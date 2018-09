Japan frykter naboene: Satser tungt på nytt missilforsvar og kryssermissiler fra Kongsberg

Et av de viktigste elementene for å bygge japansk forsvarsevne de kommende årene vil være F-35-missilet JSM fra Kongsberg.

Det kommer fram i den årlige forsvarsmeldingen («white paper») som Japans forsvarsminister Itsunori Onodera presenterte i forrige uke.

Foreløpig er det kun Norge som har bestilt Joint Strike Missile (JSM), som er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35. Dette er vesentlig for at kampflyet skal beholde stealthkapasiteten, altså at det er vanskelig å oppdage.

JSM er ventet å ha stor betydning for norsk industri (se faktaboks).

Opprusting

Forsvarsmeldinga slår fast at sikkerhetssituasjonen rundt Japan blir stadig mer alvorlig med ei lang liste utfordringer og destabiliserende faktorer som er i ferd med å bli stadig mer akutte, med egne kapitler om hva naboene Russland, Kina og Nord-Korea sysler med.

Anskaffelse av kryssermissiler er ett av flere tiltak i en pågående opprusting der forsvarsbudsjettet har økt hvert år siden 2010/2011.

JSM pekes ut av Japan som en av de viktigste forsvarssatsingene framover. Foto: Det japanske forsvarsdepartementet

Første gang det ble kjent at Japan ønsket å skaffe seg kryssermissiler var i desember 2017 og JSM fikk plass i forsvarsbudsjettet for fiskalåret 2018 som ble vedtatt på samme tid, uten at noen pengesummer eller missilantall ble konkretisert. Ved siden av de norske missilene i de nyeste kampflyene er planen å kjøpe kryssermissiler av typen AGM-158 JASSM og AGM-158C LRASM fra Lockheed Martin som de skal integrere på sine F-15J.

Selv om det altså ennå ikke har kommet noen bestilling, har forsvarsminister Itsunori Onodera tidligere i år fortalt at de har satt av penger til JSM allerede i fiskalåret vi er inne i og som varer fram til 31. mars 2019. Men noen bestilling er ennå ikke offentliggjort.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), men budskapet er at de ikke kan gi noen kommentar om dette.

Foreløpig er det ikke flere enn Norge som har bestilt JSM, men det har i årevis vært tett dialog med mange nasjoner i tillegg til Japan. En av dem er Australia.

For Japan er det essensielt å få tak i JSM så raskt som mulig, uttalte forsvarsministeren i januar.

Kongsberg og Raytheon har samarbeidet i 50 år: Den amerikanske toppsjefen tror han kan selge 7000 Kongsberg-missiler

Kontroversielt

Denne typen våpen er noe kontroversielt for Japans såkalte «selvforsvarsstyrker», og det er en pågående politisk debatt om hvorvidt de i hele tatt skal holde seg med langtrekkende missiler, noe de ikke har i inventaret i dag.

JSM er, som F-35, konstruert for å være vanskelig å oppdage og kan brukes både mot sjø- og bakkemål.

Japans første F-35 på jomfruferden fra fabrikken i Fort Worth, Texas, 24. august 2016. Foto: Liz Lutz

På en pressekonferanse i februar insisterte forsvarsministeren at de er tiltenkt forsvar av eget territorium, og at eventuelle angrep på fiendtlige baser overlates til USA å utføre. Samtidig understreket han at F-35A og dets stealthkapasitet best kan utnyttes med JSM i buken. Det er det eneste langtrekkende sjømålsmissilet som integreres internt i kampflyet.

Ved siden av egne missiler, er forbedret missilforsvar blant det Japan planlegger å prioritere framover. Blant annet to bakkebaserte Aegis Ashore-systemer fra Lockheed Martin som vil supplere dagens sjøbaserte Aegis og en oppgradering av dagens Patriot SM-3 til block IIa.

I tillegg planlegger Japan nye fregatter og i tillegg til nye missiler til forsvar av deres fjerntliggende øyer. Det er snakk om både hypersoniske glidemissiler og nye bakkebaserte sjømålsmissiler.

Fra kvalifiseringstesten av JSM tidligere i år på Utah test and training range (UTTR) utenfor Salt Lake City. Foto: FFI

JSMs søstermissil, NSM, ble brukt nettopp i en slik kystartilleri-rolle på verdens største marineøvelse i juli, faktisk i tett samarbeid med japanske styrker og missiler. Et målskip ble senket ved at den amerikanske hæren skjøt et NSM, mens Japan deltok Japan med sine egenproduserte Type 12 sjømålsmissiler.

Joint Strike Missile (JSM) Lengde: 4,00 m Høyde: 0,52 m Bredde: 0,48 m (med innslåtte vinger) Vekt: 416 kg Stridshode: 100 kg (tnt-ekvivalenter) Rekkevidde: >150 nautiske mil En kraftig turbojetmotor som gir en høy skyvekraft/vekt-rate som igjen gir gode manøvreringsevner

Svært lavtflygende (adaptiv) i hastigheter oppunder lydens hastighet, passive sensorer og liten radarsignatur

Gjenkjenner mål og tilpasser lunte/brannrør («fuze»), treffpunkt og manøvrering/taktikk til det aktuelle målet

Låner mye teknologi fra NSM som ble påbegynt i 1996 og som så langt er levert til sjøforsvarene i Norge og Polen

Arbeidet med en ny versjon av NSM tilpasset F-35 startet i 2002

Totalt er kostnaden for å utvikle og anskaffe missilene beregnet å koste cirka åtte milliarder kroner. Dermed er dette et av tidenes største utviklingsprosjekter i norsk landbasert industri

På inntektssida har Kongsberg anslått et eksportpotensial verdt 20-25 milliarder kroner, selvsagt fordelt over lang tid, kanskje så mye som 30 år

JSM-testing

For drøyt to måneder siden inngikk Kongsberg Defence & Aerospace AS en avtale verdt 700 millioner kroner om levering av testmissiler til Forsvarsmateriell.

Testmissilene som skal benyttes under selve integrasjonen på F-35 og gjennomføres av det flernasjonale programkontoret (JPO) i samarbeid med hovedleverandøren Lockheed Martin.

Det er nærmere 16 år siden utviklingen startet, i samarbeid med Luftforsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), nærmer det seg nå ferdig.

I mars i år ble den siste kvalifiseringstesten gjennomført, der et skarpt missil ble sluppet og styrte seg inn på et bakkemål 200 kilometer unna - uten å la seg finte ut av et narremål.

Integrasjon av missilene på norske F-35A er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024 slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.