I fjor kom de med F-22, nå kommer USA for første gang til Norge med F-35

I august 2018 kom US Air Force til Norge med to av den sjeldne luftherredømmejageren F-22A Raptor for å trene med norske F-35.

Mandag kommer flyvåpenet tilbake - nå med to F-35A

Dette er første gang amerikanske F-35-fly besøker norsk luftrom. Fra før har det norske luftforsvaret tolv fly stasjonert på Ørland.

Samarbeid i lufta og på verkstedet

– Det er ikke bare flygerne som skal trene sammen, men også amerikanske og norske teknikere skal samarbeide om vedlikehold, så det er flere milepæler her. Besøket handler blant annet om å bli bedre kjent med avdelinger man kanskje skal ut på oppdrag sammen med en gang i framtida, sier major Stian Roen, talsmann i Luftforsvaret, til Teknisk Ukeblad.

To norske F-35A (t.v) og to amerikanske F-22A. Foto: Kapt Helge Hopen / Forsvaret

De to flyene tilhører 421st Fighter Squadron som holder til på flystasjonen Hill i Utah. Nå kommer de fra Finland via Baltikum til Ørland.

Forsvaret skriver at besøket er et ledd i å styrke forholdet mellom F-35-partnernasjoner, samt vise støtte til Nato og det nordiske forsvarssamarbeidet. Besøket bygger videre på erfaringene fra F-22-besøket for ti måneder siden.

– Slik integrasjonstrening er svært ønskelig og utbyttepotensialet er høyt for begge partnerland, sier oberst Øivind Gunnerud, sjef på Ørland flystasjon, i en pressemelding.

Etter samtreninga i Norge, reiser flyene ned til Spangdahlem Air Base. Denne flystasjonen ligger helt vest i Tyskland, like ved grensene mot Luxembourg og Belgia, cirka 140 kilometer vest for Frankfurt.

Avskrekking

Raptor-flyene som var her i fjor, kom fra 95th Fighter Squadron i Florida, og var utplassert i Europa i mange uker. Da påpekte USAF at det handlet både om å trene med andre amerikanske fly, som til daglig er stasjonert på denne siden av Atlanteren, og å styrke den kollektive forsvarsevnen ved å øve med allierte, blant annet det norske luftforsvaret.

– Framskutte baser gir USA og Nato den strategiske og operative bredden som er nødvendig for å avskrekke motstandere og sikre våre allierte og partnere, skrev US Air Force.

Norsk F-35A (t.v) og to F-22A fra US Air Force på Ørland. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Denne deployeringen er delvis finansiert gjennom European Deterrence Initiative (EDI) som ble etablert for å øke amerikansk nærvær i Europa i etterkant av Krimkrisa i 2014.

Om tre måneders tid skal Norge etter planen motta ytterligere tre F-35A. Med 15 fly totalt og etter to år med operativ test og evaluering, er planen å melde første operative evne (IOC) i løpet av året.

Målet er at flyene skal være fullt operative (FOC) i 2025, blant annet med kryssermissilet JSM i buken. Overgangen dit kommer til å gå gradvis. Den neste milepælen på veien dit kommer i 2022, når QRA-beredskapen for Nato («Quick Reaction Alert») overtas av F-35 fra Evenes og samtlige F-16-fly samtidig pensjoneres.

Allerede i første kvartal 2020 skal norske F-35-fly etter planen til Island for å drive overvåking og vise tilstedeværelse i islandsk luftrom, såkalt Air Policing.