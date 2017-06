De to nye skipene blir på 125.000 dødvekttonn og skal ha LNG-motorer, det vil si dual fual-motorer som kan gå på flytende naturgass (LNG) og/eller bunkersolje.

I en pressemelding fra Statoil opplyses det at skipene bygges etter strenge spesifikasjoner for 30 års drift under tøffe forhold i norske farvann.

Maksimal driftstid for bøyelastere i norske farvann er 20 år, men 30 årsdesign er spesifisert for å sikre robust konstruksjon med tanke på strukturell integritet.

Korea-bygg

Samsung Heavy Industries skal bygge DP2-skipene. Skipene har dynamisk posisjonering, med bruk av propeller, for å holde posisjonen blant annet under lasteoperasjoner. Levering blir i 2019, dette ser derfor ut til å bli de første shuttletankerne med gassmotorer.

Pressekontakt Elin A. Isaksen vil ikke si hvilke andre rederier som var med i anbudskonkurransen. Hun sier at AET ble valgt etter en samlet vurdering av kommersielle forhold som pris, kvalitet, miljø og totalkostnad som utslagsgivende.

Statoil opplyser at skipene blir energieffektive, både ved å bruke DF-motorer både til framdrift og som hjelpemotorer samt med akselgeneratorer. Skipene får to framdriftspropeller (twin skeg).

Bruker ikke VOC-damp

Teekays konseptskisse for ny generasjon bøyelastere. Gasstanker og VOC-gjenvinningsanlegg plasseres oppå dekk. Foto: Teekay

Skipene skal forberedes for å kunne utnytte damp fra oljelasten, såkalt VOC – volatile organic compounds, til framdrift.

Det canadiske rederiet Teekay, med bøyelasteoperasjoner styrt fra Stavanger, har sammen med Wärtsilä i Norge og Finland utviklet teknologi som kan utnytte VOC direkte til framdrift i 4-taktsmotorer.

Teekay har blant annet fått støtte fra Enova og utviklet en bøyelasterdesign som vil ha 34 prosent lavere forbruk enn ved bruk av konvensjonell teknologi. Skipene er blant annet designet for LNG-batterihybrid framdrift samt varmegjenvinning fra eksos. Enova-støtten utløses imidlertid ikke før rederiet har en kontrakt på skipene.

Statoil vil ikke si noe om Teekay hadde slik teknologi i sitt tilbud. Det har ikke lykkes TU å få kontakt med Teekay.

Malaysia-Norge

Rederiet AET er eid av det malaysiske rederiet MISC Berhad. Rederiet har allerede kontrakt med Statoil for to DP2-shuttletankere. De to i drift eies og drives av AET Sea Shuttle AS (AETSS).

Dette er et samarbeidsselskap som ble etablert i 2012, der AET eier 95 prosent og det norske selskapet ADS Shipping eier fem prosent.

De to nye tankskipene skal inn i samme fraktområde som de eksisterende, det vil oljefelt på norsk og britisk sokkel i Nordsjøen samt i Norskehavet og den sørlige delen av Barentshavet.

Direktør Grete Birgitte Haaland i Statoils forretningsområdet Markedsføring, midtstrøm og prosessering, sier i en melding at Statoil er glad for å tildele kontrakten til AET og deres samarbeidspartnere, og dermed styrke og utvide samarbeidet om tankskipsoperasjonene.

– Den avtalte byggingen av toppmoderne DP2-skytteltankskip vil styrke Statoils posisjon innen sikker, effektiv og kostnadsmessig konkurransedyktig transport av offshore-lastet råolje til våre kunder. De brennstoffsparende egenskapene som disse fartøyene vil få, blant annet vekselbruk av væsker og LNG, vil kraftig redusere driftskostnadene og klimautslippene. Slik sett følger denne kontrakten i stor grad Statoils spissede strategi, sier Haaland.

Ladeproblemer for verdens største elferge: Nå må den utsette jomfruturen

Samarbeid fra 2012

Styreleder i AET Sea Shuttle AS (AETSS) og konsernsjef i AET, kaptein Rajalingam Subramaniam, sier i samme melding at han er svært glad for at Statoil har anerkjent og godkjent kvaliteten på deres operasjoner.

EAT begynte samarbeidet med Statoil i 2012, da de ble tildelt en langtidskontrakt om drift av to skytteltankskip i Nordsjøen og i Barentshavet.

OSM Maritime Group skal levere teknisk ledelse, med støtte fra MISC Group, under byggingen av skipene.

Styreleder for ADS og OSM Group, Bjørn Tore Larsen sier i meldingen:

– Dette er en stor mulighet for oss til å utvide vårt gode samarbeid med AET. Vi har hatt fartøyer i dette området i mange år, og en utvidelse av samarbeidet styrker vårt forhold til både AET og Statoil. Jeg mener klart at kombinasjonen av de tekniske, driftsmessige og kommersielle egenskapene som leveres gjennom samarbeidet vil fortsatt gi Statoil den beste sjøtransportløsningen.