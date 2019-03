Norsk helikopterbesetning får Sikorsky-pris for heltedåd på sjøen

28. november i fjor kunne det fort gått skikkelig galt. To menn (72 og 43 år) seilte hjem til Bergen fra Tyrkia, men den siste kveldsetappen ble dramatisk.

Utenfor Fedje, i et voldsomt uvær med ti meter høye bølger og orkan i kastene, tok seilbåten inn vann og de to sendte ut en nødmelding.

Et S-92A redningshelikopter stasjonert på Statfjord B responderte på maydaysignalet, og fikk reddet dem opp av sjøen.

Den innsatsen ble de hedret for på verdens største helikoptermesse tirsdag.

Mer om S-92A: Arbeidshest ble livredder da Super Puma ble vraket fra sokkelen

Helikopteret som livreddende maskin

Det var ikke aktuelt å fire redningsmann ned fra helikopteret til seilbåten ettersom masten utgjør en fare. Dermed måtte far og sønn hoppe i sjøen, uten sikkerhetsline, skrev Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad 29. november.

– Det er den mest ekstreme operasjonen jeg har vært med på noensinne. Kombinasjonen av mørke, redusert sikt, høye bølger og sterk vind er den verste kombinasjonen du kan ha, sa Håkon Johan Skålsvik, fartøysjef i CHC-helikopteret, til NRK i etterkant.

I begge disse sakene er det også videobilder fra redningsaksjonen.

Tirsdag ble besetningen hedret for innsatsen med den amerikanske helikopterprodusentens «Winged-S Rescue Award». Prisen ble delt ut på HAI Heli-Expo som pågår i Atlanta i USA denne uka.

– Vi er beæret over å kunne anerkjenne CHC for denne bragden som er helt i tråd med vår grunnlegger Igor Sikorskys visjon om helikopteret som en livreddende maskin. Besetningen viste en vilje til å redde liv, uansett fare for seg selv, sa Sikorsky-sjef Dan Schultz under utdelingen.

Equinor og CHC Helikopter Service mottok i oktober 2017 de to siste av til sammen sju Sikorksy S-92A redningshelikoptre. Foto: Ina Steen Andersen

Der fortalte Patrick Gerritsen, SAR-sjefsflyger i CHC Helikopter Service, at de to seilerne ble berget i løpet av cirka 20 minutter. Den 39 fot store seilbåten sank like etterpå.

Prisen er oppkalt etter den originale Sikorsky-logoen og har eksistert helt siden 1950. Dette var elleve år etter at den ukrainskfødte helikopterpioneren var i lufta med sitt VS300 etter at han ble innvilget patent på helikopter med én hovedrotor og en halerotor. Helikopteret ble senere utviklet til det første masseproduserte helikopteret S-47/VS-316A/R-4.

Overtok etter Turøy

Sikorsky S-92A har fraktet folk til og fra norske oljeinstallasjoner i snart 14 år, men det var først i 2016 at arbeidshesten ble tatt i bruk også som redningshelikopter. Etter Turøy-ulykken ble alle oljebransjens H225 Super Puma, som ble brukt til søk- og redning (sar) og ambulanseoppdrag, satt på bakken. Løsningen var at S-92 måtte steppe inn. Equinor mottok de siste to av ialt sju slike sar-helikoptre i oktober 2017.

Sar-helikoptrene er en helt sentral ressurs i oljebransjens såkalte områdeberedskap. Ifølge retningslinjene skal 21 personer, med andre ord et fullastet helikopter, kunne reddes opp av sjøen i løpet av to timer. Det er også et krav om at syke skal kunne fraktes til sykehus innen tre timer.

På papiret gir petroleumsloven oljeselskapene kun ansvar for å plukke opp folk fra sjøen innenfor sikkerhetssonen, det vil si en radius på 500 meter rundt installasjonen. Det er fordi det forutsettes at den nasjonale redningstjenesten (330-skvadronen) skal være effektiv nok utenfor sikkerhetssonen. Imidlertid er dette en forutsetning det stilles spørsmål ved, blant annet fordi Sea King-helikoptrene mangler avisingsutstyr og har begrenset hastighet og rekkevidde. Dette vil selvsagt bedres når AW101-helikoptrene fases inn.

Uansett er det slik at de private helikoptrene også er en nasjonal ressurs. Oljebransjen jobber tett med hovedredningssentralen (HRS) som kan rekvirere sar-helikoptrene til oppdrag både på norsk og britisk sokkel, slik det også ble denne novemberkvelden i fjor.