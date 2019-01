Hvert F-35 er blitt 200 millioner kroner billigere enn da de ble bestilt

Like før jul ble F-35 nummer 91 i 2018 levert fra Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth, Texas.

Det er en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med året før og nær en dobling av produksjonen i 2016.

Dette betyr at produksjonsmålet nå er nådd to år på rad. Sist det ikke skjedde, i 2016, skyldtes blant annet at det ble avdekket feil på kjølerør i drivstofftankene både på fly som var i bruk og på fly som fortsatt befant seg på produksjonslinja. Da ble det levert kun 46 fly, mens det ble levert 45 fly i 2015 og 36 fly i 2014.

I år er målet å levere minst 130 eksemplarer av kampflyet. Dermed vil det ikke være så langt unna full kapasitet, som etter planen vil ligge på 160 fly årlig fra 2023.

Da F-16-produksjonen var på sitt mest intense, i 1987, ble det rullet ut 30 jagerfly i måneden fra Air Force Plant 4 med kallenavnet «Fighter factory».

Fra 114 til 80 millioner dollar per fly

Som forutsatt går prisen på flyene ned etter hvert som produksjonsratene per serie øker. Den såkalte enhetsprisen, som beskriver fly og motor uten tilleggsutrustning, lå på 114 millioner dollar for de to første flyene Norge mottok høsten 2015.

Enhetsprisen kontraktsfestes mellom Lockheed Martin og det flernasjonale partnerskapet og er lik for alle kjøpere.

De seks flyene som Norge mottok i 2018, kostet 96,6 millioner dollar, og ble ifølge Forsvarsdepartementet realisert om lag halvannen million dollar lavere enn planlagt.

En F-35B tilhørende US Marine Corps står i Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth, Texas i påvente av å flys til Beaufort, South Carolina. Dette er F-35 nummer 91 i 2018. Foto: Beth Steel

Ifølge Lockheed Martin er prisen for en F-35A nå 89,2 millioner dollar (serie 11), altså i underkant av 800 millioner kroner, og de skal være i rute til å bringe denne summen ned til 80 millioner dollar i 2020 for produksjonsserie 14.

Betaler for bremseskjerm

Det vil i så fall bety at de siste flyene Norge får levert med dagens valutakurs vil koste cirka 300 millioner kroner mindre enn de første. Flyene som kommer i 2019 koster cirka 200 millioner kroner mindre per stykk.

Etter de norske vurderingene måtte anskaffelsen starte da den startet for ikke å risikere fullt forfall i F-16-beredskapen før de rakk å få erstatterne kampklare.

Prisen på de norske flyene som kommer i 2019, fra produksjonsserie 11, er 90,2 millioner dollar - en million dollar mer enn Lockheed Martins «veiledende» pris.

– Norske fly er noe dyrere enn flyene i amerikansk konfigurasjon. Dette skyldes først og fremst installasjon av norsk programvare og krav om at de norske flyene skal ha bremseskjerm, opplyser seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.

Forventet pris per F-35 følger en nedadgående kurve som følge av stordriftsfordeler, læringseffekter, mer effektiv produksjon med mindre feil, blant annet som følge av forbedret produksjonsutstyr og mer automatisering.

FD skriver til Teknisk Ukeblad at kostnadsreduserende tiltak i produksjonen og gode forhandlinger i tillegg har medført at forhandlet pris har endt opp lavere enn planlagt i programmet.

F-16 og F-35 på «Elephant Walk» på Ørland flystasjon, før take off i forbindelse med formasjonsflygning før jul. Foto: Kristian S. Torske

16 operative F-35-baser

Den amerikanske flyprodusenten oppsummerer 2018 for F-35 slik:

Ved årets slutt var det levert 355 F-35 til ti nasjoner. De har til sammen akkumulert over 175.000 flytimer. Det er nå utdannet om lag 730 piloter og 6.700 vedlikeholdspersonell.

I fjor tok både US Marine Corps og det israelske flyvåpenet sine fly til bruk i strid, henholdsvis F-35B og F-35I Adir.

I årsberetninga har imidlertid Lockheed Martin ikke fått plass til å nevne en mindre positiv hendelse, nemlig at det første F-35-flyet gikk tapt i fjor. Dette var et et F-35B tilhørende US Marines som havarerte under trening ikke langt fra Charleston i Sør-Carolina. Ingen kom til skade i ulykken.

De to første F-35A-ene på vei hjem til Australia ble møtt av to F/A-18A og en F/A-18B Hornet. Foto: CPL David Gibbs

Italia erklærte sine fly kampklare 30. november i fjor, slik at det nå er fire nasjoner eller våpengrener som har initiell operativ kapasitet (IOC) med sine F-35. Norge har som mål å komme dit i løpet av høsten. Teknisk Ukeblad har tidligere fått oppgitt 1. oktober, men offisielt vil ikke Forsvaret gå ut med noen dato.

Etter at også Australia fikk sine to første fly hjem i desember, er det nå sju nasjoner som opererer F-35 hjemmefra. Inkludert RAAFs flystasjon Williamtown, like nord for Sydney, er det 16 F-35-baser i drift rundt om i verden.

Norge har så langt mottatt 16 F-35, hvorav ni befinner seg på Ørland flystasjon og sju fly brukes til trening på Luke AFB i Arizona. I løpet av 2019 skal Luftforsvaret motta ytterligere seks nye jagerfly fordelt på to bolker.

– Produksjonen av disse flyene er i rute. Detaljplanleggingen av «ferry flight» er ikke ferdigstilt, men så langt er planen at AM-17/18/19 ankommer Ørland innen utgangen av mai, og at AM-20/21/22 ankommer Ørland innen utgangen av september, skriver Gjemble.

Anskaffelsen av F-35 har en kostnadsramme på 83,3 milliarder 2018-kroner.