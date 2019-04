Tok i bruk F-35 for to uker siden - nå er det første flyet gått tapt

I slutten av mars ble Japan den sjuende nasjonen eller våpengrenen som erklærte initiell operativ kapasitet (IOC) med sine F-35.

Nå er det første kampflyet gått tapt.

F-35A-flyet befant seg rundt 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa da det forsvant fra radaren klokka 19.27 tirsdag kveld lokal tid, 12.27 norsk tid.

Etter en stor leteaksjon ble vrakrester fra flyet funnet i sjøen, opplyste forsvarsminister Takeshi Iwaya på en pressekonferanse onsdag formiddag, ifølge Reuters.

Flygeren er fortsatt savnet.

Et japansk kystvaktskip og et amerikansk P-8 Poseidon under letingen etter F-35A-flyet onsdag morgen lokal tid. Foto: 105645+0900

Resten av flåten på bakken

Flyet tok av sammen med tre andre F-35A fra Misawa på et treningsoppdrag. Etter 28 minutter i lufta sendte flyet et såkalt «aborting practice»-signal før det forsvant.

Japan har rutinemessig satt alle de gjenværende tolv flyene på bakken inntil de vet mer om omstendighetene rundt ulykken. Også et ferdigbygget fly som befinner seg på fabrikken har fått midlertidig flyforbud.

Japanske myndigheter opplyser ifølge Reuters at flygeren hadde til sammen 3.200 flytimer, hvorav 60 var i F-35.

Det første japanskbygde F-35

Japans såkalte selvforsvarstyrker har så langt mottatt 13 F-35A.

Mens Japans fire første F-35A ble produsert i USA, er de øvrige ferdigmontert av Mitsubishi Heavy Industries (MHI) på deres såkalte FACO («Final Assembly and Check Out»). Alle seksjonene og motoren kommer ferdig produsert til Nagoya.

Det er dette flyet, AX-5, som har gått tapt. Dette var Japans første egenbygde F-35A. Dette bildet er tatt utenfor MHI-fabrikken i Nagoya 6. juni 2017. Bilde: Lockheed Martin Photography by Thinh D. Nguyen

Ulykkesflyet var det første av de japanskbygde flyene (79-8705/AX-5) og ble rullet ut av fabrikken på en seremoni 5. juni 2017.

Ulykken skjedde bare et par uker etter at 302 skvadron ble satt opp med 13 F-35A på Misawa, helt nord på Honshu, den største av de japanske øyene, cirka 250 kilometer sør for Sapporo.

Her overtar flyene for de aldrende F-4EJ Kai, lisensbygde McDonnell Douglas Phantom II. De siste to skvadronene skal etter planen konvertere til F-35A i løpet av 2020.

Andre F-35 som går tapt

Dette er det andre F-35-flyet som har gått tapt. Første gang dette skjedde, var 28. september 2018, da et F-35B fra US Marine Corps styrtet under trening i nærheten av Little Barnwell Island som ligger ved atlanterhavskysten, cirka 50 kilometer sørvest for Charleston i Sør-Carolina. Flygeren skjøt seg ut og ble skrevet ut av sykehuset senere samme dag. Heller ingen på bakken kom til skade i ulykken.

Det er i dag produsert rundt 370 eksemplarer av kampflyet hvis prototyp fløy første gang 24. oktober 2000 (X-35A). Jomfruferden med F-35A fant sted 15. desember 2006.

Øvrige nasjoner og grener som har tatt F-35 i operativ bruk er US Navy, den tredje og siste amerikanske gren som erklærte IOC med sine F-35C 28. februar, i tillegg til US Marine Corps med F-35B, US Air Force med F-35A, Storbritannia med F-35B, Italia med F-35A og Israel med F-35I.

Bestilt i 2011

Da Japan i desember 2011 bestilte F-35A, var dette som første nasjon i regionen. Konkurransen ble nøye fulgt av Australia og Sør-Korea som senere har bestilt samme fly.

Japanske jagerfly på en seremoni i mars: F-2 (fra venstre), F-15J, F-4EJ og F-35A.

I første omgang bestilte Japan 42 fly, men ambisjonene har økt kraftig siden 2011. Nå er planen å anskaffe 157 fly, hvorav 42 skal være F-35B - STOVL-versjonen («short takeoff/vertical landing») av kampflyet som brukes, eller er i ferd med å tas i bruk, av USMC, Storbritannia og Italia.

I tillegg til sluttmontering av fly, er MHI valgt som såkalt «Maintenance Repair Overhaul & Upgrade»-anlegg (MROU) for regionen North Asia-Pacific. Mitsubishi konstruerte og bygde selv kampflyet F-1 på 1970-tallet. Senere har MHI bygget amerikanskdesignede fly som F-2 (basert på F-16), F-15J og H-60 (basert på Seahawk/Blackhawk).

Japan er det andre landet, etter Norge, som har bestilt Joint Strike Missile (JSM) som nå er i ferd med å settes i produksjon på Kongsberg. Avtalen ble inngått i mars, og kom ikke som noen stor overraskelse:

Fra seremonien for AX-5, det første japanskbygde F-35, som nå har gått tapt. Bilde: Lockheed Martin Photography by Thinh D. Nguyen

Japan har i flere omganger de siste årene fortalt at de jobber med å anskaffe kryssermissiler og at JSM vurderes som et av de viktigste elementene for å bygge japansk forsvarsevne de kommende årene. Dette er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35, kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage.

Ved siden av de norske missilene i de nyeste kampflyene, er planen å kjøpe kryssermissiler av typen AGM-158 JASSM og AGM-158C LRASM fra Lockheed Martin som de skal integrere på sine F-15J.

Det er rundt 16 år siden JSM-utviklingen startet. For et år siden ble den siste kvalifiseringstesten gjennomført, der et skarpt missil ble sluppet, og styrte seg inn på et bakkemål 200 kilometer unna - uten å la seg finte ut av et narremål.

Integrasjon av missilene på norske F-35A er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024, slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.