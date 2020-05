Etter fire år med produksjonsøkning ryker Lockheed Martin på en ny F-35-smell

Siden 2015 har Lockheed Martin lykkes med å gradvis øke produksjonstakten på F-35 i tråd med planene.

I fjor lyktes de sågar med å overprestere, slik at det rullet at 134 nye kampfly fra fabrikken i Fort Worth i stedet for de 131 det var budsjettert med.

Slik blir det ikke i 2020. Mens Lockheed Martin etter planen skulle fortsatt å øke tempoet og levere 141 F-35 i år, varsler produsenten nå at de ikke kommer til å nå dette målet.

Slik det ser ut nå, vil de bomme med et sted mellom 18 og 24 jagerfly. De oppgir årsaken til å være forsinkelser fra underleverandører som følge av koronasituasjonen.

Treg sommer

Lockheed Martin sendte tirsdag kveld ut en pressemelding via sitt norske pr-byrå der de forteller om de avbøtende tiltakene de nå gjør.

– Dette er tiltak for å dempe virkningene og sikre at programmet raskest mulig kommer tilbake til normal produksjon. Tiltakene inkluderer endret arbeidsturnus, opprettholdelse av spesialisert kompetanse hos ansatte, samt forsering av betalingene til mindre og sårbare underleverandører, for å sikre at Lockheed Martin fortsatt møter alle sine forpliktelser overfor sine kunder, skriver selskapet.

Tirsdag ble produsenten og fagforeningen International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) enige om en ny arbeidsplan for de ansatte på F-35-produksjonslinja som trer i kraft lørdag. Den legger opp til en ganske treg sommer på fabrikken der arbeidsflyten er tilpasset leverandørforsinkelsene. De ansatte skal jobbe to uker og deretter ha én uke fri.

Nye fly rett rundt hjørnet

Hva er så konsekvensene for det norske forsvaret? Så langt har Norge som kjent mottatt 22 F-35A, hvorav sju brukes til trening i USA. Planen er å motta seks nye fly årlig fram til Luftforsvaret er fullt operative i 2025.

Leveransene fordeles i bolker på tre, og etter det Teknisk Ukeblad tidligere har fått opplyst, skulle de neste flyene ankomme Ørland i slutten av mai.

– Det kan forekomme endringer i lys av dagens koronasituasjonen, men slik det foreligger nå, har vi ingen indikasjoner på utsatt leveranse. Vi vil som vanlig komme tilbake med et eksakt tidspunkt for ankomst, skriver kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret.

Under kan du se en video som ble laget i forbindelse med at de forrige tre norske F-35-ene skulle flys fra Texas til Trøndelag, i september i fjor.

Forberedelser til fergeflyging med tre norske F-35A

Hardt presset forsyningskjede

Allerede før koronaviruset var F-35-forsyningskjeden hardt presset. Det har kommet fram i flere rapporter fra den amerikanske riksrevisjonen (GAO), senest i forrige uke. Det handler både om deletilgang til produksjonen og reservedelstilgang ute på de operative basene.

Flåten begynner å bli relativt stor, eksempelvis omtrent like stor som for Eurofighter Typhoon, men det globale nettverket betegnes fortsatt som umodent. GAO har påpekt at to-nivå-vedlikeholdskonseptet hittil har vært logistisk problematisk og rapporterte i fjor at det i gjennomsnitt tok dobbelt så lang tid som forutsatt å sende en komponent til vedlikehold og få den tilbake. Resultatet er fly som blir stående på bakken lenger enn de burde.

I den nyeste revisjonsrapporten pekes det på at situasjonen når det gjelder leveranser fra underleverandører er blitt stadig mer kritisk for Lockheed Martin-fabrikken, uten at dette kan tilskrives covid-19.

Fra august 2017 til juli 2019 økte antall komponenter som ble levert for sent fra under 2.000 til mer enn 10.000. Mellom juli 2018 og juli 2019 økte antall rapporterte delemangler per måned fra 875 til over 8.000. I tillegg pekes det nå på risikoen for forverret situasjon i en overgangsfase som følge av at Tyrkia ble sparket ut av F-35-programmet.