De nye Kystvakt-skipene skal bygges på gammelt design: Tre verft kjemper om kontrakten

Tre nye Kystvakt-skip basert et design fra 2013 er bestillingen. Skipene, som skal leveres i 2022, vil dermed være basert på flere år gamle spesifikasjoner, noe som har møtt skarp kritikk fra ulike industriaktører og politikere.

Seks verft var prekvalifiserte – og nå har tre av dem levert tilbud, og kjemper om kontrakten:

Westcon Group, Ølensvåg

Kleven Verft, Ulsteinvik

Vard Group – Langsten, Tomrefjord

Prosjektleder for Forsvarsmateriell, Maritime kapasiteter, kommandørkaptein Odd Magne Nilsen, vil ikke gå inn på detaljer i tilbudene.

– Forsvarsmateriell har innledet forhandlinger med tilbyderne og kan derfor ikke kommentere spørsmål om forhandlingsprosessen, sier Nilsen til TU.

Større enn Nansen

På vegne av Sjøforsvaret og Kystvakten er Forsvarsmateriell, Maritime kapasiteter satt til å anskaffe kystvaktskip som fra 2022 skal erstatte skipene i Nansen-klassen.

Kystvaktskipene skal patruljere i norske farvann, inklusive arktiske strøk. Foto: Forsvarsmateriell

Skipene vil bli 136,4 meter lange, 19 meter brede og ha et deplasement på 9.800 tonn. Skipene skal ha isklasse 1A F og ha toppfart på 22 knop.

I anbudsinnbydelsen er det spesifisert kabinkapasitet til 100 personer og at fartøyene skal klare seg i åtte uker uten etterforsyning av både drivstoff og proviant.

Kritikk

Helikopterdekk skal tåle opp til AW 101-størrelse. Hangarplass for 2 NH90. Foto: Forsvarsmateriell

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Tore Stensvold

Forsvaret blitt kritisert for ikke å etterspørre det nyeste av energieffektive teknologi, men basert anbudspapirene på et allerede flere år gammelt konsept.

Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Else May Botten, sa til TU i februar at det er flaut for Norge å skulle seile med dieselmotorer i sårbare arktiske strøk, samtidig som Norge er en pådriver for mer miljøvennlig skipsfart.

Også klima- og miljøministre Vidar Helgesen reagerte og påpekte at staten bør bruke sin innkjøpsmakt til å velge de mest miljøvennlige alternativene.

Også Norsk Industri er svært kritisk.

– Det er hårreisende at Forsvarsmateriell ikke ber om «state of the art», men bygger på 2013-spesifikasjoner, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen til Teknisk Ukeblad i januar.

Utdatert i 2022?

Det var LMG Marin i Bergen som har designet skipene, etter en anbudskonkurranse. Den vant de i 2013.

Norsk Industri og LO har kritisert forsvaret for ikke å oppdatere konseptene. Utviklingen av mer energi- og miljøvennlig skipsteknologi går i en rivende fart. Blant annet er batterihybride fartøy blitt vanlig, og tilgangen til LNG som drivstoff er bedre.

Energi- og varmegjenvinning blir mer og mer brukt også i skip. Forsvarsmateriell har ikke spesifisert «state of the art» og holder fast ved at skipene skal ha vanlige dieselmotorer.

MOB-båter (mann over bord). Foto: Forsvarsmateriell

Nilsen har tidligere sagt til TU at det er fritt fram for verftene å levere anbud på skip som fraviker 2013-konseptet, så lenge skipene imøtekommer Sjøforsvaret og Kystvaktens operative behov.

«Ingen kommentar»

Hangar om bord på de nye kystvaktskipene. Foto: Forsvarsmateriell

Kleven Verft bekrefter at de er i forhandlinger med Forsvarsmateriell, Maritime kapasiteter. Kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund vil imidlertid ikke si noe om de har gått ut over minimumskravene.

– Vi opplyser aldri noe om detaljer i tilbud, sier Kvalsund til TU.

Det er samme svar teknisk leder Endre Matre i Westcon Yards gir.

– Vi kan ikke si noe om innholdet i vårt tilbud, sier Matre til TU.

Erstatter 40-åringer

SPESIFIKASJON NYE KYSTVAKTSKIP: Lengde: 136,4 meter

Bredde: 19 meter

Dypgang: 6,2 meter

Deplasement: 9.800 tonn

Stålvekt: 4.500 tonn

Fart: Min 22 knop

Sjøegenskaper: Trygt å utføre operasjoner t.o.m. Sjø 5

Isklasse: ICE-1A*F (Ekstreme isforhold, 1 meter is, kan til en viss grad klare seg uten isbryter)

Vinterisering: Winterized Polar (-30)

Framdrift: Dieselelektrisk

Utholdenhet: 8 uker uten forsyning

Kabinkapasitet: 100 personer

Containerkapasitet på dekk

Hangarplass: 2 stk NH 90

Helidekkstyrke: Kan ta ned AW 101-størrelse

To MOB-båter

De nye kystvaktskipene skal erstatte dagens tre skip i Nordkapp-klassen, som ble bygget på begynnelsen av 80-tallet ved Horten verft, Solheimsviken verft (Bergen) og Haugesund Mekaniske Verksted.

Nordkapp-klasseskipene er 105,05 meter lange, 14,6 meter brede, dypgang på 4,9 meter og et deplasement på 3200 tonn.

Hovedmaskineri er fire Wichmann 9AXAG dieselmotorer med total ytelse på 14.400 hk ut på to propeller. Toppfart er 22,5 knop. Skrogene er isforsterkede. Den første, Nordkapp, ble tatt i bruk i 1981/1982.

Ettersom skipene er definert som forsvarsmateriell, behøver ikke forsvaret å sende forespørsel ut på internasjonalt anbud, men kan velge å bygge nasjonalt.

De tre skipene KV Nordkapp, KV Andenes og KV Senja skal fases ut over to år, fra 2022-2024.

Planlagt byggestart blir i 2018/2019 med levering av det først skipet i 2022. Antatt prislapp for hvert skip er rundt to milliarder kroner.