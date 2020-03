Her er norske F-35 oppe for å eskortere et amerikansk B-2-bombefly

Lørdag 7. mars var fly fra Ørland de første F-35-ene som var oppe for å identifisere russiske fly.

Denne uka er det Luftforsvarets F-35A stasjonert på Island som er i vinden. Men disse har vært i nærkontakt med allierte fly – og det av den sjeldne sorten:

De har trent sammen med amerikanske B-2 Spirit-bombefly ifølge med F-15C Eagle-jagere.

Ingen skarpe oppdrag

Luftforsvaret har siden starten av mars vært på sitt første utenlandsoppdrag med F-35, det såkalte «Iceland Air Policing» (IAP). Det betyr kort fortalt at de utøver luftkontroll på vegne av Nato og har ansvaret for beredskapen som kalles «Quick Reaction Alert» (QRA).

Ifølge Luftforsvaret har det ikke vært noen skarpe oppdrag for de fire flyene siden de gikk på vakt på Keflavik-basen. Men de prøver å fly og øve så mye som mulig. Blant annet har det vært samtrening med en dansk fregatt, den islandske kystvakta og nå altså US Air Force.

Detasjementssjef og sjef for 332-skvadronen, Ståle «Steel» Nymoen, uttaler til Forsvaret at samtreninga med amerikanske bombefly er viktig.

– Ved en eventuell operasjon vil vi kunne operere sammen, dersom våre beslutningstakere ønsker det. Derfor er det essensielt at vi er samtrente og integrerte, sier Nymoen.

Han sier at en slik samøving viser at «lavsignatur-plattformer» på tvers av nasjoner kan integreres i operasjoner under arktiske forhold. I likhet med F-35 er B-2 et såkalt stealthfly der det er gjort tiltak for å redusere signaturen slik at det er vanskelig for en motstander å oppdage.

Admiral Elisabeth Natvig, sjef forsvarsstaben, uttaler at evnen til samhandling med disse i stor grad øker vår evne til å forsvare Norge sammen med allierte. Treninga gir unik mulighet til å utvikle egne konsepter og gjør at Luftforsvaret og de allierte kan operere bedre sammen i fremtiden.

Det finnes kun 20

De to B-2-flyene holder vanligvis til på Whiteman-basen i Missouri, men har siden starten av mars vært stasjonert på RAF Fairford i England, som er deres framskutte bombeflybase i Europa.

På turen til Island for å møte de norske flyene, hadde det følge av tre F-15C fra 48th Fighter Wing som holder til på RAF Lakenheath i Suffolk. Påfyll av drivstoff ble besørget av et KC-135 Stratotanker fra 100th Air Refueling Wing på RAF Mildenhall.

I juli i fjor var det 30 år siden B-2, som er bygget i 21 eksemplarer, fløy første gang. Etter at «Spirit of Kansas» gikk tapt i et havari rett etter avgang fra flybasen Andersen på stillehavsøya Guam i februar 2008, har US Air Force 20 slike stealthbombere igjen.

B-2 ble operativt i 1997 og det første bomberaidet utført over Kosovo i 1999. Ifølge produsenten Northrop Grumman, fløy B-2-ene 3 prosent av oppdragene og ødela 33 prosent av de serbiske målene der de fløy nonstop-oppdrag fra Missouri og hjem igjen.

I krigen i Afghanistan finnes det et eksempel på at de to om bord i et B-2 fløy et oppdrag på hele 44 timer, som skal være historiens lengstvarende flytokt. B-2 var spydspissen i de innledende angrepene både i Kosovo, Irak, Afghanistan og Libya, understreker Northrop Grumman.

Dette er altså sjeldne fly, men de er på besøk også i norsk luftrom fra tid til annen. For eksempel fløy et B-2 fra Whitman til Nord-Norge i september i fjor for å trene på å operere så langt nord. Måneden etter var det bombefly av typen B-52H Stratofortress som gjennomførte flere treningsøkter sammen med norske styrker i Nord-Norge.