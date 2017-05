Teekay skal bruke oljedamp til drivstoff

Teekay har planer om å fornye flere av skipene i flåten. Neste generasjon gass-elektriske bøyelastere vil ha 34 prosent lavere forbruk enn konvensjonell teknologi.

I tillegg til å fjerne et problem, avgassing fra lastetankene, som selskapet tar i bruk som drivstoff, vil skipene gå på LNG, samt installere batterier og gjenvinne energi fra eksosvarme.

I flere år har Teekays utviklingsavdeling i Stavanger jobbet med å utvikle teknologi som fanger opp oljedamp (VOC) fra lasterommene i tankskip.

Sammen med Wärtsilä har de nå utviklet et energieffektivt skipskonsept som kan nytte energien i VOC direkte på 4-takts dual fuel motorer.

Enova-støtte

Nå er teknologien klar til kommersialisering, mener Teekay.

Det mangler bare en kunde og finansiering. Enova støtter prosjektet, som også inkluderer annen energieffektiviseringsteknologi, med inntil 133 millioner kroner for fire skip.

– Enova-støtten kan være utløsende for realisering av teknologien, sier prosjektleder Mikkel Weum i teekay Offshore til TU.

Teekay har et flåtefornyingsprogram. De fire bøyelasterne er et ledd i programmet.

To propeller

De vil ha et optimalisert skrog med to hovedpropeller og kan laste om lag 850.000 fat råolje. I tillegg er skipene utstyrt med kraftige thrustere for sikker offshorelasting av olje ved hjelp av dynamisk posisjonering (DP).

Teekay har sammen med Wärtsilä utført flere vellykkede tester på miksefunksjonen mellom LNG og VOC som nå er ferdig utviklet.

De nye skipene blir derfor planlagt med hybrid elektrisk fremdrift med siste generasjons 4-takts dual fuel maskineri og et avansert gassystem for håndtering av VOC og LNG.

– Skipenes bunkringsbehov vil bli redusert med 34 prosent som følge av at VOC blir utnyttet med veldig høy virkningsgrad på LNG-maskineriet, opplyser Weum.

Klimagass

VOC – volatile organic compounds – dannes i hovedsak når oljen fylles i tankene på oljefeltene og ved lossing. Også under overfart dampes VOC av og medfører utslipp av klimagass om den ikke håndteres om bord.

Ifølge administrerende direktør Ingvild Sæther i Teekay Offshore, kan utslippene utgjøre opp mot 100 tonn på en last. Det tilsvarer klimagassutslipp tilsvarende 45.000 biler per år.

Prinsippskisse for Teekay og Wärtsiläs anlegg om bord på en bøyelaster. I stedet for å fordampe og slippe ut i atmosfæren, tas VOC hånd om og brukes som tilskudd til drivstoffet til dual fuel-motorene om bord. Foto: Teekay/Kjersti Magnussen

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av VOC og påla i 2003 en 70 prosent reduksjon av VOC-utslipp ved lasting.

En gass-elektrisk shuttletanker vil redusere CO2-utslippet med cirka 15.500 tonn og NOx-utslipp med 890 tonn, sammenlignet med en konvensjonell shuttletanker drevet med tungolje, opplyser Teekayy.

Eksos og batteribidrag

I tillegg til et effektivt hybrid elektrisk fremdriftssystem vil varmebehovet for produksjon av damp bli dekket av eksosen på dual fuel-maskineriet.

– Det elektriske framdriftssystemet gjør det mulig å optimalisere turtallet på propellene, som sammen med 500 kWh batterikapasitet gjør dette til et meget energieffektivt tankskipskonsept, sier Weum.

Teekay legger opp til at batterikapasiteten enkelt kan utvides.

– Med et elektrisk fremdriftssystem kan eventuelt andre fremtidige energikilder utnyttes på et senere tidspunkt, om det blir aktuelt, sier Weum.

10 av 30 i Norge

Navion Hispania laster på Norne-feltet. Skipet er nå 18 år gammelt og nærmer seg pensjonsalder for operasjon på norske felt. Det kan bli erstattet av en av de fire nye Teekay planlegger. Foto: Teekay

Totalt er det rundt 30 bøyelasteskip i drift på norsk sokkel, derav om lag en tredel driftet av Teekay.

Det canadiskeide selskapet har en flåte på 26 bøyelasteskip og opererer både på norsk og britisk sokkel, samt internasjonalt. De eldste er bygget på slutten av 90-tallet og nærmer seg derfor pensjonsalderen, som er 20 år i Norge.

Halvparten av oljeproduksjonen i Norge og UK transporteres til land med bøyelastere.

– Om lag 40 prosent av denne energikrevende flåten er nå moden for utskifting. Vi ser dette som en unik mulighet til å introdusere en bøyelaster som både reduserer utslipp og drivstofforbruk, og som dermed reduserer både klimapåvirkning og driftskostnader. Støtten fra Enova er derfor et veldig viktig bidrag til å realisere denne teknologien og utvikle prosjektet videre sammen med våre partnere, sier Ingvild Sæther.

Prosjektet inngår delvis også i Grønt Kystfartsprograms pilot-satsing.

Enova skriver i en pressemelding at Teekay blir det første rederiet til å snu et forurensningsproblem til noe positivt.

Vekker oppsikt ute

Ny generasjon bøyelastere med 30 prosent lavere energiforbruk enn dagens beste, Explorer-klassen. LNG, batteri og gjenvinning av VOC vil sammen med optimalisert skrog gi effektivitetsgevinstene. Foto: Teekay

– Dette er et svært godt klimaprosjekt hvor Teekay griper tak i et avfallsproblem og gjør det til en ressurs. Toppen av kransekaka er batteriene: Batteriteknologien er en videreutvikling av hva vi har sett tidligere, og det er første gang batteri blir installert i denne typen skip, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Han tror prosjektet tvil bli lagt merke til utenfor Norges grenser.

– Hvis prosjektet viser at det er mulig å utnytte gassen til å redusere drivstoffkostnadene, vil nok det vekke oppsikt. Prosjektet er også et viktig steg framover for batterirevolusjonen til sjøs. At batterier nå tas i bruk på så store og energikrevende skip, baner vei for å bruke batterier på enda flere skipstyper, sier Nakstad i Enova.

Ifølge Maritime Battery Forum var det i begynnelsen av april minst 58 skip i drift med batterier om bord til å bidra med framdrift.