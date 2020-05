Bærer mer bomber enn B-52: Her er norske F-35A på luftetur med B-1B Lancer

I mars var norske F-35A oppe for å trene med to B-2 Spirit stealthbombefly i islandsk luftrom.

Onsdag 20. mai var det besøk av to andre strategiske bombefly, av typen B-1B Lancer.

Ifølge Forsvaret var dagens øvelse av de største i sitt slag, og flere Nato-allierte og partnere fikk trent sammen med de amerikanske bombeflyene.

I norsk luftrom var det samtrening med fire F-35A fra 332 skvadron.

Amerikanerne er flittige gjester

I tillegg til komplekse luftoperasjoner var kontroll og varsling en viktig del av øvelsen. Fra bakken overvåker kontroll og varsling kontinuerlig norsk luftrom og har dialog med kampflyene i luften.

Dette er den første samtreninga norske F-35A har hatt med B-1B. Foto: ENBO QRA/331SQN

– Dette er en viktig treningsarena for integrasjonstrening hvor vi kan operere sammen og utveksle informasjon med andre allierte, sier skvadronsjef Ståle Nymoen i Forsvarets egen artikkel.

Han sier videre at dette gir god erfaring når det gjelder å planlegge og gjennomføre operasjoner på tvers av landegrenser, og med andre avanserte kapasiteter. De får videreutviklet egne konsepter, slik at Forsvaret og allierte kan operere bedre sammen, ikke minst dersom det oppstår en krise.

Det er langt fra første gang at B-1B besøker Norge, men dette er den første samtreninga med F-35A. Dette føyer seg inn i rekken av slike fellesøvelser de siste årene.

I august 2018 kom US Air Force til Norge med to av den sjeldne luftherredømmejageren F-22A Raptor for å trene med norske F-35.

I juni 2019 var flyvåpenet tilbake, med to F-35A, og dette var første gang amerikanske F-35-fly besøkte norsk luftrom.

Rockwell

B-1B Lancer er et bombefly som har vært operativt siden 1986 og er oppgradert for å kunne holdes i drift til minimum 2040. Amerikanerne har 62 fly som opererer fra sine baser i Texas og Sør-Dakota.

Opprinnelig var det Rockwell International som konstruerte flyet. Rockwells fly- og rakettavdeling ble kjøpt opp av Boeing i 1996.

B-1B har kallenavnet «The Bone» og har fire motorer og variabel vingegeometri. General Electric F101-GE-102-motorene leverer 65 kN hver (137 kN med etterbrenner). På mange måter kan det minne en del om russernes Tu-160.

Maksimal avgangsvekt er 217 tonn og den kan bære 34 tonn våpenlast med en maksimal hastighet på Mach 1,2. Det vil si at flyet har kapasitet til å frakte mer bomber og missiler enn for eksempel ikoniske B-52H Stratofortress. Under den andre Irakkrigen fløy Lancer kun fem prosent av oppdragene, men slapp 40 prosent av bombene.