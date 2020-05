Flere jagerfly til Ørland: Nå har Norge mottatt halve F-35-flåten

Sent tirsdag kveld landet tre nye F-35A på Ørland flystasjon.

Dermed har Forsvaret nå mottatt omtrent halvparten av de 52 planlagte nye jagerflyene som er i ferd med å erstatte F-16.

– Vi er veldig fornøyd med at leveransen skjer i henhold til plan, på tross av de spesielle tidene vi er inne i. Det begynner å bli mer og mer rutine med disse mottakene, som ikke bare involverer oss i Luftforsvaret, men også et apparat fra Forsvarsmateriell, sier oberst Øivind Gunnerud, sjef for 132 luftving, til Teknisk Ukeblad.

Mye har skjedd

Av de 25 norske F-35-ene er det 18 som er stasjonert på Ørland. De sju siste befinner seg i USA og brukes til trening på flybasen Luke.

Et av de tre nye F-35-flyene lander på Ørland tirsdag kveld. Foto: Julie Haugen / Forsvaret

Forrige leveranse skjedde 12. september i fjor, og det har skjedd mye siden da: Med en hel F-35-skvadron på plass kunne Luftforsvaret to måneder senere kunne erklære IOC, altså første operative evne.

Bare knappe tre måneder etter det igjen, dro 332-skvadronen til Island for å utøve luftkontroll på vegne av Nato. At det norske luftforsvaret var i stand til å påta seg et slikt oppdrag med F-35 så kort tid etter IOC, ble av Nato betegnet som utrolig imponerende.

Tre og tre

Det er organisasjonen «Defence Contract Management Agency» (DCMA) som ved hjelp av innleide amerikanske flygere alltid gjennomfører fergeflygningene fra Lockheed Martin-fabrikken i Texas og over Atlanteren til Trøndelag. Så også med Luftforsvarets yngste luftfartøyer, AM-23, AM-24 og AM-25 tirsdag.

Det mottas bolker på tre og tre fly, vår og høst, og dette er den sjette leveransen. Etter det TU har fått opplyst, er det en såpass omfattende operasjon å fly dem hjem fra fabrikken, at det er best å samle dem på denne måten. Dette handler både om å ivareta sikkerheten og å holde kostnadene ved overflygingen nede.

F-16 har nå igjen bare halvannet års tjeneste for Norge. De skal fly ut 2021, og etter dette overtas QRA-beredskapen for Nato («Quick Reaction Alert») av F-35 fra Evenes.