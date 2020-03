Norske F-35 med vedlikehold i Italia: Luftforsvaret har funnet løsninger på koronakrisa

Mens F-16 vedlikeholdes i Norge, er det lagt opp til at deler av det tunge vedlikeholdet på etterkommerne F-35 skal gjøres i Italia.

Selv med en vedvarende koronakrise i Italia, vil det samlet sett ikke medføre noen konsekvenser for de nye jagerflyene, ifølge Luftforsvaret.

Åpner opp igjen fabrikker

F-35-vedlikeholdet er organisert slik at selve flyene sjelden skal vekk fra Ørland flystasjon. I stedet skal komponentene sendes til et sentralt verksted. De tyngre vedlikeholdsoppgavene skal utføres i Cameri i Italia.

Cameri-fabrikken ligger like sør for Malpensa lufthavn ved Milano. Dette betegnes som et Faco-anlegg («Final Assembly and Check Out») som eies av den italienske staten og drives av Leonardo i samarbeid med Lockheed Martin.

Mens det har vært stopp i leveransene fra Leonardos helikopter-fabrikk, har det fram til denne uka vært full aktivitet på F-35-fabrikken. Etter å ha vært stengt for blant annet desinfisering, skal fabrikken etter planen åpne igjen i løpet av onsdag, ifølge Defense one. Det samme gjelder Faco-anlegget som Mitsubishi Heavy Industries (MHI) driver i Nagoya i Japan.

Utsettelser og innleid hjelp

Oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, skriver til Teknisk Ukeblad at en eventuell forsinket oppstart på Cameri som følge av koronasituasjonen, ikke vil medføre noen konsekvenser for norske F-35.

– Ved behov er det mulig å utsette planlagt depotvedlikehold på norske F-35 fly hos Leonardo på Cameri. I tillegg er det mulig å få utført enkelte typer depotvedlikehold ved bruk av innleid depotvedlikeholdsteam fra Lockheed Martin på Ørland flystasjon, opplyser hun.

Det bygges opp en felles vedlikeholdsstruktur slik at hvert enkelt brukerland skal slippe å skaffe all den kostbare infrastrukturen og kompetansen som kreves for å vedlikeholde og oppgradere et femtegenerasjons kampfly som F-35.

Dette to-nivå vedlikeholdskonseptet har tidligere vist seg logistisk utfordrende. I fjor rapporterte den amerikanske riksrevisjonen (GAO) at det i gjennomsnitt tok dobbelt så lang tid som forutsatt å sende en komponent til vedlikehold og få den tilbake.

– Det fraktes i dag F-35-deler rundt om i verden, men det globale nettverket er umodent og det er en risiko for at det ikke har kapasitet til å dekke behovene til den voksende flåten, skrev GAO.