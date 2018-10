Dagen etter at F-35B ble brukt i kamp for første gang, gikk det første flyet tapt

Sist torsdag slapp et amerikansk F-35 våpen i strid for første gang.

Det var F-35B-fly fra US Marine Corps som fløy fra et amfibiekrigsskip, og angrep mål i Afghanistan for å støtte egne bakkestyrker.

Milepælen var knapt passert før marinekorpset var nødt til å rapportere mer «breaking news», men med negativt fortegn: Dagen etter havarerte et av deres F-35B under trening hjemme i USA.

Dette er det første F-35-flyet som går tapt siden flytypen begynte å fly for snart tolv år siden.

Flygeren skjøt seg ut

Ifølge Marine Corps Air Station Beaufort styrtet flyet i 11.45-tida lokal tid fredag, i nærheten av Little Barnwell Island som ligger ved atlanterhavskysten, cirka 50 kilometer sørvest for Charleston i Sør-Carolina.

Flygeren skjøt seg ut og ble skrevet ut av sykehuset senere samme dag. Heller ingen på bakken kom til skade i ulykken. MCAS Beaufort har så langt ikke delt noen opplysninger om årsaken til havariet eller andre detaljer fra den pågående undersøkelsen.

Flyet tilhørte Marine Fighter Attack Training Squadron 501 (VMFAT-501) under 2nd Marine Aircraft Wing.

US Marine Corps (USMC) var de første til å ta F-35 i operativ bruk (IOC) i 2015, året før US Air Force med sine F-35A tilsvarende dem Norge har.

At jagerfly havarerer er ikke helt uvanlig. Dette er fly som brukes hardt, gjerne under vanskelige forhold og noen ganger i krig. Etter hvert som stadig flere F35-maskiner blir produsert og tatt i bruk, var det vel et spørsmål om tid før den første styrtet.

Det er fullt mulig å snu saken på hodet, og framholde at når det første havariet kommer sent i 2018, så viser det like mye et vellykket og slik sett udramatisk testprogram.

Det er snart 18 år siden jomfruferden med prototypen X-35A (24. oktober 2000) og 12 år siden jomfruferden med F-35A (15. desember 2006). Nå er det over 320 fly som er levert og brukes rundt om i verden. Ni av dem befinner seg på Ørland etter at den siste bolken på tre fly ble mottatt 21. september.

Over Afghanistan

Det var altså dagen før ulykken, torsdag 27. september, at F-35B ble tatt i bruk i kamp for første gang. USMC, som erklærte initiell operativ kapasitet med F-35B allerede i 2015, har i flere uker vært i Midtøsten med USS Essex - et amfibisk landingsskip i Wasp-klassen.

Her lastes det våpen om bord på et F-35B på dekket på USS Essex (LHD 2). Foto: Lance Cpl. A. J. Van Fredenberg

USS Essex, som tilhører Marine Fighter Attack Squadron 211, 13th Marine Expeditionary Unit (MEU), seilte fra San Diego i juli. Fartøyet reiste først til Adenbukta, og satte siden kurs nordover mot Omanbukta og Persiabukta.

Amerikanske myndigheter beskriver toktet som vellykket, uten å gi noen detaljer om nøyaktig hva som ble angrepet og med hva, utover at det var snakk om å gi flystøtte til egne folk på bakken i Afghanistan. I videoen under, som USMC har frigitt, ser det ut som at det lastes om bord en gps-styrt bombe og 25-millimeterammunisjon til GAU-22-maskinkanonen som på disse flyene må bæres i en våpenpod under buken.

Dette er første gang amerikanerne har sluppet våpen i strid med F-35, uavhengig av variant. De er imidlertid ikke først ute av de tolv F-35-nasjonene. I mai offentliggjorde det israelske flyvåpenet (IAF) at de hadde brukt sine F-35I Adir til å angripe bakkemål i Libanon og Syria.

Britiske fly på hangarskip

F-35B er STOVL-varianten («short takeoff/vertical landing») av kampflyet og brukes, eller er i ferd med å tas i bruk, av USMC, Storbritannia og Italia. Som navnet indikerer, må et F-35B med våpen og fulle drivstofftanker i utgangspunktet ta av konvensjonelt, men det kan lande vertikalt.

F-35B landet vertikalt til sjøs første gang 3. oktober 2011, på USS Wasp, og brukte dette skipet til testing i flere perioder. Wasp-klassen benytter seg blant annet av fly som kan ta av og lande vertikalt - MV-22 Osprey og helikoptre, mens USS Essex/VMFA-211 nå har erstattet AV-8B Harrier II med F-35B.

To britiske F-35B Lightning II landet for første gang på det nye hangarskipet HMS Queen Elizabeth i forrige uke. Foto: Dane Wiedmann

I hælene på USMC følger nå britiske Royal Air Force (RAF) som hentet hjem sine fire første F-35B til hjemmebasen RAF Marham i Norfolk 6. juni. I forrige uke landet to britiske F-35B på HMS Queen Elizabeth for første gang. Nå starter hangarskiptesting.

Det er 617. skvadron som har gjenoppstått som RAFs første operative F-35-skvadron. Skvadronen har i nyere tid operert fra Lossiemouth nord i Skottland med Tornado GR4, og er mest kjent for sine demningsbombeaksjoner under andre verdenskrig som ga dem tilnavnet «Dambusters».

Framover skal skvadronen, med personell fra RAF og Royal Navy, operere fra både Marham, HMS Queen Elizabeth og det kommende HMS Prince of Wales.