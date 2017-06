Nye Korea-utsettelser for Forsvarets største skip: – Betydelige overskridelser

Det norske Sjøforsvarets største skip noensinne, logistikkfartøyet KNM Maud, har som tidligere kjent blitt offer for trøbbel på det sørkoreanske verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Det 181 meter lange fartøyet skal bidra til at den norske marinen og Natos flåtestyrker kan operere over lang tid i hjemlige og internasjonale farvann.

Teknisk Ukeblad kan nå avsløre at KNM Maud blir ytterligere forsinket. For øyeblikket vet man ikke når skipet vil bli ferdig.

– Har ikke forstått kompleksiteten

Som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet har Forsvarets prosjekt støtt på problemer tidligere, noe som har betydd flere forsinkelser.

Egentlig skulle skipet vært levert senest 30. september i fjor. Senest i forsvarsbudsjettet for inneværende år het det at leveransen skulle finne sted i begynnelsen av 2017.

Da Teknisk Ukeblad skrev om KNM Maud i januar i år var den nye leveransen estimert til å finne sted «medio høsten 2017».

Teknisk Ukeblad får nå bekreftet fra det sørkoreanske verftet at det er utfordrende å få ferdig det norske fartøyet.

Konserndirektør for forretningsutvikling, Jang-Jin Kim uttaler – «strictly without prejudice», altså med alle mulige juridiske forbehold – at prosjektet er mye mer komplekst enn først antatt.

– Tidsplanen og budsjettet for logistikkfartøyet har blitt svært undervurdert. Folk har ikke forstått kompleksiteten i arbeidet og de vanskelige arbeidsprosedyrene som gjelder spesielt for dette prosjektet, uttaler direktøren i en epost til Teknisk Ukeblad.

Ønsker mer penger

Han sier at forsinkelser og betydelige kostnadsoverskridelser ikke har noe med prioriteringen av pågående prosjekter å gjøre. Likevel bekrefter direktøren at mer penger eller «insentiver» er ønskelig for at prosjektet ikke skal bli ytterligere forsinket.

– Tilleggsfinansiering eller insentiver vil være svært nyttig for å redusere tidsplanen som er kjent så langt, ifølge direktøren.

Han tror at både tekniske utfordringer og byggingen vil være overkommelige oppgaver for verftet.

– Vi tror for øyeblikket at vi er i stand til å håndtere både tekniske utfordringer og bygging, rent bortsett fra kostnadsoverskridelser, skriver Jang-Jin Kim i eposten.

Han har ikke ønsket å svare på ytterligere spørsmål knyttet til aktivitetsnivået på fartøyet, størrelsen på kostnadsoverskridelsene, ferdigstillelsesprosenten og planlagt avseiling.

– Det er for mange og sensitive spørsmål. Det vil ikke være riktig av oss å svare på disse spørsmålene, sier direktøren.

– Ikke blitt bedt om å betale mer

Teknisk Ukeblad, i samarbeid med tidsskriftet Upstream, får bekreftet fra flere kilder med god kjennskap til leveranser fra koreanske verft at noe av årsaken til forsinkelsene skal være knyttet til såkalte «priority bonuser». Dette fungerer slik at verftets kunde betaler ekstra penger for å bli prioritert og på den måten opprettholder sin plass i «køen» på verftet.

For oljeselskaper er dette enklere enn for eksempel Forsvaret, da sistnevnte er nødt til å følge lovene for offentlige anskaffelser.

Forsvarsmateriell, som står for anskaffelsen av KNM Maud sier til Teknisk Ukeblad og Upstream at de ikke har blitt bedt av verftet om å betale slike bonuser.

– Vi har ikke fått tilbud om å betale penger for å bli prioritert. Forsvarsmateriell har en fastpriskontrakt for leveranse av KNM Maud og forvalter kontrakten innenfor statens regelverk for offentlige anskaffelser, uttaler kommandørkaptein og prosjektleder Bjørn-Ove Stikholmen gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

Spesialrådgiver Birgitte Frisch ved Forsvarsdepartementet bekrefter dog at de kjenner til at verftet ønsker mer penger på grunn av ekstraarbeid.

– Vi er kjent med at de mener det, sier Frisch.

Lavere aktivitet i fjor høst

Forsvarsmateriell, gjennom kommandørkaptein Stikholmen, sier at aktiviteten på KNM Maud for øyeblikket er høyt, selv om fremdriften ligger etter planen.

– Fremdriften er noe etter planen selv om det er stor aktivitet om bord, ifølge prosjektlederen.

Han sier videre at de er usikre på når fartøyet blir levert.

– Forventet leveranse er innen 2017, men det er knyttet risiko til leveransetidspunktet, sier han.

Stikholmen sier at aktiviteten i vår har vært høyere enn planlagt. I fjor høst var det motsatt.

– Vi monitorerer til en hver tid hvor mange arbeidere som er om bord i nybygget. Aktiviteten har i hele vår vært i henhold til DSME's ressursplan og faktisk i overkant av denne.

– Høsten 2016 var det en periode med litt lavere antall arbeidere enn planen skulle tilsi, ifølge Stikholmen.

Forsvarsmateriell ønsker ikke å si noe om overskridelsene som direktør Jang-Jin Kim nevner. De ønsker heller ikke å si noe om eventuelle rettslige tvister knyttet til denne saken.

– Når det gjelder eventuelle overskridelser, har Forsvarsmateriell en fastpriskontrakt som vi forholder oss til. Vi ønsker ikke å kommentere utsagn knyttet til verftets økonomiske situasjon eller en eventuell rettslig tvist, sier kommandørkapteinen.

Nå skal Forsvarsmateriell følge opp prosjektet tett, blant annet gjennom ekstraordinære møter med verftet for å redusere risikoen knyttet til leveransetidspunktet.