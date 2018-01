Forsvarets koreanske skandaleskip seiler omsider - 19 måneder forsinket

KNM Maud er Forsvarets nye logistikk- og støttefartøy og skulle egentlig blitt levert 30. september 2016.

Etter gjentatte utsettelser ble en ny tidsplan spikret i fjor høst. Den tilsa at skipet skal være klart 30. april i år, altså 19 måneder forsinket.

Siden byggestart har det vært mange dystre meldinger fra DSME-verftet å absorbere for Forsvaret. Nå kommer det endelig positive nyheter fra Sør-Korea: Den nye leveringsfristen ser ut til holde.

– Oppfyller kravene

Like før jul var KNM Maud på jomfruferd. I løpet av tre dager ble skipets sjødyktighet satt på prøve.

– Resultatet er meget positivt og vi har fått de svarene vi ønsket å få. Fartøyets grunnprestasjoner ser ut til å svare til kravene, sier prosjektleder Bjørn Ove Stikholmen til Forsvarets forum.

Dette var den første korte sjøprøven for å teste framdriftssystemer. Om bord var personell fra Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret. Det gjenstår to tester før skipet kan leveres 30. april.

– Verftet skal gjennomføre neste testtur i februar. Det vil strekke seg over flere uker til sjøs og er et mye større og mer omfattende testprogram, forteller Stikholmen.

Forsvarets nye logistikk- og støttefartøy KNM Maud er 47 meter lengre enn fregattene. Bilde: DSME

Når skipet kommer til Norge, skal det ifølge Forsvarets forum testes i ytterligere et år før reklamasjonstiden går ut. Samtidig skal det operasjonaliseres gjennom trening og øving av besetningen.

Deler av besetningen er allerede til stede på verftet som ligger på øya Geoje, en times biltur sør for Busan.

Pågått siden 2002

Det 181 meter lange fartøyet KNM Maud skal bidra til at Marinen og Natos flåtestyrker kan operere over lang tid både i hjemlige og internasjonale farvann.

Sjøforsvaret beskriver oppdraget slik: Å gi kampsystemene økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom å utføre logistikkoperasjoner der fartøyene befinner seg. Det handler for eksempel om drivstoff, reservedeler, ammunisjon og sanitet. Støttefartøyet har dessuten hangarkapasitet til to (langt mer forsinkede) NH90 kystvakt/fregatt-helikoptre.

KNM Maud Multirolle-logistikkfartøy under bygging hos DSME i Sør-Korea Lengde: 180,7 meter

Bredde: 25,9 meter

Deplasement: 26 260 tonn

Fart: 18+ knop

Rekkevidde: 10 000 nautiske mil med en hastighet på 16 knop

Kjernebesetning: 50

Våpen: 4 Kongsberg Sea Protector Lastekapasitet Drivstoff: 7.000 tonn diesel (F-75/75) og 300 tonn med helikopterdrivstoff (F-44)

Annen last: Inntil 40 stk 20-fots forsyningskontainere à 20 tonn.

I tillegg kan fartøyet laste store mengder ammunisjon i eget ammunisjonsmagasin

Kan også frakte båter (for eksempel Stridsbåt 90) og kjøretøy, men dette vil spise av kontainerkapasiteten på dekk

Forsvarets evne til sjøbasert støtte har vært og er begrenset. Forgjengeren KNM Valkyrien ble faset ut allerede i juni 2015 etter 21 års tjeneste.

Arbeidet med å skaffe nytt logistikkfartøy har pågått siden 2002. FLO startet planarbeidet i 2006 før «Prosjekt 2513» ble godkjent av Stortinget i 2009. DSME vant anbudskonkurransen i 2013. Skipet koster 235 millioner dollar, cirka 1,9 milliarder kroner.

Kom skjevt ut

Da Forsvarsdepartementet i september 2017 opplyste om den siste forsinkelsen, skyldte de på DSME:

– Verftet har over tid hatt en utfordrende økonomisk situasjon og den sør-koreanske regjeringen har bidratt med flere redningspakker. Det er i hovedsak denne situasjonen som har påvirket fremdriften i prosjektet, skrev departementet.

Allerede rundt stålkuttingsseremonien 20. mai 2015 kom det antydninger om at det kunne by på vanskeligheter å bygge skipet som ikke var knyttet til økonomi:

– Det er utfordrende å følge opp både design- og byggeprosessen ved verdens neste største verft. Det er naturlig nok en totalt forskjellig kultur og våre ingeniører får virkelig brynet seg både på kulturforståelse og teknologi, skrev daværende Forsvarets logistikkorganisasjon til Teknisk Ukeblad da byggingen nettopp hadde startet.

Forsvarsdepartementet har også pekt på at verftet ble satt tilbake av to dødsbranner senere i 2015. 24. august brant det første gang. To omkom og sju ble skadet. 10. november brant det på nytt. Én omkom og sju ble skadet. Disse ulykkene skjedde på to forskjellige gasstankere under bygging.

Ba om tilleggsbetaling

Sommeren 2016 var det klart at prosjektet var flere måneder på etterskudd. Da fikk Stortinget beskjed om at fartøyet skulle bli levert tidlig i 2017.

Da Teknisk Ukeblad plukket opp tråden på denne tida, altså januar for ett år siden, var skipet blitt ytterligere rundt ni måneder forsinket. Da ble leveransen estimert til å finne sted «medio høsten 2017».

I slutten av juni i fjor skrev Teknisk Ukeblad en ny sak om prosjektet. Da var budskapet fra Forsvarsmateriell at leveransen ville skje «i løpet av året».

KNM Maud har to «tårn» på dekk til såkalt «Replenishment at Sea» (RAS) der det kan leveres drivstoff og vann på åpent hav under gange. Bilde: DSME

I samme artikkel fikk vi omsider verftets synspunkter på hva som har gått galt. Da uttalte DSMEs direktør for forretningsutvikling at prosjektet var langt mer komplekst enn først antatt. Han skrev i en epost at tidsplanen og budsjettet for logistikkfartøyet var «svært undervurdert». Folk har ikke forstått kompleksiteten i arbeidet og de vanskelige arbeidsprosedyrene som gjelder spesielt for dette prosjektet, mente han.

I samme epost bekreftet direktøren at tilleggsfinansiering eller «insentiver» var ønskelig for at prosjektet ikke skulle bli ytterligere forsinket.

– Det vil være svært nyttig for å redusere tidsplanen som er kjent så langt, skrev direktøren.

Teknisk Ukeblad har fått bekreftet fra flere kilder med god kjennskap til leveranser fra koreanske verft at oljeselskaper har betalt såkalte «priority bonuser» for å rykke fram eller beholde plassen i køen på verftet. Ifølge Forsvarsmateriell har de ikke har blitt bedt av DSME om å betale slike bonuser.

Ny koreakontrakt

Norsk Industri påpekte i fjor at KNM Maud føyer seg inn i rekken av forsinkelser hos koreanske verft. Forsvaret har slik sett sluppet billig unna sammenlignet med oljebransjen.

Forsvaret har nettopp bestilt 24 slike K9 Thunder-skyts. Bilde: Simen Rudi/ Forsvarsmateriell

Det koreanske verftet ligger ikke bare etter skjema når det gjelder byggingen. Også når det gjelder å oppfylle gjenkjøpsforpliktelsene har det gått i sakte fart så langt. Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) uttrykte overfor TU i fjor skuffelse over passiv holdning fra leverandøren og koreanske myndigheter.

Rett før jul inngikk Forsvaret en ny storkontrakt med koreansk industri: Forsvarsmateriell har bestilt 24 K9 Thunder-skyts fra Hanwha Land Systems.

Parallelt er artillerisystemet for tida under granskning i hjemlandet etter at ei K9-vogn eksploderte i fjor sommer og tok livet av tre soldater. Seks dager etter at den norske kontrakten ble signert, sendte den koreanske hæren ut en kortfattet oppsummering av skaderapporten som skal ha konkludert med teknisk feil. Forsvarsmateriell er på besøk hos leverandøren i Sør-Korea denne uka for å få deres versjon av hva som gikk galt.