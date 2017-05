Det ikoniske bombeflyet skal på øvingstokt i Norge

Over hundre militære fly fra elleve nasjoner med over tusen deltakere.

Det er den korte oppsummeringa av Europas største flyøvelse, Arctic Challenge Exercise (ACE), nord i Norge, Sverige og Finland.

Øvelsen som startet mandag og pågår til 2. juni, er tidligere blitt arrangert i 2013 og 2015. For første gang vil det også være med ett til tre amerikanske B-52H bombefly.

– Det vil ikke lande på noen av basene, men delta i et luftoppdrag på slutten av øvelsen, opplyser Forsvaret.

55 år gamle

B-52H i Qatar i fjor høst. Herfra fløy de bombetokt mot IS. Foto: USAF

Det vil være en ikonisk vingeprofil med åtte motorer å se på himmelen når Stratofortress kommer flygende.

For dem som er i mottakerenden når det ikke er snakk om øvelse, er dette selvsagt et mer skremmende enn fascinerende syn med tanke på at bombeflyet kan frakte nærmere 32 tonn våpenlast (internt og på vingene), blant annet 20 kryssermissiler.

B-52 Stratofortress ble bygget i 744 eksemplarer. USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i Nord-Dakota. Alle flyene ble produsert så tidlig som 1961-1962, men har siden vært gjennom en rekke oppgraderinger.

Kjøper brukt fra Norge: Nok en Russland-nabo ruster opp med norsk luftvern

Tre baser

Et fransk Rafale over Rovaniemi i forbindelse med ACE 17-øvelsen. Foto: Rikhard Vellamo

ACE er ikke en Nato-øvelse, men en del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som er samtrening mellom Finland, Norge og Sverige.

ACE 17 deltakernasjoner Norge, Finland, Sverige, Nederland, Belgia, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Sveits og USA

Den multinasjonale øvelsen ledes fra Finland og er fordelt på basene i Bodø, Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi i Finland og Norrbottens flygflottilj i Luleå i Sverige.

I Bodø har åtte norske F-16 selskap av fem tilsvarende belgiske kampfly, mens Sverige har sendt over åtte av sine Jas-39C Gripen og Storbritannia stiller med sju Tornado GR4 jagerbombere fra RAF Marham.

Et norsk F-16 tar av, mens et britisk Tornado står klar til å takse på Bodø flystasjon under ACE 17. Foto: Sigurd Tonning-Olsen / Forsvaret

Sveitsiske F/A-18C Hornet på Kallax-basen i Luleå. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I tillegg deltar ett norsk og ett britisk DA-20 Falcon Jet og et norsk C-130J Hercules fra den norske basen.

Hjemme hos F 21 på Kallax har det svenske luftforsvaret stilt 16 av sine Gripen-fly til rådighet for øvelsen, i tillegg til et C-130TP Hercules og et S100D/ASC890 (Argus).

Sveits, som lenge har snust på å kjøpe jagerfly fra Saab og Sverige, deltar her med åtte av sine F/A-18C Hornet.

Det amerikanske flyvåpenet i Europa er her med et av sine lufttankingsfly av typen KC-135 Stratotanker.

Flest fly i Finland

I Rovaniemi stiller finnene med tolv av sine F/A-18C, samt et Casa C-295M transportfly, et Pilatus PC-12 og tre av hærens NH90-helikoptre.

Tre F-15C som nettopp har landet på basen i Rovaniemi. Foto: USAF

Amerikansk KC-135 lander i Rovaniemi, men har hovedbasen i Luleå. Foto: USAF

Fransk Mirage 2000 får drivstoff fra en kanadisk C-130T under ACE 17. Foto: Ilmavoimat

Her er det både amerikanere, franskmenn, kanadiere og tyskere på besøk: Luftwaffe er her med et A310 MRTT tankfly, mens US Air Force stiller med tolv F-15C Eagle fra RAF Lakenheath.

Armée de l'air er her med tre av sine Rafale og seks eldre Mirage 2000 - begge multirolle-kampfly som er produsert av franske Dassault. Rafale er for øvrig en av kandidatene til å erstatte de finske Hornet-flyene når utfasingen av disse starter rundt 2025.

B-52H skal altså ikke operere fra noen av basene. Det samme gjelder to tankfly: Et britisk A330 Voyage og et nederlandsk KDC-10.

Blir større

ACE har økt i omfang fra fem deltakende nasjoner i 2013, ni nasjoner i 2015 og elleve i år.

Forsvaret skriver at øvingsscenarioet tilrettelegger samtrening for multinasjonale styrker, der de øver sammen på luftoperasjoners gjennomføring i krisesituasjoner. Det er ti flydager fordelt på to uker. Øvelsen er planlagt i over et år.

– Alle de multinasjonale aktørene og det brede spekteret med militære fly gjør det interessant og utfordrende med tanke på planlegging og gjennomføring. Øvelsen viser det finske, norske og svenske luftforsvarets allsidighet og den gode samarbeidsevnen vi har, sier øvelsesleder, oberst Petteri Seppälä.