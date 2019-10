For kontroversielle i Norge: Redningshelikoptre flyttes til Island og Grønland

Island har allerede gjort det, og Grønland er i ferd med å gjennomføre den samme øvelsen som Norge:

Bytte ut gamle Sea King-arbeidshester med nye og mer moderne redningshelikoptre.

Både Grønland og Island har valgt helikoptertypen som fortsatt er kontroversiell og uønsket her til lands etter Turøy-ulykken, nemlig Airbus H225 Super Puma.

Tidligere CHC og Bristow

Air Greenland har bestilt to H225 opplyser Airbus i en pressemelding. Her kommer det fram at det er snakk om to helikoptre som tidligere fløy for oljeindustrien som nå blir modifisert, og at den franske helikopterprodusenten også skal levere vedlikehold og flygertrening.

– Dette er to helikoptrene med et lavt antall flytimer, og deres enestående sar-kapasitet sikrer at vi kan ha en effektiv redningstjeneste i mange år framover, sier Air Greenland-sjef Jacob Nitter Sørensen i pressemeldingen.

Dette er det ene H225 Super Puma-helikopteret som Bristow Norway tidligere hadde stasjonert i Hammerfest. Bilde: Foto: Eirik Helland Urke

Bilder fra grønlandsk presse viser at minst ett av disse helikoptrene har tidligere fløyet på norsk register som redningshelikopter operert av CHC Helikopter Service.

Tidligere i år mottok den islandske kystvakten («Landhelgisgæsla Íslands») to H225 Super Puma-maskiner. Disse allværs søk- og redningshelikoptrene (awsar), produsert i 2010, ble operert av Bristow Norway for Equinor og Vår energi i Hammerfest fram til Turøy-ulykken.

Islendingene fikk et meget gunstig tilbud: De får lease de nye helikoptrene til samme pris som de eldre Super Puma-maskinene de erstatter, samt at Airbus tok regninga for å lære opp besetningene på det nye utstyret.

1965-modell får avløsning

Air Greenland gjør her en strategisk investering for å stå best mulig rustet når den danske stat skal lyse ut ny redningtjenestekontrakt for 2021-2023.

Selskapet har i dag to Sikorsky S-61N Sea King-helikoptre i flåten. I november 2018 vant selskapet en delkontrakt med det danske forsvarsdepartementet for utøvelse av søk- og redningstjeneste med Sea King stasjonert i Kangerlussuaq og et Bell 212 stasjonert i Qaqortoq.

S-61N-helikopteret «Kussak» (Steinskvett), som ble anskaffet av Grønlandsfly i 1965, skal fases ut i 2020. Foto: Air Greenland

Den offentlige norske redningstjenesten er som kjent også i ferd med å fase ut Sea King. 330-skvadronen er i ferd med å starte innfasinga av 16 nye AW101 fra Leonardo.

I tillegg har vi i Norge private redningshelikoptre som er en helt sentral ressurs i oljebransjens såkalte områdeberedskap. Etter Turøy-ulykken ble alle oljebransjens H225 Super Puma, som ble brukt til sar og ambulanseoppdrag, satt på bakken. Løsningen var at en annen arbeidshest, Sikorsky S-92A, måtte steppe inn.

I dag er det fortsatt Sikorsky S-92A som utfører det meste av arbeidet for norsk oljeindustri, og det er ingenting som tyder på at H225 vil bli tatt i bruk i Norge igjen med det første. Det brukes imidlertid Super Puma som redningshelikopter i Norge også, men dette er av den eldre versjonen AS332L1 som har ei annen girkasse enn AS332L2 og H225.

Det letes etter et mulig nummer to-helikopter for redundans i tilfelle det for eksempel skulle oppstå tekniske problemer som setter hele S-92-flåten på bakken en periode. Det vil ha store konsekvenser for transporten av personale til og fra offshoreinstallasjonene.

– H225 er blant verdens sikreste

Super Puma var igjen oppe til diskusjon på Solakonferansen i september, som følge av en diskusjon om hvorvidt Airbus har full forståelse av alle faktorene som spilte inn ved den tragiske ulykken i 2016, noe produsenten fortalte at de ikke har.

Få dager etter Turøy-ulykken, der 13 mennesker omkom, fant havarikommisjonen et sprukket tannhjul fra hovedgirboksen i ulykkeshelikopteret. De utarbeidet følgende årsakskjede: Tannhjulssprekk gikk til brudd som igjen førte til girbokshavari som igjen førte til at hovedrotoren forsvant og helikopteret følgelig styrtet.

Da Statens havarikommisjon for transport (SHT) la fram sin endelige rapport, var en av anbefalingene at Airbus må redesigne hele hovedgirboksen, fordi de ikke kan utelukke at noe lignende kan skje igjen dersom forholdene ligger til rette for det.

H225-helikopteret TF-GRO, som tidligere ble brukt av Bristow i Hammerfest, ankommer Reykjavik i juli i år.

På en annen side har Airbus iverksatt en rekke sikkerhetstiltak som bidro til at norske og britiske luftfartsmyndigheter i juli i 2017 godkjente at H225 og AS332L2 kunne settes i drift igjen, for øvrig ni måneder etter at europeiske og amerikanske luftfartsmyndigheter (Easa og FAA) hadde gjort det samme.

Det var også poenget til den islandske kystvaktsjefen Georg Kr. Lárusson da han ved H225-bestillingen i 2018 ble spurt om det er grunn til å stille spørsmål ved flytypens sikkerhet:

– Jeg mener at disse helikoptrene nå er blant de sikreste som finnes i verden, som følge av de omfattende oppgraderingene de har fått etter grundig gransking fra både produsenten selv og ulike luftfartsmyndigheter, uttalte han.

Airbus Helicopters-sjef Bruno Even uttalte til Flight i september at han fortsatt har tro på at Super Puma kan gjøre et comeback i Nordsjøen, og at det handler om tid før flytypen igjen blir akseptert.

– Vi gjør alt vi kan på vår side, men til syvende og sist er det opp til kundene, sa han.