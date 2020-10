F-35B styrtet etter å ha kollidert med Hercules-tankfly i lufta

US Marine Corps har mistet sitt andre F-35B.

Ulykken skjedde i California cirka klokka 16 lokal tid tirsdag, i forbindelse med at jagerflyet skulle fylle drivstoff i lufta fra et tankfly av typen KC-130J.

Ifølge det amerikanske marinekorpset har de to flyene kommet i kontakt med hverandre under denne operasjonen, noe som resulterte i at F-35B-flyet havarerte.

3rd Marine Aircraft Wing, som har hovedbasen sin på Miramar nord for San Diego i California, melder i sosiale medier at flygeren klarte å skyte seg ut og får nå behandling på sykehus.

Også de åtte besetningsmedlemmene i tankflyet kom fra ulykken uten skader. De buklandet KC-130J-flyet i en åker i nærheten av flyplassen i Thermal sør i California.

Det har nå startet opp en undersøkelse som skal forsøke å finne de medvirkende faktorene til at de to flyene kolliderte.

Fjerde F-35 som går tapt

Dette er det fjerde eksemplaret av F-35 som havarerer, og det andre tilhørende US Marine Corps.

Et USMC F-35B havarerte 28. september 2018, et japansk F-35A styrtet i havet 9. april i 2019, mens et F-35A tilhørende US Air Force havarerte under en landing på flybasen Eglin i Florida 19. mai 2020.

Ganske raskt etter det første totalhavariet ble det klart at den utløsende årsaken var produksjonsfeil på et drivstoffrør. F-35B-flyet fra US Marine Corps styrtet cirka 50 kilometer sørvest for Charleston i Sør-Carolina. Også da gikk det bra med piloten.

Det gjorde det ikke med den erfarne japanske flygeren som styrtet 135 kilometer øst for flystasjonen Misawa for litt over et år siden. Her kom undersøkelsen etterpå fram til at et fenomen som kalles «spatial disorientation», eller sanseillusjoner på norsk, trolig var en medvirkende årsak til at han mistet kontrollen og fløy rett i sjøen.

Dette er den eneste fatale ulykken med F-35. Flygeren på Eglin tidligere i år rakk også å skyte seg ut.

Nye tankfly

F-35B er den såkalte STOVL-varianten («short takeoff/vertical landing») av kampflyet. Som navnet indikerer, må et F-35B med våpen og fulle drivstofftanker i utgangspunktet ta av konvensjonelt, men det kan lande vertikalt.

I dag er det tre brukere av denne versjonen av F-35: USA (US Marine Corps), Storbritannia og Italia, mens Japan og Singapore venter på tilsvarende fly.

10 F-35B fra den amerikanske Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 211 er for tida stasjonert på det britiske hangarskipet HMS Queen Elizabeth sammen med RAF 617 skvadron med tilsvarende fly. De skal trene med allierte i Nordsjøen. Foto: Royal Navy Photograph by LPhot Belinda Alker

Norge bruker den mest utbredte versjonen F-35A, og Luftforsvaret fikk søndag kveld levert tre nye fly slik at flåten nå teller 28 eksemplarer. 21 befinner seg på Ørland, mens 7 fortsatt brukes til trening på flybasen Luke i Arizona.

Allerede i løpet av dette året kan de norske flyene etterfylle drivstoff i lufta fra et tankfly som Norge eier en andel av.

Norge er deleier i foreløpig to av ni bestilte Airbus A330 MRTT (multirolle tank og transport) sammen med Belgia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Tyskland.

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst fra Forsvarsdepartementet, har Norge hittil en mindre andel på vel én prosent av prosjektet, noe som gir en framtidig tilgang på 100 flytimer i året. Kostnadene for MRTT er unntatt offentlighet i henhold til en «commercial in confidence»-gradering i den inngåtte MoU-en.