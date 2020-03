Missilet som gjør at jagerflyet virkelig kan bite fra seg: Gjør klart for første flytest med JSM på F-35

Missilet har vært under utvikling i 18 år og nå begynner det å nærme seg klart til bruk:

Joint Strike Missile (JSM) fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er det eneste kryssermissilet som er tilpasset våpenrommet på F-35 og kan bæres innvendig, slik at flyet beholder sine stealthegenskaper og forblir vanskelig å oppdage.

Ganske nøyaktig to år etter at «eksamen ble avlagt» med den siste kvalifiseringstesten, gjøres det nå klart for det første JSM-slippet fra et F-35.

Lot seg ikke finte ut

Det er i en artikkel sponset av KDAs amerikanske partner Raytheon at planene for det nye testslippet av JSM blir presentert.

Det blir et nytt skarpt missil som skal slippes fra et F-35A i løpet av året. Ifølge Raytheon skal denne testen skal bygge videre på den avsluttende og vellykkede kvalifiseringstesten i mars 2018.

Denne demonstrasjonsfyringa var den siste av en rekke tester, et såkalt «Legacy Flight Test Program» som i to og et halvt år hadde blitt gjennomført på Utah test and training range (UTTR) utenfor Salt Lake City – det eneste skytefeltet i USA hvor kryssermissiler kan testes over land.

I denne testen var både søker, stridshode og tennkjede installert i missilet som ble sluppet mot et bakkemål fra et amerikansk F-16. Missilet fulgte sin planlagte bane over 200 kilometer før det fant, identifiserte og angrep målet. I testen ble et falskt mål plassert i den oppgitte målposisjonen, mens det virkelige målet - en lastebil - sto cirka hundre meter unna. Men JSM demonstrerte at det ikke lot seg finte ut av narremålet.

Raytheon opplyser at deres norske partnere siden den gang er blitt ferdig med såkalte «fit checks» inne i våpenrommet på F-35A og hangarskipversjonen F-35C, samt på alle eksterne våpenoppheng på de samme flytypene samt US Navys F/A-18E/F. Inne i buken er det plass til to JSM i tillegg til Amraam luft-til-luft-missiler. Det er plass til ytterligere fire JSM på vingene, noe som vil gå på bekostning av flyets snikeevne.

Raytheon forventer at Luftforsvaret kan erklære første operative evne (IOC) med JSM i 2023. Målet er, og har vært i mange år, at de norske F-35-ene skal være fullt operative (FOC) innen 2025.

Utviklingsløpet

Det var i 2002 at KDA i samarbeid med Luftforsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) startet utviklingen av en F-35-tilpasset versjon av Naval Strike Missile (NSM). Dette var fire år før F-35 fløy for første gang.

Siste etappe i utviklingen med blant annet selve integrasjonen med kampflyet, produksjon av testmissiler og flyslipp av disse, ble bestilt av Forsvaret i 2014.

Første store milepæl i tredje og siste utviklingstrinn ble passert 28. oktober 2015. Da ble det første JSM-slippet gjennomført, der formålet var å demonstrere trygg separasjon fra flyet. Missilet er utstyrt med et eget styringssystem som virker noen sekunder, og som sørger for at det ikke kolliderer med flyet etter at det er sluppet.

Et JSM-testmissil slippes fra et F-16 på 22 000 fots høyde over Utah i 2017. Bilde: US Air Force

Omtrent på dagen ett år senere, 29. oktober 2016, ble et motorisert missil for første gang sluppet. Det fløy langt over 200 kilometer mens det utførte en rekke krevende manøvre og varierte høyde og hastighet, og demonstrerte det Kongsberg kaller ekstreme ytelser for denne type missiler.

I juni 2017 ble flytest nummer tre og fire gjennomført. Her fløy JSM svært avanserte baner med flukt i ulike høyder og hastigheter der missilets flyegenskaper ble testet til ytterpunktene. Testene ble gjennomført som planlagt og inkluderte komplekse manøvre med simulerte angrep.

Japan og Australia

Fra norsk hold er det gjentatt mange ganger at femtegenerasjonsmissilet JSM er sentral for F-35s slagkraft. I likhet med flyet, er det langtrekkende missilet konstruert for å være vanskelig å oppdage, samt at det skal ha meget gode manøvreringsegenskaper. Det kan brukes både mot sjø- og bakkemål.

F-35A og F-35C kan bære to JSM internt (i tillegg til fire under vingene). De to andre missilene i våpenrommet er AIM-120 AMRAAM. Bilde: Kongsberg

Kombinasjonen av F-35 og JSM skal, i tillegg til å avskrekke eventuelle motstandere, gjøre Forsvaret i stand til å finne og nedkjempe godt forsvarte mål over store avstander med høy presisjon.

Det er ikke bare nordmenn som mener dette: Den tidligere sjefen for F-35-programmet i Lockheed Martin har i et intervju med Teknisk Ukeblad beskrevet JSM som utrolig avansert teknologi som bidrar med en voldsom kapasitetsøkning på et allerede meget kapabelt fly. Han uttalte at dette i første omgang vil gi det norske flyvåpenet og forsvaret et enormt overtak på enhver motstander, og at han ikke så noen begrensning på hvor mange F-35-land som ønsker seg denne evnen.

Siden den gang har kunde nummer to kommet til: Japan bestilte i fjor JSM-missiler til sine F-35A. Også Australia er en høyst realistisk kommende bruker, ettersom de har vært med på å finansiere utviklinga. I tillegg kommer selvsagt USA som er i ferd med å bli en storbruker av forgjengermissilet NSM.