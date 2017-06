Ladeproblemer for verdens største elferge. Nå må den utsette sin elektriske jomfrutur

Tirsdag 20. juni hadde HH Ferries, som eier Scandlines, invitert til storslagen innvielse av verdens største el-ferge, Tyco Brahe.

Arrangementet er nå avlyst med under ett døgns varsel. Årsaken er at ABB sliter med å få ladeutstyret til å fungere slik som det skal.

Den ombygde dieselfergen, som går mellom Helsingborg og Helsingör, har fått over 40 tonn batterier fra PBES i Trondheim om bord.

Ikke 100 prosent

Under de siste testene har kommunikasjonen mellom skip og ladeinfrastruktur på land ikke fungert 100 prosent.

HH Ferrries og ABB har derfor besluttet å vente med festen til alt fungerer optimalt.

«Installasjonen av det høyst komplekse ladesystemet fungere ikke helt optimalt og vi har derfor besluttet å vente med å ta i bruk fergen til de tekniske forhold og alle sertifikater er på plass", skriver HH Ferries i en melding på sine hjemmesider.

ABB skriver i en melding at det helautomatiske ladesystemet i begge ender ikke fungerer som det skal.

Snart kommer den første: Hydrogen kan bli løsningen som gjør alle fergestrekninger utslippsfrie

Kaster ut dieselmotorer

Her ligger noen tonn batterier før de sendes til Öresund Dry Docks, der de to fergene "Tyco Brahe" og "Aurora" bytter ut dieselmotorer med 8,32 MWh batteriapkker og elektromotorer for framdrift. Foto: PBES

Batteripakken måles og kontrolleres etter montering. Hver enhet er gjennomdokumentert. Foto: Tore Stensvold

To dieselmotorer er fjernet og batteripakker på drøye 8,32 MWh er installerert. I tillegg til Tyco Brahe skal søsterskipet Aurora i høst også bygges om.

Leveransen fra PBES var på totalt 89 tonn til de to skipene.

ABB Marine and Ports i Finland fikk kontrakten på 300 millioner kroner med HH Ferries Group, som driver de fire fergene som krysser Øresund hele døgnet.

Deler av teknologien kommer fra Norge, der ABB og NTNU har bygget et hybridlaboratorium.

ABB-kontrakten omfatter alt fra transformator og ladesystem på land, automatisk strømtilkobling med robot, til nye tavler, energistyringssystem, likestrømsnett om bord (DC Grid) og batterier på skipene.

ABB har valgt Trondheims-selskapet PBES som underleverandør på batterier, som skal være verdens meste sikre. Med litiumionebatteriene på to av de fire skipene halverer HH Ferries utslippene.

Er bygget om til hybriddrift: De to 18 år gamle fergene sparer 20 prosent drivstoff med batteri

Robot-system

Dette er helt ny og uprøvd teknologi. Systemet baserer seg på 3D laserskanning for posisjonering og trådløs kommunikasjon for automatisk kobling av ladekabler og kontakter for å optimalisere ladetiden.

En ABB-robot skal sørge for å plugge inn kontaktene.

Under testperioden har ABB fått problemer med ladeforbindelsen under enkelte forhold, heter det i meldingen fra ABB. De skriver videre at deres ingeniører og ansatte jobber på spreng for å løse problemene så raskt som mulig.

Robot plugger inn.

HH Ferries skriver at de vil ha fergen i elektrisk drift så snart som mulig i løpet av sommeren.

Både «Aurora af Helsingborg» og søsterskipet «Tyco Brahe er bygget i Norge i 1991.

De er begge 111 meter lange og 28 meter brede.

Ombyggingen av de to fergene gjøres ved Öresund Dry Docks.