Snøskuter og CV-22 Osprey: Amerikanerne trener i Norge på kjapp innsetting av spesialsoldater

Mens det amerikanske marinekorpset (US Marine Corps) har fast tilstedeværelse i Norge, har også det amerikanske flyvåpenet (US Air Force) vært aktive i Norge den senere tid:

Samme dag som Luftforsvaret erklærte at deres F-35A-jagerfly er operative, var amerikanske B-52-bombefly i Nord-Norge og trente sammen med norske F-16.

Samtidig har tiltrotorfly av typen CV-22 Osprey vært i Nord-Norge for å teste et nytt system for å kjøre snøskutere inn og ut av lasterommet.

Var potensiell Sea King-erstatter

Det handler om å få snøskutere og soldater kjapt ut til området de har behov for og hente dem ut igjen ditto kjapt. «Infil/exfil», som amerikanerne kaller disse operasjonene.

US Air Force øver i Norge.

Systemet, som US Air Force selv har utviklet, har selvsagt en forkortelse: SLATS. Det står for «Snowmobile Loading And Transportation System» og skal erstatte et tidligere provisorisk system der problemet har vært at det har vært for tidkrevende å få snøskuterne opp på lasterampen.

Flyene som har trent i Norge kommer fra 352nd Special Operations Wing som har base på RAF Mildenhall i England.

CV-22 Osprey fra 352 Special Operations Wing takser på RAF Mildenhall. Foto: Tech. Sgt. Emerson Nuñez

V-22 Osprey fløy første gang for drøyt 30 år siden og har vært operativt i 352nd siden 2013. For ti år siden var tiltrotorflyet, som er utviklet av Bell og Boeing, faktisk én av fem kandidater til å erstatte Westland Sea King som nytt redningshelikopter i 330-skvadronen.

Det kom overraskende på mange at amerikanske Navair (Naval Air Systems Command) besvarte RFI-en fra det norske redningshelikopteranskaffelsesprosjektet. En marsjhastighet på omtrent det dobbelte av konvensjonelle helikoptre kunne friste, men V-22 ble i likhet med S-92A og NH90 raskt silt ut av konkurransen der til slutt AW101 gikk seirende ut av duellen med EC725 Super Puma.

B-52 Stratofortress

Dette er ikke den eneste treninga US Air Force har gjort i Norge den siste tida. I forrige uke fløy B-52H Stratofortress fra 96th Bomb Squadron i luftrommet over Finnmark og over Barentshavet nord for det norske fastlandet.

Bildet under er tatt fra et KC-135 tankfly over Barentshavet 6. november og viser tre B-52H tilhørende 2nd Bomb Wing sammen med fem norske F-16 fra 331 skvadron i Bodø.

Tre B-52H fra Barksdale i Louisiana sammen med fem F-16 fra Bodø. Foto: Staff Sgt. Trevor McBride

De har siden 10. oktober vært stasjonert på RAF Fairford i Storbritannia for å gjennomføre flygninger i europeisk luftrom. Som en del av sitt program har US Air Force uttrykt et ønske om å trene sammen med norske styrker. Ifølge USAF har de også trent sammen med P-8A Poseidon overvåkingsfly fra US Navy.

Uka før gjennomførte et tilsvarende bombefly en øvelse sammen med Forsvaret i Setermoen skytefelt i Indre Troms. Også da fløy USAF sammen med norske jagerfly, og fra bakken samhandlet ildledere fra Hæren med det enorme åttemotors bombeflyet som kan frakte nærmere 32 tonn våpenlast (internt og på vingene), blant annet 20 kryssermissiler.

I september var et B-2 Spirit-bombefly fra Whiteman-basen i Missouri i Nord-Norge for å trene på å operere så langt nord.

– Fra Forsvarets side er dette en unik anledning til å øve sammen med vår viktigste allierte. Både klimatisk og sambandsmessig byr vår nordligste landsdel på de mest krevende øvingsforholdene vi kan oppdrive her i landet. At vi er i stand til å operere sammen med våre allierte også i dette området er svært betryggende, sier generalmajor Lars Christian Aamodt, nestkommanderende ved Forsvarets operative hovedkvarter, i ei melding fra Forsvaret.

Et stealthbombefly av typen B-2 Spirit fyller drivstoff fra en KC-135 Stratotanker over Norskehavet 5. september. Foto: Staff Sgt. Jordan Castelan

B-52 Stratofortress ble bygget i 744 eksemplarer. USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i Nord-Dakota. Alle flyene ble produsert så tidlig som 1961-1962, men har siden vært gjennom en rekke oppgraderinger.

I 2017 deltok et B-52 på Europas største flyøvelse, Arctic Challenge Exercise (ACE), nord i Norge, Sverige og Finland, og senere samme vår gjennomførte et av flyene en overflyging over Sola Airshow.