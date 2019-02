F-35 vender hjem etter et halvt år i kamp i Afghanistan, Syria og Irak 

F-35 er tidlig i sitt operative liv, men det vil være feil å tro at det nye kampflyet fortsatt kun brukes til trening og utvikling.

Denne uka vender US Marine Corps hjem til San Diego med sine F-35B-fly etter sju måneder der de har fløyet en rekke skarpe oppdrag i Afghanistan, Irak og Syria.

Skal vi tro USMC-ledelsen, har flyet bestått ilddåpen med glans.

Stort framskritt fra Harrier

Det var torsdag 27. september i fjor at F-35B ble tatt i bruk i kamp for første gang med fly fra Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 211. Da hadde flyene vært flere uker i Midtøsten om bord på USS Essex - et amfibisk landingsskip i Wasp-klassen.

USS Essex tilhører 13th Marine Expeditionary Unit (MEU) og hadde seilt fra San Diego i juli. Fartøyet reiste først til Adenbukta, og satte siden kurs nordover mot Omanbukta og Persiabukta.

Marineinfanterister fra the «Avengers» i Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 211 hekter GBU-49-bomber under vingene på et F-35B på USS Essex. Foto: USMC/Chandler Harrell

F-35B ble først brukt til nærstøtte, såkalt «close air support» (cas), i Afghanistan. Deretter er det fløyet over 50 dager med cas og defensive kontraluftoperasjoner over Irak og Syria.

Sjef for 13th MEU, Chandler Nelms, opplyser til Military.com at F-35B fløy til sammen om lag 1.200 timer over Irak og Syria og slapp en betydelig andel av våpnene som ble brukt mot IS-mål. Ifølge ham var det også noen møter med russiske fly i området, uten at det oppsto noen episoder som eskalerte.

ARG/MEU-styrken ankom Pearl Harbor 18. februar etter et halvt år i Midøsten. Foto: USMC/Matthew Freeman

F-35B er STOVL-varianten («short takeoff/vertical landing») av kampflyet og brukes, eller er i ferd med å tas i bruk, av USMC, Storbritannia og Italia. Nelms sier at et konservativt anslag tilsier at F-35B var i stand til å fly omtrent dobbelt så mye som det forgjengeren, AV-8B Harrier II, klarte på tilsvarende utplasseringer.

USS Essex (LHD 2) og resten av fartøyene i Essex Amphibious Ready Group (ARG) og 13th MEU var i forrige uke innom Pearl Harbor-basen i Hawaii på vei til hjemmehavn sør i California.

Norsk industriseier

US Marine Corps (USMC) var de første til å ta F-35 i operativ bruk (IOC) i 2015, året før US Air Force med sine F-35A tilsvarende dem Norge har. De var imidlertid ikke først til å bruke dem i kamp: I mai i fjor offentliggjorde det israelske flyvåpenet (IAF) at de hadde brukt sine F-35I Adir til å angripe bakkemål i Libanon og Syria, bare et halvt år etter at de fløy hjem sine første fly.

Et MH-60S Sea Hawk-helikopter tilhørende the «Blackjacks» fra Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 21 på dekket på USS Essex der det også befinner seg F-35B, MV-22B Osprey og CH-53E Super Stallion (t.h). Foto: USMC/Tyler Diffie

Det er nå fem nasjoner og våpengrener som har erklært initiell operativ kapasitet (IOC) med sine F-35. De to siste var italienske Aeronautica Militare med sine F-35A i desember og britiske Royal Air Force med sine F-35B i januar i år. Det er sju nasjoner som opererer F-35 fra til sammen 16 baser rundt om i verden.

Når det gjelder Luftforsvaret i Norge, er målet første operative evne mot slutten av dette året. Da skal det være nok fly, våpen og personell som er godt nok trent til å møte de fastlagte kravene. På dette tidspunktet vil det være 15 F-35A på Ørland.

F-35B tar av fra USS Essex i Arabiahavet i desember. Foto: USMC/Francisco Diaz

I dag er det ni fly der. Den neste bolken på tre fly skal etter planen ankomme om ganske nøyaktig tre måneder.

Nå er det klart at også norsk forsvarsindustri har klart å konkurrere seg til oppdraget med å utføre en god del vedlikehold til europeiske F-35-fly. Avtalen ble kjent tidligere i februar. Det er Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM) som er de ledende norske bedriftene, men de har også med seg flere samarbeidspartnere: Selskapene Berget AS, Kitron AS, Techni AS, Vinghøg AS og Widerøe Technical Services AS bidro i et samlet norsk tilbud.