Klarte å skru opp tempoet på F-35-fabrikken tross korrosjonstrøbbel

15. desember ble F-35-fly nummer 66 i år levert fra Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth, Texas.

Dermed er nå til sammen 265 slike kampfly levert, hvorav ti er norske, og ikke minst lyktes det å nå leveransemålet for 2017.

Mange F35-milepæler: 11 år på 2 minutter

Korrosjon og isolasjon

I høst kunne det derimot se stygt ut med tanke på å nå produksjonsmålet. Under en rutineinspeksjon på et amerikansk F-35A på flybasen Hill ved Salt Lake City i Utah ble det oppdaget uventet korrosjon på innfestingspunkter på flere paneler.

Dette skyldtes at det ikke var påført tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse i produksjonen, og videre undersøkelser avdekket at dette gjaldt samtlige F-35 som er produsert.

– Dette er en svikt i produksjonen som ikke skal forekomme, og jeg har overbragt budskapet til ledelsen i Lockheed Martin at dette ikke er den kvaliteten vi forventer, var den relativt strenge beskjeden fra Morten Klever, direktør for det norske kampflyprogrammet.

Han påpekte samtidig det positive i at vedlikeholdsrutinene har fungert slik at problemet ble oppdaget. Norge og resten av brukerlandene venter nå på at produsenten skal identifisere nødvendige tiltak og utbedre feilen så fort som mulig.

Året før, i september 2016, ble 15 F-35 ble satt på bakken, to av dem norske, etter at det ble avdekket feil på kjølerør i drivstofftankene. Samme feil eksisterte på 42 fly, tre norske, som fortsatt befant seg på produksjonslinja.

Problemet handlet om isolasjon, som ligger rundt kjølerørene, som i noen tilfeller smuldret opp og dermed forurenset drivstoffet. Det ble brukt feil isolasjonsmateriale og feil forseglingsteknikker.

JSM fra Kongsberg: Det eneste kryssermissilet som passer i buken på F-35

Skal lage 160 fly i året

Dette bidro til at det kun ble levert 46 fly i 2016, omtrent identisk med året før, men færre enn forutsatt.

I 2015 ble det levert 45 F-35-fly som var i tråd med målet for dette året. Et av flyene dette året ble levert fra den nye Cameri-fabrikken i Italia. Tidligere i år ble det første flyet levert også fra sluttmonteringsfabrikk nummer tre, Mitsubishis Nagoya-fabrikk i Japan.

Et av ti F-35A som er levert totalt til Norge. Tre av dem befinner seg her på Ørland. I løpet av 2018 skal de få selskap av ytterligere seks fly. Bilde: Eirik Urke

I 2014 ble det levert 36 eksemplarer av flytypen som første gang ble levert i 2011.

Det er fortsatt en formidabel økning i produksjonstakten som gjenstår for å nå full kapasitet, noe som skal skje cirka i 2023. Da skal Lockheed Martin være i stand til å produsere hele 160 F-35 per år.

I tillegg til å forbedre og automatisere produksjonsutstyr, økes kapasiteten som følge av effektivisering i egne og leverandørkjedens prosesser. Det handler også om å lære av feil, som for eksempel rutinesviktene i forbindelse med kjølerørisolasjon og korrosjonsbeskyttelse.

De siste to årene har produksjonstida per fly blitt redusert med 20 prosent, mens manuelt arbeid er redusert med cirka 75 prosent de siste fem årene, oppgir fabrikken.

Det er også nødvendig for å kunne redusere prisen. Målet er at et F-35A, som Norge bruker, skal koste 80 millioner dollar i 2020.

Som følge av kapasitetsøkningen har selskapet i løpet av 2017 ansatt mer enn 1.300 nye i Fort Worth og trenger fortsatt 500 til.

Flere flygere har meldt om hypoksi: Finner ikke årsaken til oksygenproblemene på F-35

To tusen flytimer

– Jeg har takket Lockheed Martin for at de leverte våre seks fly i 2017 til rett tid, med rett kapasitet og til avtalt pris. Dette er svært viktig for at Forsvaret skal evne til å overta oppgaver for dagens F-16 med F-35 i 2019, skriver Klever i en epost til Teknisk Ukeblad.

Han understreker at den norske anskaffelsen av F-35 er i rute. De ti norske flyene har nå passert to tusen flytimer. Totalt har den internasjonale F-35-flåten nå akkumulert over 115.000 flytimer.

– Jeg forventer at Lockheed Martin de neste årene skal fortsette å levere på kvalitet og tid, til tross for en formidabel «ramp-up», samtidig som enhetsprisen årlig fortsetter å gå ned til 80 millioner dollar i 2020, skriver generalen.

Lockheed Martin har nådd leveringsmålet for F-35 i 2017