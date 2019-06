Sanseillusjoner kan ha ført til at flygeren fløy F-35 rett i sjøen

Et fenomen som kalles «spatial disorientation», eller sanseillusjoner på norsk, var trolig den direkte årsaken til at et japansk F-35A styrtet i havet 9. april.

Det opplyste forsvarsminister Takeshi Iwaya på en pressekonferanse mandag, ifølge flere medier som var til stede.

F-35A-flyet befant seg rundt 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa da det forsvant fra radaren. Flyet var på et treningsoppdrag sammen med med tre andre F-35A da det forsvant, 28 minutter etter avgang.

Fløy rett i havet

Sanseillusjoner Menneskets sanseapparat er tilpasset livet på jordoverflaten, hvor orientering i rommet

opprettholdes av det visuelle systemet (syn), det vestibulære systemet (balanseorgan) og det

somatosensoriske systemet (hud-, ledd- og muskelsanser) på en samordnet måte. Under flyging utsettes kroppen for høye hastigheter, akselerasjonskrefter, uvante bevegelser og posisjoner, samt at synsinntrykkene er annerledes enn på bakken. Når en pilot mangler visuelle referanser, det vil si ikke kan se horisonten klart, er han/hun avhengig av det vestibulære og det somatosensoriske systemet for å orientere seg. Under de spesielle forholdene som råder under flyging fungerer imidlertid ikke disse sansene optimalt og kan gi feilaktig informasjon om sin eller flyets posisjon og bevegelse relativt til bakken (Kilde: Statens havarikommisjon for transport, SHT)

Ifølge de mer detaljerte beskrivelsene av omstendighetene før ulykken, som Defense News gjengir, var det ulykkesflygeren som ledet formasjonen. Han hadde nettopp notert seg for to simulerte nedskytninger da de fikk beskjed om å gå ned fra sin flyhøyde for ikke å komme i konflikt med amerikanske militærfly som befant seg i samme område.

Flygeren skal ha brukt 15 sekunder på å gå fra 31.500 fot til 15.500 fot. Men der han ga beskjed over radio til de tre øvrige om å avbryte øvelsen, flatet han aldri ut men fortsatte nedstigningen fram til sammenstøtet med havoverflata, uten å sende noe nødsignal.

Levningene av flygeren ble funnet i forrige uke, og ifølge rapporten, er det ingenting som tyder på at han forsøkte å skyte seg ut. Rester av ferdsskriveren er også funnet, men i for dårlig stand til at det er mulig å lese av dataene.

Ifølge japanske myndigheter var flygeren, en 41-åring med 3.200 flytimer bak seg, trolig desorientert.

– Vi mener det er høyst sannsynlig at han led av sanseillusjoner, noe som kan ramme også erfarne flygere, sier Takeshi Iwaya ifølge Reuters.

Det var dette flyet som styrtet i havet 9. april. Bilde: Lockheed Martin Photography by Thinh D. Nguyen

Neppe teknisk feil

Dette var første gang at et F-35A gikk tapt, mens USA mistet et F-35B i fjor høst.

I forbindelse med undersøkelsen av den japanske ulykken har det kommet fram at Japan har hatt en del tekniske problemer med sine nye kampfly, inkludert med ulykkesflyet som to ganger tidligere har måttet nødlande.

Mens Japans fire første F-35A ble produsert i USA, er de øvrige ferdigmontert av Mitsubishi Heavy Industries (MHI) på deres såkalte FACO («Final Assembly and Check Out»). Alle seksjonene og motoren kommer ferdig produsert til Nagoya.

Det er ikke funnet noe som tyder på teknisk feil på ulykkesflyet, som var det første av de japanskbygde flyene (79-8705/AX-5) og ble rullet ut av fabrikken på en seremoni 5. juni 2017.

Norge har i likhet med andre F-35A-brukere fortsatt å fly sine fly som normalt også i de to månedene som har gått etter ulykken i Japan.