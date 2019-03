Nå er det offisielt: Japan kjøper Kongsberg-missiler

Det har vært snakket om i snart halvannet år, men nå er det offisielt:

Japan kjøper Joint Strike Missile (JSM) til sine F-35-fly.

Kongsberg Defence & Aerospace har inngått kontrakt med Japan for produksjon av de første JSM til de japanske kampflyene, heter det i ei børsmelding.

Verken Kongsberg eller japanske myndigheter oppgir noen detaljer om kontraktens verdi. Men den er åpenbart vesentlig:

– Dette er et viktig internasjonalt gjennombrudd som demonstrerer viktigheten av samarbeidet mellom norske myndigheter, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk industri, sier konsernsjef Geir Håøy i meldinga.

Direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace beskriver avtalen som en milepæl for JSM-programmet som nå går over i produksjonsfasen, og opplyser at det internasjonale F-35-brukermiljøet viser stor interesse for missilet.

Fram til nå er det kun Norge som har bestilt det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35. Dette er vesentlig for at kampflyet skal beholde stealthkapasiteten, altså at det er vanskelig å oppdage.

Viktig for japansk forsvar

Denne kontrakten kommer altså ikke som noen stor overraskelse. I sin årlige forsvarsmelding («white paper»), som Japans forsvarsminister Itsunori Onodera presenterte i september i fjor, kom det fram at JSM vurderes som et av de viktigste elementene for å bygge japansk forsvarsevne de kommende årene.

Forsvarsmeldinga slo fast at sikkerhetssituasjonen rundt Japan blir stadig mer alvorlig med ei lang liste utfordringer og destabiliserende faktorer som er i ferd med å bli stadig mer akutte, med egne kapitler om hva naboene Russland, Kina og Nord-Korea sysler med.

Anskaffelse av kryssermissiler er ett av flere tiltak i en pågående opprusting der forsvarsbudsjettet har økt hvert år siden 2010/2011.

Første gang det ble kjent at Japan ønsket å skaffe seg kryssermissiler, var i desember 2017, og JSM fikk plass i forsvarsbudsjettet for fiskalåret 2018 som ble vedtatt på samme tid - uten at noen pengesummer eller missilantall ble konkretisert. Ved siden av de norske missilene i de nyeste kampflyene, er planen å kjøpe kryssermissiler av typen AGM-158 JASSM og AGM-158C LRASM fra Lockheed Martin som de skal integrere på sine F-15J.

Joint Strike Missile (JSM) Lengde: 4,00 m Høyde: 0,52 m Bredde: 0,48 m (med innslåtte vinger) Vekt: 416 kg Stridshode: 100 kg (tnt-ekvivalenter) Rekkevidde: >150 nautiske mil En kraftig turbojetmotor som gir en høy skyvekraft/vekt-rate som igjen gir gode manøvreringsevner

Svært lavtflygende (adaptiv) i hastigheter oppunder lydens hastighet, passive sensorer og liten radarsignatur

Gjenkjenner mål og tilpasser lunte/brannrør («fuze»), treffpunkt og manøvrering/taktikk til det aktuelle målet

Låner mye teknologi fra NSM som ble påbegynt i 1996 og som så langt er levert til sjøforsvarene i Norge og Polen

Arbeidet med en ny versjon av NSM tilpasset F-35 startet i 2002

Totalt er kostnaden for å utvikle og anskaffe missilene beregnet å koste cirka åtte milliarder kroner. Dermed er dette et av tidenes største utviklingsprosjekter i norsk landbasert industri

På inntektssida har Kongsberg anslått et eksportpotensial verdt 20-25 milliarder kroner, selvsagt fordelt over lang tid, kanskje så mye som 30 år

JSM-testing

I fjor sommer inngikk Kongsberg Defence & Aerospace AS en avtale verdt 700 millioner kroner om levering av testmissiler til Forsvarsmateriell. Disse skal brukes til integrasjonen på F-35 og gjennomføres av det flernasjonale programkontoret (JPO) i samarbeid med hovedleverandøren Lockheed Martin.

Det er rundt 16 år siden utviklingen startet. For ganske nøyaktig ett år siden ble den siste kvalifiseringstesten gjennomført, der et skarpt missil ble sluppet, og styrte seg inn på et bakkemål 200 kilometer unna - uten å la seg finte ut av et narremål.

Integrasjon av missilene på norske F-35A er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024, slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.