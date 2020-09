Norge har fått flere F-35: Ny skvadronsjef varsler mer flyging i Norge

Den norske F-35-flåten teller nå 28 fly.

Høstens leveranse av tre nye fly ble gjennomført i helga, der innleide amerikanske flygere fløy dem fra Lockheed Martin-fabrikken i Texas og over Atlanteren til Ørland flystasjon.

Flyene landet på sin nye hjemmebase rundt klokka 18.40 søndag kveld etter å ha dratt fra Fort Worth lørdag ettermiddag norsk tid.

Sjuende leveranse

Den nye skvadronsjefen ved 332 skvadron, oberstløytnant Tron Strand, tok i mot flyene, sammen med luftvingsjef oberst Øivind Gunnerud.

– Det er alltid stort å ta i mot nye fly. At vi får flere fly, betyr at vi får muligheten til å fly mer i Norge og at vi kan fortsette den nødvendige økningen av antall mennesker som jobber med våpensystemet: Flygere, operativt støttepersonell og teknisk personell. Vi fokuserer allerede på opptreningen mot full operativ evne i 2025, og på veien dit har vi en rekke delmål som krever at tilførselen av nye fly går som planlagt, sier Strand ifølge en melding fra Forsvaret.

AM-26, AM-27 og AM-28 rett før avreise fra Lockheed Martin-fabrikken lørdag. Foto: Angel DelCueto

Det mottas bolker på tre og tre fly, vår og høst, og dette er den sjuende leveransen. De forrige tre flyene ble mottatt for fire måneder siden, tirsdag 26. mai. Etter det TU har fått opplyst, er det en såpass omfattende operasjon å fly dem hjem fra fabrikken, at det er best å samle dem på denne måten. Dette handler både om å ivareta sikkerheten og å holde kostnadene ved overflygingen nede.

Av de 28 norske F-35-ene er nå 21 stasjonert på Ørland. De sju siste befinner seg i USA og brukes til trening på flybasen Luke i Arizona.

Tilbake til Island

På veien mot full operativ evne (FOC) forbereder Luftforsvaret seg nå på å returnere til Keflavik på Island for å utøve luftkontroll på vegne av Nato slik de også gjorde i tre uker i mars i år.

Med tre nye fly teller den norske F-35A-flåten nå 28. Foto: Andrea Bekk Johansen/Forsvaret

Dette skal skje i 2021, og også dette utenlandsoppdraget vil skje på vinter eller tidlig vår. Det gjenstår noen detaljer, men per i dag planlegges det innenfor årets første fire måneder, har Teknisk Ukeblad fått opplyst.

F-16 har nå igjen bare halvannet års tjeneste for Norge. De skal fly fra Bodø ut 2021, og etter dette overtas QRA-beredskapen for Nato («Quick Reaction Alert») av F-35 fra Evenes.

På samme tid, altså tidlig i 2022, skal nye maritime patruljefly av typen P-8A Poseidon starte testing fra samme sted. Dette skal gjøres fra midlertidige fasiliteter fram til den nye MPA-infrastrukturen står ferdig i løpet av 2023.