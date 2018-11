På Kongsberg skal de produsere motordeler til F-35 i minst åtte år til

GKN Aerospace Norway hadde produsert motordeler til F-35 i flere år før Norge mottok sitt første kampfly av typen.

Nå har kongsbergselskapet sikret seg arbeid på F135-motoren i ytterligere minst åtte år.

Kontrakten som er inngått med den amerikanske motorproduenten Pratt & Whitney er verdt 66 millioner dollar, cirka 560 millioner kroner.

Hard konkurranse

Fabrikken, som opprinnelig etablert for å lage komponenter til F16-motoren F100, skal nå produsere lavtrykksturbinhus, akslinger og diffusorhus til F-35-motoren F135 ut 2026. Avtalen inkluderer også en forlengelse av eksisterende kontrakt for levering av flere typer akslinger til F100-, JT8D- og FT8-motorer fra P&W.

– Vi er veldig stolte av å ha inngått denne kontrakten med vår langsiktige og viktige kunde Pratt & Whitney. Denne flerårige avtalen utgjør et solid fundament for fortsatt samarbeid og vil være gunstig for alle involverte parter, sier Peter Hjortsberg, som er administrerende direktør i GKN Aerospace Engine Systems i Norge, i en pressemelding.

Her er F135-aksling som i likhet med alle de militære komponentene som produseres på Kongsberg må pakkes godt inn - ikke bare i forbindelse med frakten, men også fordi det er meget strenge restriksjoner på hvem som får se dem. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Som kjent er det i F-35-relaterte kontrakter det såkalte «best value»-prinsippet som gjelder, i motsetning til tradisjonelt gjenkjøp.

Det vil si at norsk industri må konkurrere seg til oppdragene på lik linje med industri i de andre partnerlandene.

– Konkurransen var global og GKN Aerospace Norway ble valgt som den totalt sett beste leverandøren av disse komponentene, og vil spille en verdifull rolle i vår globale forsyningskjede til F135-motorene, sier O Sung Kwon, som er direktør for Pratt & Whitneys Military Engines.

Diffusorhus og LPT-akslinger

Flymotorkomponentene som produseres på Kongsberg er i all hovedsak akslinger, ledeskovler og turbinhus til både sivile og militære motorer.

Funksjonen til et diffusorhus («diffuser case» på engelsk) er å redusere hastigheten på lufta ut fra kompressoren og øke det statiske trykket.

F135-motoren med kongsbergkomponentene påtegnet.

Etter diffusoren går lufta inn i brennkammeret med en relativt lav hastighet, noe som bidrar til en god blanding med brennstoffet og dermed en effektiv og god forbrenning. Åpninger i diffusorhuset sørger for kjøling av brennkammeret ved hjelp av luft fra kompressoren.

LPT-akslingen overfører kraften og momentet som er utviklet i lavtrykksturbinen (LPT) for å drive motorens vifte og lavtrykkskompressor. F135-motoren leverer 43.000 pund skyvekraft (191,3 kN).

Det som lenge har utgjort størstedelen av omsetningen for GKN Aerospace Norway, er deler til lavtrykksturbinhuset og ledeskovler til CFM56-motoren, kjent fra blant annet Boeing 737 og Airbus 320.

GKN Aerospace Norway på Kongsberg. Bilde: Per Erlien Dalløkken

I tillegg leverer selskapet blant annet den bakre turbinstrukturen til General Electric GEnx-motorene som sitter på Boeing 787 Dreamliner og Boeing 747-8 og høytrykkskompressoraksling til Boeing 777-motoren GE90-115B.

42 års historie

Mens det nå altså er «best value», var det en gjenkjøpsavtale tilknyttet F-16-anskaffelsen som foranlediget etableringen av virksomheten i 1976. Selskapet ble skilt ut fra Kongsberg våpenfabrikk i 1987 og het Norsk jetmotor fram til staten solgte selskapet til Volvo i 1998.

Britiske GKN overtok Volvo Aero for 6,9 milliarder svenske kroner i juli 2012. Den norske avdelingen gikk da fra å hete Volvo Aero Norway til GKN Aerospace Norway.

Senere ble selskapet i Kongsberg Teknologipark GKNs såkalte «center of excellence» innen ledeskovler på den varme sida i turbinen og innen akslinger som i GKN-familien kun tilvirkes i Norge. Her er det rundt 500 ansatte.