50 år gamle redningshelikoptre: Norge prøver å selge Sea King

Begrepet «trofast arbeidshest» er det som gjerne brukes om redningshelikopteret Sea King.

En velfortjent tittel, for de fleste av den norske redningstjenestens 12 Westland Sea King MK43B-helikoptre er 47 år gamle og skulle for lengst blitt erstattet av AW101. De kan bli 50 år før de pensjoneres fra norsk tjeneste.

I forsvarsbudsjettet, som ble lagt fram tidligere i høst, heter det at målet nå er å sette de første nye helikoptrene i drift første halvår 2020. De siste Sea King-helikoptrene skal kunne være i drift til midten av 2023.

Men de kan fortsatt ha en verdi: Nå forsøker Forsvarsmateriell (FMA) å selge helikoptrene og tilhørende reservedeler etter hvert som de fases ut.

Helikoptre, deler og vedlikehold

FMA henvender seg til eksisterende Sea King-brukere med informasjon om den planlagte utfasingen av disse helikoptrene fra det norske luftforsvaret.

Her understrekes det at helikoptrene har vært gjennom kontinuerlige oppgraderinger og godt vedlikehold, slik at de fortsatt holder høy operativ kvalitet.

FMA tilbyr dessuten å bidra til at en eventuell kjøper kan overta og kjøpe vedlikeholdstjenester hos Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS), såkalt «Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade» (MRO&U).

Det kortfattede brevet avsluttes med at nasjoner som er interessert i de norske Sea King-maskinene og tilhørende delelager kan ta kontakt med Forsvarsmateriell for videre diskusjon.

Operative siden 1973

Det er 46 år siden 330-skvadronen ble operativ med Sea King. Først ute var basene Bodø, Sola og Ørland 1. mai 1973, mens Banak ble operativ i august samme år. Siden har det kommet til to baser: Rygge og Florø.

AW101 skal overta for Sea King. De første helikoptrene skal fases inn i løpet av det neste halvåret. Bilde: Eirik Helland Urke

Den norske redningstjenestens opprinnelige bolk på ti helikoptre ble anskaffet i 1972. To skrog har gått tapt. Disse ble erstattet i 1978 og 1992, mens de to siste ble kjøpt inn i 1996.

Det er mange år siden de norske Sea King-maskinene begynte å sette rekorder basert på alder og bruk, noe som tyder på at helikoptrene blir godt ivaretatt: I 2011 passerte nettopp helikopteret med halenummer 062 som første norske og fjerde Sea King i verden 15 000 flytimer. I 2010 hadde Rolls-Royce Gnome-motoren med serienummer 550017 som første av sitt slag i verden passert 10 000 timer i lufta.

Innfasingen av de nye helikoptrene ligger an til å bli rundt to år forsinket i forhold til de opprinnelige planene. Ifølge kontrakten om 16 nye helikoptre, som Leonardo Helicopters (daværende AgustaWestland) vant før jul i 2013, skulle de første AW101-maskinene blitt levert til Norge i slutten av mars 2017 og blitt faset inn fra april 2018.

Både helikoptre og jagerfly

Sea King er ikke de eneste aldrende luftfartøyene Norge har til salgs. Tidligere i høst ga Forsvarsdepartementet FMA oppdraget med å forsøke å avhende F-16-flåten når disse jagerflyene fases ut etter 2022.

331-skvadronen i Bodø skal levere QRA-beredskap for Nato («Quick Reaction Alert») med F-16 ut 2021, men etter dette overtas denne jobben av F-35 fra Evenes.

Det er snart 40 år siden Norge fikk levert det første av 72 bestilte F-16 Fighting Falcon. Selv om dette begynner å bli velbrukte fly, er de i likhet med redningshelikoptrene meget godt ivaretatt og kan fortsatt ha en verdi.

Strategien er å forsøke å selge de 28 jagerflyene som fases ut sist i én blokk, fortrinnsvis til én nasjon, inkludert reservedelspakker. FMA refererer til samtaler de har hatt med potensielle kunder, og at det er ønskelig å kunne tilby maskiner som har igjen minst 1.200 timer levetid.

Norge har et forsprang på en del F-16-nasjoner når det gjelder å erstatte disse med F-35, som for eksempel Danmark, Belgia og Nederland. For at avhendingsprosjektet skal bli en suksess, er det vesentlig å beholde denne ledertrøya:

– Det er antatt at den norske markedsposisjonen vil svekkes etter hvert som andre nasjoner setter sine F-16-flåter på bakken, slik at det er nødvendig å gjennomføre avhending på så tidlig tidspunkt som mulig, het det i et oppdragsbrev departementet.