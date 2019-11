Enda en AW101 havnet på siden - nå på dekket på en italiensk fregatt

Det nærmer seg to år siden innfasinga av de nye norske AW101-redningshelikoptrene fikk et kraftig tilbakeslag, da den første maskinen veltet på Sola-basen ei uke etter levering.

Den italienske marinen har langt mer erfaring med sine tilsvarende helikoptre, men er heller ikke immun mot uhell:

Onsdag kveld havarerte et AW101 (SH101) på dekket på fregatten «Caio Duilio» under en øvelse i Tyrrenhavet utenfor Napolibukta. Helikopteret ble liggende på siden på dekk.

Komplekse operasjoner

Mannskapet på besetningen skumla helikopteret etter ulykken for å redusere risikoen for brann. Foto: Marina Militare

– De seks besetningsmedlemmene kom seg ut av helikopteret på egenhånd og er alle ved god helse, heter det i en pressemelding fra Marina Militare.

Ulykken skal nå undersøkes, og i meldingene så langt er det ikke kommet noen antydning om årsaksforhold. Det italienske sjøforsvaret skriver imidlertid generelt at sjøoperasjoner er komplekse, ikke minst i mørket, og at det pågikk opplæring.

Rammene, typisk værforhold, man kan operere innenfor, er regulert gjennom såkalte «Ship Helicopter Operating Limits» (SHOL). Slike beregninger tar blant annet hensyn til turbulens ved forskjellige vindstyrker og vindretninger over helikopterdekket, fartøyets bevegelser i sjøen, helikopterets motorkraft og vekt samt varierende lysforhold.

Fregatten/jageren Caio Duilio har vært i drift i om lag ti år. Foto: Marina Militare

Helikopteret fra Leonardo Helicopters er ett av 22 AW101 som Marina Militare bruker i ulike roller. I tillegg har det italienske forsvaret så langt fått levert sju HH-101A som de bruker til såkalt «combat search and rescue» (csar). Dette er også basis for den norske versjonen (AW101-612).

Ulykken skjedde på en fregatt/jager i Orizzonte-klassen som Italia og Frankrike har to av hver.

Kollektiv ikke i nøytral

Velten på Sola 24. november 2017 har bidratt til å forsinke innfasingen av AW101 i Norge. I forsvarsbudsjettet, som ble lagt fram for en måned siden, heter det at målet nå er å sette de første helikoptrene i drift første halvår 2020. Dermed er innfasingen av Sea King-erstatteren i 330 skvadron rundt to år forsinket i forhold til de opprinnelige planene.

Det som skjedde på 330 skvadrons hovedbase, var at helikopteret veltet under bakkekjøring av helikopterets motorer etter en kompressorvask. Dette er noe som gjennomføres rutinemessig med AW101 etter flyging i salte miljøer. Denne dagen skulle ikke helikopteret fly, og det var derfor nødvendig å bakkekjøre motorene i minst fem minutter etter kompressorvasken.

Den utløsende årsaken til ulykken var at «kollektiven», håndtaket som kan regulere vinkelen på alle hovedrotorbladene (kollektivt), sto høyere under akselerasjonen av rotoren enn den er ment å gjøre, som følge av at flygerne valgte å ikke gjennomføre full oppstartsprosedyre.

Når kollektiven står i nøytral stilling, kalt «minimum pitch on ground» (MPOG), er rotorbladene vinklet slik at de produserer tilnærmet null løft selv om rotoren er i bevegelse. Den endelige havarirapporten peker på flere årsaker til at flygerne ikke fulgte sjekklista og fikk kollektiven ned til MPOG. Stikkord er tidspress som følge av forsinkelser, kombinert med feil og mangelfull opplæring.

Italia har 29 sAW101-helikoptre fordelt på 22 SH101 i ulike roller og 7 HH101 csar. Foto: Marina Militare

Dansk velt

Også danskene har opplevd at et av sine AW101 (EH101) har havnet på siden, men med en annen årsak: Under landingstrening utenfor Mazar-s-Sharif i Afghanistan 11. oktober 2014 gikk det galt. Det gikk kun 20 sekunder fra en kontrollert landing til helikopteret hadde havarert. Heller ikke her ble noen av de seks om bord skadet.

I det danske forsvarets havarirapport kom det fram at helikoptertypen har noen iboende vibrasjonsproblemer, samt at nødprosedyrene og treningen besetningene har fått for å hanskes med dette, ikke var gode nok.

Cirka to sekunder etter landing begynte EH101-helikopteret å riste voldsomt og gikk deretter inn i en meget kraftig vibrasjon opp og ned, med en frekvens på cirka 3 Hz (svingninger per sekund). Rapporten forteller at det ristet så kraftig at flygerne ble kastet rundt i sikkerhetsselene sine og at de mistet nattbrillene («Night Vision Goggles», NVG) og dermed også muligheten til å se noe særlig.

Andrepiloten, som førte helikopteret, identifiserte instinktivt rystelsene til å være av typen som betegnes som «3,65 Hz Vertical Bounce». Han fulgte det som er prosedyren for å motvirke dette, nemlig å slå av stabiliseringssystemet og trekke helikopteret i lufta igjen.

Havarikommisjonen kom imidlertid til at det som skjedde var en såkalt «3 Hz biomechanical feedback» - der prosedyren tvert om er å slippe grepet på «collective»-stikka slik at helikopteret får falle til ro. Flygerens instinktive reaksjon ble starten på et femten sekunder langt forløp der helikopteret kom i lufta igjen, fortsatt med voldsomme rystelser, der det roterte tre kvart omdreining mot høyre og rullet om mot venstre. Hovedrotoren tok bakken og halen knakk av.

Havarikommisjonen kom til at det ikke var noen teknisk feil på helikopteret. Det var det heller ikke med det norske helikopteret, ifølge Statens havarikommisjon for Forsvaret.