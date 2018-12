Den italienske generalen har erklært sine fly som Europas første kampklare F-35

Italia har vært først til å passere flere F-35-milepæler, og nå har de gjort det igjen:

Fredag 30. november var det italienske flyvåpenet først i Europa til å erklære initiell operativ kapasitet (IOC) med sine F-35A.

– Vi har grunn til å være stolte over at vi nå har femtegenerasjons kampfly med reell operativ evne. Dette er en stor og viktig dag for oss, sa generalløytnant Alberto Rosso, sjef for det italienske flyvåpenet, på en markering.

TLP_Amendola_2018_02 Foto: Aeronautica Militare

Det foregikk på flybasen Amendola øst for Foggia, like ved Adriaterhavet, som er hjemmebasen for 32. luftving. Dette var også åstedet for den fjerde Nato-samlinga «Tactical Leadership Programme» (TLP) som denne gang blant annet handlet om å integrere F-35 med egne og allierte fjerdegenerasjons kampfly.

Ett år med F-35 i Norge: Skvadronsjefen er positivt overrasket over kampflyet

Bygger egne fly

Italienerne bygger sine egne F-35, på Cameri-fabrikken like sør for Malpensa lufthavn ved Milano. Dette betegnes som et Faco-anlegg («Final Assembly and Check Out») som eies av den italienske staten og drives av Leonardo i samarbeid med Lockheed Martin.

Det første flyet, AL-1, ble ferdigstilt i mars 2015 og var i lufta for første gang i september samme år. Da var det første gang at F-35 fløy utenfor USAs grenser. I februar 2016 ble det samme flyet den første F-35-en til å krysse Atlanteren på vei til Luke.

Utrullingsseremoni for det første italienskbygde F-35B på Cameri-anlegget 5. mai 2017. Foto: Lockheed Martin

5. mai i fjor ble det første F-35B-flyet som er bygget utenfor USA seremonielt rullet ut, fra samme fabrikk.

Dette er STOVL-varianten («short takeoff/vertical landing») og kampflyet ble senere på året ble fløyet til til marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst for testing og sertifisering. Det andre italienskbygde F-35B-flyet skal etter planen være ferdig i disse dager, mens det så langt er bygget ti F-35A for Italia.

Fabrikken skal i tillegg til de italienske flyene også sluttmontere 29 F-35A for Nederland, samt at det her produseres komplette F-35A-vingesett som sendes til fabrikken i Fort Worth, Texas. Det første nederlandske flyet, AN-9, skal etter planen være ferdig om et par måneder.

90 F-35

Antallet italienske F-35 er blitt justert noe ned i løpet av årene, og kan bli ytterligere nedjustert. Etter gjeldene plan skal fabrikken lage 90 fly som skal erstatte det italienske flyvåpenets Panavia Tornado IDS og ECR kampfly og AMX A-11B Ghibli bakkeangrepsfly, samt Marina Militares AV-8B Harrier II.

Italiensk Eurofighter Typhoon tar av fra Amendola. Foto: Aeronautica Militare

Tornado fløy første gang i 1974 og ble tatt i bruk av Italia i 1981. Aeronautica Militares rundt 70 IDS og ECR skal fases ut til fordel for 60 F-35A. Italia skal slik det ser ut nå ha 30 F-35B.

Italia er også med på Eurofighter-konsortiet og oppnådde initiell operativ kapasitet med Typhoon før jul i 2005. De har rundt 80 slike kampfly.

Storbritannia og Norge

Når det gjelder F-35, erklærte US Marine Corps IOC allerede i 2015. Tidligere i år har både USMC og det israelske flyvåpenet brukt henholdsvis F-35B og F-35I Adir i strid.

Så langt er det i tillegg til Italia kun Norge og Storbritannia som har F-35 i Europa.

I juni fløy britene hjem sine første fire F-35B-fly til den nye og kraftig oppgraderte hjemmebasen RAF Marham i Norfolk.

BF-4 og BF-5 trener på nattflyging fra HMS «Queen Elizabeth» 29. september 2018. Foto: Dane Wiedmann

Siden september har 617. skvadron bedrevet test og trening om bord på det nye hangarskipet HMS «Queen Elizabeth».

Norge har nå mottatt 16 maskiner, hvorav ni befinner seg på Ørland flystasjon og sju fly brukes til trening på Luke AFB i Arizona. Luftforsvaret skal etter planen erklære initiell operativ kapasitet 1. oktober 2019. På denne tida skal fly nummer 12-15 flys hjem til Norge.

Målet er at flyene skal være fullt operative (FOC) i 2025, blant annet med kryssermissilet JSM i buken.