Britisk F-35 styrtet i Middelhavet

Et F-35B tilhørende Royal Air Force (RAF) har havarert.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet skjedde ulykken under en rutinemessig flygning over Middelhavet onsdag morgen.

Kampflyet opererte fra HMS Queen Elizabeth. Flygeren rakk å skyte seg ut av flyet og ble senere reddet opp av sjøen og fraktet tilbake til hangarskipet.

Britene er så langt sparsomme med hva de deler av informasjon. På Twitter onsdag ettermiddag skrev de at det ikke er passende med ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, og at at de er i ferd med å starte undersøkelser av ulykken.

Femte F-35 som går tapt

Dette er det femte eksemplaret av F-35 som havarerer:

Et USMC F-35B havarerte 28. september 2018, et japansk F-35A styrtet i havet 9. april i 2019, et F-35A tilhørende US Air Force havarerte under en landing på flybasen Eglin i Florida 19. mai 2020 og et USMC F-35B havarerte 29. september 2020 etter å ha kommet i kontakt med et tankfly av typen KC-130J i forbindelse med lufttanking.

Ganske raskt etter det første totalhavariet ble det klart at den utløsende årsaken var produksjonsfeil på et drivstoffrør. F-35B-flyet fra US Marine Corps styrtet cirka 50 kilometer sørvest for Charleston i Sør-Carolina. Også da gikk det bra med piloten.

Det gjorde det ikke med den erfarne japanske flygeren som styrtet 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa i 2019. Her kom undersøkelsen etterpå fram til at et fenomen som kalles «spatial disorientation», eller sanseillusjoner på norsk, trolig var en medvirkende årsak til at han mistet kontrollen og fløy rett i sjøen.

Dette er den eneste fatale ulykken med F-35. Flygeren på Eglin i mai 2020 rakk også å skyte seg ut.

Fem brukere

F-35B er STOVL-versjonen («short takeoff/vertical landing») av kampflyet. Den er i dag operativ i US Marine Corps og britiske Royal Air Force (RAF) og er i ferd med å fases inn av italienske Marina Militare, der den skal operere fra hangarskipet ITS Cavour.

Også Singapore har bestilt F-35B, dog kun fire fly så langt, mens Japani 2024 skal motta de første av 42 bestilte F-35B som skal operere fra de to ombygde multirollejagerne «Izumu» og «Kaga».