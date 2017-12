I 2021 vil Norge ha 60 ferger med batterier. Nå må Vegdirektoratet finne en standardløsning for lading

Etter grove kalkyler vil de 60 fergene lade 1,5 millioner ganger hvert år.

- Vi må ha robuste fergesamband. Da må vi også ha ladeløsninger som fungerer hver gang, sier Edvard Sandvik, avdelingsdirektør for ferger i Vegdirektoratet.

Foreløpig finnes det ingen standardløsning. Det vil Vegdirektoratet ha på plass i løpet av 2021-2022.

Sandvik kaller ikke nåsituasjonen et "kaos" i ladeløsninger, men en ønsket flora.

Tre ulike

I dag er i hovedsak disse ladeløsningene i bruk:

Cavotec plugg (+ variant med ABB-robot og standard-plugg)

Stemmann/Ferrycharger pantograf

Wärtsilä induksjonslading

I perioden fram til 2021 skal rundt 60 ferger leveres med ladesystem. Vegdirektoratet tror det kan være en fordel at flere typer blir forsøkt i praksis før noen beslutninger fattes fra sentralt hold.

- Vi trenger standardisering, men det er nødvendig å skaffe seg erfaring og kunnskap gjennom bruk av ulike løsninger, sier Sandvik til TU.

Ladetårn med to systemer. Pluggen er heist opp mens justeringer er i gang på pantografen ved Oppedal ferjeleie. Bilde: Tore Stensvold

Internasjonale standarder

De fleste fergeanbud er på 8-10 år. For å kunne veksle mellom ulike samband, må fergene tilpasses fergekai og lademulighet.

Det kan bli et kostbart kaos om det eksisterer 10-12 ulike ladeløsninger.

- Statens vegvesen har ønsket å utfordre kreativiteten til leverandørindustrien på hvordan få om bord store mengder elektrisk kraft i løpet av kort tid. Vi får de nærmeste årene testet ut en rekke ulike konsepter og løsninger som vil være svært nyttig å ta med seg når vi i fremtiden sammen med industrien skal finne mer standardiserte løsninger, sier Sandvik.

Ladingen begynner før fortøyingen er sikret. Bilde: Wärtsilä

Det finnes internasjonale standarder for kabler og elektriske systemer både for landstrøm og lading, men selve pluggdelen, han og hun, er ikke standardisert.

Vegdirektoratet er også opptatt av å finne standarder om det skal benyttes lav- eller høyspent og felles krav til fortøyningssystem.

Innovativt fra Brødrene Aa: Denne båten kan blir en game changer

Rask utvikling

Avdelingsdirektør Edvard Sandvik sier at utviklingen av elektriske og ladbare ferger går svært fort.

- Det har vært en ekstremt rask oppramping av teknologien. Men med de ambisiøse mål Norge har om lav- og nullutslipp, er det kanskje nødvendig, sa Sandvik på Tekna-konferansen Teknologiutvikling av hurtigbåter og ferger i november.

Innen 2030 vil rundt 2/3 av energien til de 130 riks- og fylkesveifergesambandene komme fra elektrisitet fra strømnettet, den siste tredel vil være basert på hydrogen og biodrivstoff, mener Vegvesenet.

Problemet ble nytt produkt: Bygger flytebrygge med batteribank for elektriske turistbåter

Inn i anbudsgrunnlag

Han mener at det er behov for å finne den eller de beste standardløsningen ca. fire år før neste store anbudsrundene utlyses. Det må til for få kravene inn i spesifikasjoner før anbudene utlyses og fergene settes i drift.

Sugd fast. Vakuumfortøyingen sørger for at Ampere ligger til ro ved kai uten å bruke motorkraft. Bilde: Tore Stensvold

- Vi må sikre robusthet i sambandene, det vil si at vi må kunne flytte ferjer mellom ruter slik vi gjør med diesel- og LNG-ferger i dag, sier Sandvik.

Han håper at vi i løpet av 2021-22 kan ha fått så mye erfaring og kunnskap at det er mulig å gjøre noen valg.

Ampere foran

- Ideelt sett bør vi få den nye standardsystemet på plass til neste anbudsrunde på Lavik-Oppedal, det vil si når Ampere har vært i drift i 10 år, sier Sandvik.

Pluggen fra Cavotec på vei ned i hunpluggen i skipets sideport. Bilde: Tore Stensvold

I 2015 ble verdens første store bil- og passasjerferge som går kun på batterier satt i drift av Norled. Ampere har to forskjellige ladetyper.

Da prosjektet startet som en utviklingskontrakt for Statens vegvesen, var det opp til rederiet Norled, verftet Fjellstrand og Siemens, som leverte energistyring og kontrollautomasjon, å finne fram til ladeløsning.

De turte ikke å legge alle eggene i én kurv og utfordret to selskaper. Det ene selskapet var Cavotec, som har landstrømplugger for skip og fly, samt tyske Stemmann, som er ledende på strømavtagere på tog, såkalte pantografer.

For abonnenter: Her sitter taubåtkapteien i et lagerbygg og styrer Svitzer Hermod ute i havnebassenget

Tysk ledelse

Begge løsninger fungerer nå tilfredsstillende. Bare Stemmann har fått nye kontrakter av betydning.

Fra justering av pantograf på Ampere i 2015. Bilde: Tore Stensvold

Pantografarmen trykes mot skinnene på Ampere. I de nye løsningene sitter armen på skipet og trykker mot skinenr i ladetårnet. Bilde: Tore Stensvold

De lever en ny pantografversjon til Fjord1 og fergene som trafikkere Anda-Lote på E39 fra nyttår.

Salgsdirektør for industriløsninger og ferger i Stemmann, Georg Frank Matzku, sier at de har fått flere kontrakter i Norge.

- Vi får dessverre ikke lov av våre kunder å fortelle hvem de er og hvor mange systemer vi skal levere, men jeg kan bekrefte at det er flere enn bare Anda-Lote, sier Matzku til TU.

Stemmann, som har lansert merkenavnet Ferrycharger, har endret sitt pantografkonsept fra Ampere-løsningen. I nye leveranser sitter pantografarmen i skipet og kontaktskinnene på et ladetårn på kaia.

Plugg og trådløst

Sofus Gedde-Dahl i Cavotec sier at de ikke har inngått kontrakter på ladeplugger til el-ferger i løpet av 2017, men regner med at det vil skje mer i markedet i 2018. Det er først da den store bølgen av nye el-ferger begynner å rulle.

Wärtsilä lanserte sammen med Cavotec en induksjonslader på ferga Folgefonn i september. Det berøringsløse ladesystemet har vakt stor oppsikt, forteller teknologiansvarlig Ingve Sørfonn i Wärtsilä.

- Vi har ikke signert noen kontrakter, med interessen er overveldende, og ikke bare fra norske rederier. Både i Europa, Nord-Amerika og Asia er induksjonslading godt mottatt, sier Sørfonn.

Høyere effekter

Selv om det antakelig er noen år til de vil satse like hardt som Norge på el-ferger og batteriskip med ladebehov, mener Wärtsilä at det vil bli et stort marked med tida.

Ferga Folgefonn lader med 1.2 MW effekt. Wärtsilä har løsningen klar for 2,5 MW og kan ifølge Sørfonn skalere opp til langt høyere effekter for å etterkomme markedets etterspørsel.

Turistfartøyet Vision of the Fjords lader med Cavotec-plugg i Flåm. Samme type tårn står også i Geiranger. Bilde: Tore Stensvold

Piloter

TU har fått tilsendt en rekke forslag på nye typer ladeplugger og kontakter for landstrøm.

Foreløpig er det få som har utmerket seg med gjennomgripende nytenking.

Det er heller ingen som har annonsert at de har fått kontrakter, kun møter med rederier.