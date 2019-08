Japan skal bygge spretthopp på to skip og gjør klart for nybestilte F-35B

Det har ligget i kortene lenge, men nå er det offisielt:

Japan bestiller 42 F-35B og blir med dette den største brukeren av det nye kampflyet utenfor USA. Bestillingen kommer i tillegg til 105 F-35A, slik at den totale beholdningen blir på 147 fly.

Bygger om nye jagere

The Diplomat var først ute med å melde om den japanske beslutningen søndag. Ifølge avisa ligger prisen per fly på 130 millioner dollar.

F-35B er den såkalte STOVL-varianten («short takeoff/vertical landing») av kampflyet. Som navnet indikerer, må et F-35B med våpen og fulle drivstofftanker i utgangspunktet ta av konvensjonelt, men det kan lande vertikalt.

JS «Izumo» har vært operativt siden 2015. Foto: Wikimedia commons

De to relativt nye helikopterbærende jagerne «Izumu» og «Kaga», de største fartøyene i Japans såkalte selvforsvarstyrker, blir nå klassifisert som multirollejagere og skal modifiseres for å kunne ha med seg F-35B. Det dreier seg om å forsterke dekket for å takle påkjenninga av flyenes vekt og vertikale landinger, mens den mest synlige endringen blir en ny rampe på baugen.

Hensikten med «spretthoppet» er å gi kampflyet starthjelp og bidra til at det kan ta med seg mer nyttelast på den tilgjengelige rullebanen enn dersom den var flat.

Mens USAs hangarskip har flate dekk, har de to andre F-35B-nasjonene Storbritannia og Italia en rampe i enden av rullebanen på sine skip. Dette er det mest vanlige: I tillegg til de amerikanske hangarskipene er det bare franske «Charles de Gaulle» og brasilianske «São Paulo» («arvet» fra Frankrike) som har flate rullebaner av hangarskipene som er operative i dag.

Første britiske F-35B tar av fra HMS Queen Elizabeth i september 2018. Foto: LPhot Kyle Heller

Andre eksempler på hangarskip med spretthopp på baugen er Indias Vikrant-klasse og Kuznetsov-klassen. Sistnevnte brukes av Russland og Kina

Når det gjelder amerikansk bruk av F-35 til sjøs, benytter US Navy F-35C på sine hangarskip, mens B-versjonen er i bruk hos US Marine Corps på deres amfibiekrigsskip i Wasp-klassen.

Japan andre JSM-bruker

Da Japan i desember 2011 bestilte F-35A, var dette som første nasjon i regionen. Konkurransen ble nøye fulgt av Australia og Sør-Korea som senere har bestilt samme fly.

Begge disse nasjonene har bestilt, og tatt imot flere, F-35A tilsvarende dem Norge har 19 av. Men også Sør-Korea er i ferd med å bygge hangarskip kapabelt for F-35B og det er ventet en slik bestilling. Nasjonen har så langt bestilt 40 F-35A.

I mars bestilte Japan, som andre nasjon etter Norge, JSM fra Kongsberg Defence & Aerospace. Da avtalen ble inngått for fem måneder siden, var dette i likhet med F-35B-bestillingen en lenge varslet beslutning.

Første flygning med japansk F-35A, 24. august 2016. Foto: Liz Lutz

Japan har i flere omganger de siste årene fortalt at de jobber med å anskaffe kryssermissiler og at JSM vurderes som et av de viktigste elementene for å bygge japansk forsvarsevne de kommende årene. Dette er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35, kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage.

Dersom disse missilene skal være med på de sist bestilte flyene, må de bæres eksternt. Det er kun F-35A/C som har plass til JSM i våpenrommet. Ved siden av de norske missilene i de nyeste kampflyene, er planen å kjøpe kryssermissiler av typen AGM-158 JASSM og AGM-158C LRASM fra Lockheed Martin som de skal integrere på sine F-15J.

Integrasjon av missilene på norske F-35A er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024, slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025. Norge skal få levert tre nye fly til Ørland i løpet av en måned og etter planen oppnå tidlig operativ evne (IOC) i løpet av året.