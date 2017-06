Her trener de første norske flygerne av det nye redningshelikopteret ved 330-skvadronens hovedbase

SOLA: Det er fortsatt over et år til de første nye AW101-redningshelikoptrene skal tas i bruk, men treningen av de første besetningsmedlemmene er i gang.

Samme dag som 330-skvadronens nye hovedbase på Sola ble åpnet 12. juni, startet det første kullet i en ny AW101-simulator, noen få kilometer unna.

Nå er det slutt på at flygerne i den norske redningstjensten er nødt til å reise til England to ganger i året for den verdifulle simulatortreningen.

Testing i Norge i løpet av høsten

– Dette vil redusere kostnadene til trening, det øker sikkerheten og gjør det mulig for besetningene å utnytte de nye kapasitetene som AW101 bringer med seg. Dette er et viktig bidrag til norsk beredskap, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen under snorklippingsseremonien.

Der var også Leonardo Helicopters-sjef Daniele Romiti til stede, og han fortalte at dette er siste skrik i simulatorteknologi. Dermed står simulatoren i stil med helikopteret den etterligner:

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og Leonardo Helicopters-sjef Daniele Romiti åpner den nye AW101-simulatoren. Foto: Eirik Helland Urke

Norway 03 med halenummer 0265 ved Sola lufthavn. Foto: Eirik Helland Urke

– AW101-helikoptrene som bygges for Norge er uten tvil de mest avanserte rednings-helikoptrene som finnes i verden i dag. Jeg ser fram til at de settes i drift og kan nyttiggjøres av det norske folk i mange år framover, sa Romiti.

Nøyaktig når dette blir er fortsatt litt usikkert: Etter planen det er jobbet med i flere år, skulle de første AW101-maskinene blitt levert i starten av april og blitt faset inn ett år etterpå, altså april 2018.

Nå sier Amundsen at helikoptrene skal «leveres i løpet av sommeren og fases inn i løpet av 2018».

– Vi håper å kunne starte operativ testing til høsten og at innfasingen senest skjer i løpet av 2018 og at vi har AW101 på alle baser i løpet av 2020, fortalte Bjørn Ivar Aarseth, sjef for anskaffelsesprosjektet, på baseåpningen.

Kritiske vibrasjoner

Det er godt med plass i kabinen på de nye redningshelikoptrene. Foto: Eirik Helland Urke

Simulatoren fra kanadiske CAE, som også har et treningssenter på Gardermoen, er av den mest avanserte typen. Det er en såkalt level D «full flight simulator» (FFS).

Samme dag ble 330-skvadronens nye hovedbase åpnet. Foto: Eirik Helland Urke

I slike simulatorer er cockpiten i bevegelse og alle avioniske systemer er identisk med den flygende versjonen. Den høyoppløste utsikten er på 210 x 80 grader.

Simulatoren gir en meget virkelighetsnær framstilling av flyets aerodynamikk, håndtering av alle flyfunksjoner og menneske/maskin-grensesnitt i cockpit. En helikopterspesifikk detalj er at den etterligner en del vibrasjoner som gjerne er signaler som er kritiske for helikopterpiloter å reagere på kjapt.

Simulatoren i CAE 3000-serien byr ikke bare på søk- og redningsscenarioer, men også oppdrag knyttet til offshoretransport, sjøoperasjoner og strid/«combat-sar».

Hovedpoenget er som alltid å kunne trene på vanskelige situasjoner som kan oppstå og utfordrende prosedyrer uten å risikere liv og kostbart utstyr.

I tillegg kommer det også en SAR-konsolltreningsenhet som kan kobles til FFS-en, slik at også mannskapet bak i kabinen kan trene samtidig.

Må til England

I dag trener 330-skvadronens flygere i simulator på Royal Naval Air Station Culdrose, en base på sørvestspissen av England.

Sea King-pilotene har ti timers simulatortrening hvert halvår.

Systemoperatørene/navigatørene har ti timer hvert halvår på simulatoren i Bodø, mens maskinistene/heisoperatørene har ti timer annenhvert år sammen med flygerne. Redningsmenn har ikke simulator, men krav om medisinsk hospitering og redningsteknisk resertifisering hvert år.

Nå er det mulig at Sola kan bli for en del andre AW101-flygere rundt om i verden, det RNAS Culdrose er for de norske Sea King-flygere i dag.

Det er ambisjon om for eksempel å kunne stå for treninga for dansker og kanadiere. Det fordrer imidlertid at de oppgraderer sine helikoptre, henholdsvis EH-101 i Danmark og CH-149 Cormorant i Canada.

Inne hos erkekonkurrenten

En litt spesiell detalj er at CAE-simulatoren siden 17. januar har befunnet seg i bygget til den franske simulatorkonkurrenten Thales.

AW101-treningen foregår nemlig i et nytt påbygg på Thales Norways' nye treningssenter på Utsola, fem minutters gange fra terminalbygget på Stavanger lufthavn, og blir en avdeling direkte underlagt Yeovil Training Academy som ligger ved Leonardo-fabrikken i England.

Thales Flight Training Centre åpnet i januar 2016 og har en simulator for H225 Super Puma som det selvsagt er mindre rift om, ettersom flytypen i over et år har hatt flyforbud på begge sider av Nordsjøen etter Turøy-ulykken.

CAE-simulatoren befinner seg i et nytt påbygg til Thales Norway som selv har en H225-simulator i samme hus. Foto: Eirik Helland Urke

Uansett er nykomlingen nok et tilskudd til det rike helikoptermiljøet på Sola. Da Flight Safety International (FSI) åpnet Stavanger Training Centre for Sikorsky S-92A i september 2013, var det første gang på 28 år at en ny helikoptersimulator ble satt i drift her til lands.

Forrige gang var Super Puma-simulatoren som ble satt opp midt på 80-tallet etter at Helikopterservice tok i bruk flytypen i 1983. Fem-seks år tidligere var det installert en S-61-simulator.

Tre måneder etter at S-92-simulatoren åpnet, ble altså kontrakten om kjøp av redningshelikoptre inngått med daværende AgustaWestland. I denne kontrakten lå en forpliktelse om å sette opp en simulator i Norge og drifte den i minst 15 år.