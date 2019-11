Nå er bestillinga inne: Japan kjøper Kongsberg-missiler til sine F-35

Etter lang tid med spekulasjoner og sterke signaler, ble det offisielt i mars: Japan blir den første nasjonen ved siden av Norge som bestiller Joint Strike Missile (JSM) til sine F-35-kampfly.

Verken Kongsberg eller japanske myndigheter oppga den gang noen detaljer om kontraktens verdi. Det gjør de nå:

I en pressemelding mandag, opplyser Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) at de har inngått kontrakt med Japan for levering av JSM til deres F-35-flåte og at kontrakten har en verdi på 450 millioner kroner.

Styrket samarbeid

I det japanske forsvarsdepartementets budsjettforslag, som ble lagt fram 30. august, ble det bedt om at det settes av 10,2 milliarder yen (cirka 900 millioner kroner) til JSM.

KDA-direktør Eirik Lie viser våpenrommet på en F-35-modell der flyet kan bære to JSM. Foto: TOR AAS HAUG

Dette budsjettet gjelder for fiskalåret 2020, som starter 1. april neste år. Men, som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, kan det være mange kostnader som er lagt i denne potten utover selve missilene, for eksempel trening, lagring og annen infrastruktur.

– Det internasjonale F-35-brukermiljøet viser stor interesse i JSM, og vi er stolt av å bli valgt av Japan for levering av JSM til deres F-35-flåte. Samarbeidet styrkes ytterligere med denne kontrakten, uttaler KDA-direktør Eirik Lie i meldinga.

Første gang det ble kjent at Japan ønsket å skaffe seg kryssermissiler, var i desember 2017, og JSM fikk plass i forsvarsbudsjettet for fiskalåret 2018 som ble vedtatt på samme tid - altså uten at noen pengesummer eller missilantall ble konkretisert.

Kontrakten i mars var lenge varslet, ikke minst fordi den japanske forsvarsledelsen har betegnet JSM som et viktig element for å bygge japansk forsvarsevne de kommende årene, der sikkerhetssituasjonen rundt Japan blir stadig mer alvorlig.

Storbruker av F-35

Fra JSM-testing i USA. Foto: FFI

JSM er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35A/C, kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage.

Tidligere i høst ble det klart at Japan også bestiller 42 F-35B og blir med dette den største brukeren av det nye kampflyet utenfor USA. Bestillingen kommer i tillegg til 105 F-35A, slik at den totale beholdningen blir på 147 fly.

De to relativt nye helikopterbærende jagerne «Izumu» og «Kaga», de største fartøyene i Japans såkalte selvforsvarstyrker, blir nå klassifisert som multirollejagere og skal modifiseres for å kunne ha med seg F-35B.

Det norske luftforsvaret erklærte i forrige uke første operative evne (IOC) med sine F-35A. Integrasjon av JSM er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024, slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.