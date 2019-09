Japan vil bruke 900 millioner kroner på Kongsberg-missiler 

Etter lang tid med spekulasjoner og sterke signaler, ble det offisielt i mars: Japan blir den første nasjonen ved siden av Norge som bestiller Joint Strike Missile (JSM) til sine F-35-kampfly.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) fortalte om kontrakten med Japan for produksjon av de første JSM til de japanske kampflyene i ei børsmelding for et halvt år siden. Men på det tidspunktet ville verken Kongsberg eller japanske myndigheter oppgi kontraktens verdi.

Noen nye detaljer kommer imidlertid fram i det japanske forsvarsdepartementets forslag til neste års budsjett som ble lagt fram 30. august (pdf, kun på japansk).

Øker forsvarsbudsjettet igjen

I budsjettet for fiskalåret 2020, som starter 1. april neste år, bes det om at det settes av 10,2 milliarder yen (cirka 900 millioner kroner) til JSM. Her må det legges til at dette trolig er mer enn kongsbergsavtalens verdi.

Her kan det være mange kostnader som er lagt i potten, for eksempel trening, lagring og annen infrastruktur.

– Jeg er ikke kjent med dette budsjettframlegget, og om jeg så var, ville jeg ikke kunnet kommentere det, sier kommunikasjonsdirektør Kyrre Lohne i KDA.

Jomfruferd med det første japanske F-35A-flyet AX-1. Foto: Liz Lutz

Første gang det ble kjent at Japan ønsket å skaffe seg kryssermissiler, var i desember 2017, og JSM fikk plass i forsvarsbudsjettet for fiskalåret 2018 som ble vedtatt på samme tid - altså uten at noen pengesummer eller missilantall ble konkretisert.

Kontrakten i mars var lenge varslet, ikke minst fordi den japanske forsvarsledelsen har betegnet JSM som et viktig element for å bygge japansk forsvarsevne de kommende årene, der sikkerhetssituasjonen rundt Japan blir stadig mer alvorlig. Forsvarsmeldingene er blitt relativt dramatiske der det listes opp lange lister med utfordringer og destabiliserende faktorer som er i ferd med å bli stadig mer akutte, med egne kapitler om hva naboene Russland, Kina og Nord-Korea sysler med.

Anskaffelse av kryssermissiler er ett av flere tiltak i en pågående opprusting der forsvarsbudsjettet har økt hvert år siden 2010/2011. Nå i 2020 legges det opp til en økning på 1,2 prosent til 465 milliarder kroner.

Den nest største F-35-nasjonen

JSM er det eneste kryssermissilet som kan bæres internt i våpenrommet på F-35A/C, kan brukes både mot sjø- og bakkemål og er i likhet med flyet konstruert for å være vanskelig å oppdage.

For noen uker siden ble det klart at Japan også bestiller 42 F-35B og blir med dette den største brukeren av det nye kampflyet utenfor USA. Bestillingen kommer i tillegg til 105 F-35A, slik at den totale beholdningen blir på 147 fly.

De to relativt nye helikopterbærende jagerne «Izumu» og «Kaga», de største fartøyene i Japans såkalte selvforsvarstyrker, blir nå klassifisert som multirollejagere og skal modifiseres for å kunne ha med seg F-35B.

For et år siden inngikk KDA en avtale verdt 700 millioner kroner om levering av JSM-testmissiler til Forsvarsmateriell. Disse skal brukes til integrasjonen på F-35 og gjennomføres av det flernasjonale programkontoret (JPO) i samarbeid med hovedleverandøren Lockheed Martin.

Integrasjon av missilene på norske F-35A er planlagt gjennomført i perioden 2022-2024, slik at Luftforsvaret oppnår såkalt full operativ evne (FOC) i 2025.