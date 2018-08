Her kommer verdens første LNG-drevne cruiseskip ut av dokk

Tyske AIDA Cruises får snart overlevert det som er verdens første cruiseskip som har motorer som går på flytende, nedkjølt naturgass, LNG.

Cruiseindustrien er i ferd med å omfavne LNG for å få et bedre miljørykte.

Fra 2015 til 2026 er det bestilt 21 cruiseskip med LNG-motor for de store operatørene, det vil si både Carnival, RCCL, MSC, TUI og Disney .

I tillegg kommer seks ombygginger for Hurtigruten innen 2021 og fire nybygg for Havila Kystruten.

Miljø og helse

LNG-motorer har betydelig mindre utslipp av helseskadelige stoffer som nitogenoksider (NO x ), svovlel (SO 2 ) og partikler. I tillegg er utslipp av CO 2 redusert med ca. 25-30 prosent sammenliknet med diesel og tungolje.

Ved bruk av LNG innfrir skipene også internasjonale utslippskrav knyttet til NOx (Tier III) og svovel (maks 0,5 prosent) fra 2020.

Jomfrutur

Nordmannen Lars Ljøen spiller en sentral rolle i Carnivals teknologisatsinger. Han er administrerende direktør i Carnival Maritime

– LNG er det mest miljøvennlige drivstoffet tilgjengelig i dag. De tilfredsstiller utslippskravene til både svovel og NOx, sier Ljøen til TU.

Han sier at Aidanova legger jomfruturen til Oslo og ankommer 17. november.

– Da planlegger vi åpent skip slik at Oslos befolkning kan ta skipet nærmere i øyesyn, sier Ljøen.

Fjerner eksoslokk

For norske fjorder er LNG bedre med tanke på lokal forurensning og eksoslokk.

LNG vil derimot ikke hjelpe rederiene når de tre fjordene på UNESCOa verdensarvliste blir nullutslippssoner fra 2026. Fire år seinere, vil også andre turistfjorder stille krav til nullutslipp for skip.

Carnival har opplyst til TU at det blir umulig for dem å klare nullutslippskrav for de store skipene og vil måtte vurdere andre løsninger for sine passasjerer.

Carnival innledet tidligere i år samarbeid med Bellona.

Spesialrådgiver Jan Kjetil Paulsen sier at både Carnival og RCCL er opptatt av å finne beste miljøteknologier.

- Jeg har inntrykk av at de store cruiseoperatørene er på hugget, men at det er mer spørsmål om tempo, sier Paulsen.

Ikke bare skip

Bellona opplyser at både landstrøm og tilbringertjenester, både med småskip og busser, har vært tema i diskusjonene med Carnival.

- Carnival har en flåte på over 100 skip, fordelt på 10 ulike merkevarer. De har opplyst til oss at 40 prosent er klargjort for landstrøm. De sender dem ikke til Norge så lenge vi ikke tilbyr det i noen havner, sier Paulsen.

Han påpeker også at tenderbåter, de som går mellom skip som ligger for anker og små kaier, kan være elektriske og at bussene som skal kjøre passasjeren til attraksjoner, like gjerne burde vært elektriske.

Først med gass

Carnival Corporation, som eier både AIDA og Costa Cruises, var først ute med å bestille LNG-drevne cruiseskip i 2015.

Aida Cruises får to, bygget ved Meyer Werft i Papenburg i Tyskland.

To bygges for Costa Cruises i Meyers finske datterverft i Åbo (tidligere eid av Aker og Kværner). Skipene leveres fram mot 2022.

Aida var med AIDAprima i 2016 også først ute med å benytte hjelpemotor på LNG for strømproduksjon i havn.

AIDA benytter også landstrøm i Hamburg. AIDAsol var først ute og får landstrøm produsert med LNG om bord i lekteren Hummel.

AIDA opplyser at de forbereder alle sine skip for landstrøm som del av sin miljøprofil.

Brenselceller

Både Carnival og RCCL har satt i gang studier og tester med brenselceller. Målet er å fine ut om strøm til blant annet hotelldrift om bord, kan dekkes med brenselceller drevet på hydrogen, metanol eller naturgass. Benyttes hydrogen, blir i så fall utslippene vesentlig redusert.

– Det er langt fram før brenselcelleteknologien er kommet så langt at det kan ta en vesentlig del av hotellasten. Vi trenger effekter på mellom 3 og 10 MW til hotelldrift alene, sier Ljøen.

Han har liten tro på at hydrogen tas i bruk.

– Vi vil trenge så store mengder hydrogen at den må kjøles ned til -262 grader for å bli flytende. Det er utfordrende på et cruiseskip, sier Ljøen.