Dette er blant de største utfordringene på dagens to politihelikoptre. Ikke fordi EC135 T2+ er et dårlig helikopter, men fordi akkurat disse to individene er gamle og har fløyet lenge og det dermed er blitt mer ressurskrevende å holde dem i drift.

Flyforbudet oppheves: Derfor mener Luftfartstilsynet at Super Puma er trygge å fly igjen

Los og luftambulanse

Airlift har så langt mottatt to AW169. Foto: Airlift

Posisjonen som eneste nyutviklede mener Leonardo gir AW169 et meget stort markedspotensial der det kan gå inn og erstatte en mengde aldrende helikoptertyper som AS365/H155, H145, S-76 og B212/412 gjennom høyere ytelse og lavere levetidskostnader.

Det er for så vidt den norske politihelikopterkontrakten et eksempel på. Et annet ferskt eksempel er at Airlift nettopp har tatt imot de første av tre norske AW169-helikoptre i forbindelse med at de 1. juli overtok lostjenesten for Kystverket med baser i Bergen og Hammerfest.

Disse har overtatt for AS365N3-helikoptrene som Lufttransport tidligere brukte til dette oppdraget. En tilsvarende overgang fra Dauphin til AW169 er hos Babcock Scandinavian AirAmbulance i Sverige. AW189 er også i ferd med å innføres for første gang i Norge.

Så langt er det produsert cirka 60 eksemplarer av helikoptertypen, inkludert dem som ble brukt til testing. Rundt 30 er satt i drift, mens ordreboka teller i overkant av 160. Hittil er det kun Argentina som bruker AW169 som politihelikopter, men flere er på vei inn. Storebror AW139 brukes som politihelikopter i en lang rekke land.

Nytt tap på målstreken

Den norske politihelikopterkonkurransen er samtidig en ny nedtur for Airbus Helicopters som var den andre gjenværende kandidaten med sin H145T2.

Norway 03 med halenummer 0265 ved Sola lufthavn. Foto: Eirik Helland Urke

Også for snart fire år siden sto det mellom Leonardo og Airbus i en helikopterkontrakt verdt 25 ganger så mye, nemlig konkurransen om å erstatte 330-skvadronens Sea King redningshelikoptre (Nawsarh).

Også da var det som kjent Leonardo som gikk seirende ut med sin AW101, mens Airbus tapte finalerunden med sin EC725 Super Puma.

Ved Sola lufthavn er både redningstjenestens nye hovedbase ferdig, mens den nye AW101-simulatoren også er i drift. Nå mangler bare de første helikoptrene før den ettårige testfasen kan starte. Det skal etter planen skje i løpet av høsten med de tre første helikoptrene.

Grunnlagsdokumentene i politihelikopter-anskaffelsen være basert nettopp på Nawsarh-strukturen, selvsagt med andre spesifikasjoner og krav, etter det Teknisk Ukeblad tidligere har fått opplyst.